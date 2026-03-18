Châu Âu có thể “ra điều kiện” với ông Trump về Iran để đổi lấy hỗ trợ cho Ukraine

Ý tưởng trao đổi này được đưa ra trong một phiên hỏi - đáp tại Chatham House ở London hôm 17/3. Mặc dù Tổng thống Phần Lan ban đầu tỏ ra bất ngờ nhưng sau đó ông nhanh chóng thể hiện sự ủng hộ: “Tôi nghĩ đây là một ý tưởng rất hay”. Ông Stubb cho biết sẽ tiếp tục xem xét và thảo luận với các cộng sự.

Dù vậy, chính Phần Lan hiện không có nhiều năng lực trực tiếp để tham gia bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz và vai trò cụ thể của lực lượng châu Âu tại khu vực này vẫn chưa rõ ràng. Trong khi đó, bài toán tăng cường hỗ trợ Ukraine, đồng thời thuyết phục ông Trump ủng hộ Kiev đang trở nên cấp bách đối với châu Âu.

Nhiều quan chức, trong đó có ông Stubb, lo ngại rằng xung đột kéo dài giữa Mỹ và Iran có thể làm suy yếu nỗ lực chiến đấu của Ukraine trước Nga. Họ cho rằng, giá năng lượng toàn cầu tăng cao, cùng với việc Washington nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga, có thể giúp Tổng thống Vladimir Putin gia tăng nguồn thu từ xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch.

Cùng lúc, quân đội Mỹ đang tiêu tốn hàng trăm tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran, làm giảm nguồn lực có thể cung cấp cho Ukraine. Ngoài ra, ông Trump gần đây tiếp tục gây sức ép buộc Kiev đạt thỏa thuận với Moscow, nhưng chưa làm rõ liệu Mỹ có đưa ra các đảm bảo an ninh nào để duy trì hòa bình hay không.

Ông Stubb cảnh báo các cuộc đàm phán hòa bình tại Ukraine đang tiến gần “thời khắc quyết định”, có thể buộc Kiev chấp nhận một thỏa thuận bất lợi, bao gồm việc nhượng bộ lãnh thổ cho Moscow. Thậm chí, đàm phán có thể đổ vỡ hoàn toàn, khiến châu Âu phải tự mình gánh vác trách nhiệm hỗ trợ Ukraine - từ tình báo, vũ khí đến các hình thức hỗ trợ khác mà không có Mỹ.

Ông Stubb cho biết ông đã có cái nhìn thực tế về việc ông có thể tác động như thế nào tới ông Trump sau cuộc gặp kéo dài 7 giờ với nhà lãnh đạo Mỹ trong một buổi chơi golf và ăn trưa năm ngoái. Phần Lan hiện đã mua 64 tiêm kích F-35 từ Mỹ và đang tiếp nhận hàng nghìn binh sĩ Mỹ cho các khóa huấn luyện tại Bắc Cực.

“Tôi không ảo tưởng về việc ai có thể thuyết phục Tổng thống Trump. Nếu tôi có thể khiến 1 trong 10 ý tưởng về Ukraine được chấp nhận, đó đã là thành công", Tổng thống Phần Lan nói. Theo ông, cuộc chiến tại Iran có tác động tiêu cực tới Ukraine, chủ yếu do giá dầu tăng đem lại doanh thu cho Nga.

“Nền kinh tế Nga vài tuần trước còn rất khó khăn, nhưng giờ đang phục hồi trở lại", ông Stubb nhận định. Tổng thống Phần Lan cũng lo ngại rằng xung đột tại Iran đã khiến quốc tế giảm bớt sự chú ý với các nỗ lực đàm phán hòa bình về Ukraine.

“Tôi hy vọng các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine sẽ không sụp đổ như đàm phán giữa Iran và Mỹ. Nhưng điều đó còn phải chờ thời gian trả lời", ông Stubb nói.