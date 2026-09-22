Nga có thể sản xuất 14.000 Dan-T, Ukraine lo đối phó đòn “bão lửa”

Các nguồn tin của Ukraine cho biết, Nga có kế hoạch sản xuất tới 2.000 hệ thống Dan-T vào cuối năm 2026 và lên tới 14.000 hệ thống trong năm 2027. Kế hoạch sản xuất này có thể tạo thêm thách thức cho hệ thống phòng không Ukraine trong bối cảnh Nga mở rộng sử dụng các loại vũ khí đường không tầm xa, tốc độ cao và có chi phí được cho là thấp hơn một số loại tên lửa.

Hệ thống Dan-T do Nga sản xuất. Nguồn: RBC-Ukraine

Quy mô sản xuất tiềm năng được các nguồn tin đánh giá là yếu tố đáng chú ý. Sự kết hợp giữa tốc độ cao, tầm hoạt động xa và khả năng triển khai với số lượng lớn có thể làm gia tăng áp lực lên mạng lưới phòng không Ukraine, vốn đang phải ứng phó với UAV tấn công dòng Shahed, cùng các loại tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Nga.

Chuyên gia hàng không Anatolii Khrapchynskyi cho biết Dan-T được phát triển trên cơ sở mục tiêu bay giả định Dan-M. Theo ông, hệ thống này có đặc tính tương tự một loại tên lửa hành trình và có thể đạt tầm bay khoảng 500 km khi được phóng từ các máy bay như Su-35.

Nga công bố thông tin về Dan-T

Tập đoàn quốc phòng nhà nước Nga Rostec đã công khai giới thiệu Dan-T tại Triển lãm Hàng không Quốc tế El Alamein ở Ai Cập ngày 8/9.

Theo Rostec, Dan-T là một loại đạn tuần kích phóng từ trên không, được trang bị động cơ phản lực cỡ nhỏ và có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa hàng trăm km với tốc độ cao. Nhà sản xuất cho biết vũ khí này có thể được phóng từ máy bay và trực thăng, trong đó có cả các nền tảng do nước ngoài sản xuất. Rostec cũng cho biết Dan-T hoạt động theo nguyên tắc "bắn và quên", cho phép vũ khí tự bay đến mục tiêu sau khi được phóng.

Theo nhà sản xuất Nga, chế độ bay của Dan-T được thiết kế nhằm giảm khả năng bị phát hiện và đánh chặn bởi các hệ thống phòng không. Một quan chức cấp cao của Rostec cho biết hệ thống dẫn đường của vũ khí có khả năng bám địa hình ở độ cao thấp, trong khi thiết kế tổng thể có các đặc tính nhằm giảm khả năng bị phát hiện.

Trước đó, một số đánh giá không chính thức được truyền thông Ukraine dẫn lại ước tính, Dan-T có tầm hoạt động khoảng 500 km và mang đầu đạn nặng khoảng 135 kg. Rostec chưa chính thức xác nhận các thông số này. Dmytro Putiata, chuyên gia phân tích quân sự Ukraine và cựu binh thuộc Lực lượng Quốc phòng, cho rằng Nga có thể sản xuất khoảng 10.000 vũ khí thuộc dòng Dan-T trong năm 2027.

Khi đó, ông Putiata nhận định việc sản xuất hàng loạt các loại vũ khí có đặc tính tương tự tên lửa hành trình với chi phí tương đối thấp có thể tạo thêm áp lực đối với hệ thống phòng không Ukraine. Cơ quan tình báo Ukraine chưa công khai xác nhận con số sản lượng mà ông đưa ra. Một báo cáo mới hơn của Ukraine đưa ra mức dự báo cao hơn, cho rằng sản lượng Dan-T của Nga có thể lên tới 14.000 hệ thống trong năm 2027.

Dan-T xuất hiện trong các cuộc tập kích gần đây

Trong thời gian gần đây, Không quân Ukraine bắt đầu đưa "Banderol/Dan-T" vào danh sách các loại vũ khí Nga sử dụng trong các cuộc tập kích ban đêm.

Trong đêm 20 rạng sáng 21/9, Nga triển khai 172 UAV và các loại vũ khí đường không khác, trong đó có UAV dòng Shahed, UAV Gerbera, mồi bẫy Parodiya và một vũ khí được Không quân Ukraine xác định là Banderol/Dan-T. Thông tin được cơ quan này công bố ngày 21/9.

Theo số liệu sơ bộ của Không quân Ukraine, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 147 UAV cùng một vũ khí Banderol/Dan-T.

Không quân Ukraine cũng cho biết Banderol/Dan-T được sử dụng trong cuộc tập kích ban đêm của Nga ngày 18/9. Tuy nhiên, trong các báo cáo công khai, cơ quan này không nêu rõ liệu vũ khí được sử dụng trong từng cuộc tập kích là Banderol hay Dan-T.

"Dan-T" bắt đầu được biết đến vào năm 2026. Loại tên lửa này, cùng với "Banderol", được xếp vào nhóm vũ khí tuần kích mới của Nga.

Các phiên bản đầu tiên thuộc dòng "Dan" sử dụng động cơ phản lực cỡ nhỏ MD-120 với lực đẩy khoảng 120 kgf. Động cơ này được thiết kế chuyên biệt cho các máy bay không người lái (UAV) chiến thuật và mục tiêu bay thuộc dòng này, đồng thời đã được sản xuất hàng loạt từ những năm 1990.

Chính hệ thống động cơ phản lực là yếu tố giúp phân biệt "Dan-T" với các loại UAV tấn công có tốc độ chậm hơn. Nếu ước tính về tầm bay 500 km là chính xác, thiết bị này sẽ có đặc điểm gần với nhóm tên lửa hành trình cỡ nhỏ hơn là các loại vũ khí tuần kích thông thường. Đồng thời, khối lượng đầu đạn được công bố là 135 kg cũng khiến nó nặng hơn so với hầu hết các loại UAV tầm xa cùng phân khúc. Hiện, "Dan-T" đang được so sánh với "Banderol" – một loại vũ khí tấn công sử dụng động cơ phản lực mới khác của Nga.