Tên lửa RM48U bất ngờ thay thế Iskander trong loạt đòn tấn công của Nga

Nga tăng cường sử dụng tên lửa RM48U

Giới chức Ukraine cho biết Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các cơ sở công nghiệp tại quận Brovary, trong đó có khu vực đường sắt. Theo các nhà điều tra Ukraine, Moscow không sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander – một trong những vũ khí tấn công chủ lực, mà sử dụng RM48U, loại tên lửa có độ chính xác thấp hơn và ban đầu được thiết kế làm mục tiêu huấn luyện cho các kíp chiến đấu phòng không.

Một vụ phóng tên lửa của Nga. Ảnh: United24media

Dữ liệu chính thức của Ukraine cho thấy Nga đã tăng mạnh việc sử dụng các tên lửa RM48U được hoán cải trong những tháng gần đây. Loại tên lửa này chiếm hơn một nửa trong tổng số 228 tên lửa đạn đạo và siêu thanh được Nga sử dụng để tấn công Ukraine trong tháng 7 và những ngày đầu tháng 8/2026.

Theo số liệu do các chuyên gia quân sự thuộc Văn phòng Tổng Công tố Ukraine tổng hợp, riêng trong tháng 7, Nga thực hiện 158 vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và siêu thanh, trong đó có 87 vụ sử dụng RM48U. Trong 8 ngày đầu tháng 8/2026, Nga thực hiện thêm 70 vụ tấn công bằng các loại tên lửa này, với 36 vụ liên quan đến RM48U.

Quy mô sử dụng RM48U cho thấy Nga có thể duy trì cường độ tấn công cao trong mùa hè mà không phải sử dụng quá nhiều kho tên lửa Iskander và các loại vũ khí tấn công chủ lực khác.

Nga duy trì các đợt tấn công đường không với tần suất cao trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất. Theo Reuters, đây là hệ thống duy nhất trong biên chế Ukraine được cho là có khả năng đánh chặn các tên lửa đạn đạo của Nga.

Tuy nhiên, thời điểm các lô tên lửa Patriot mới được chuyển giao cho Ukraine vẫn chưa rõ ràng. Nhu cầu đối với loại tên lửa đánh chặn này cũng gia tăng tại Mỹ và các đồng minh ở khu vực Vùng Vịnh.

Bộ Quốc phòng Nga không trả lời các câu hỏi của báo chí về việc sử dụng RM48U cũng như các loại tên lửa khác tại Ukraine. Moscow nhiều lần bác bỏ cáo buộc cố ý nhắm vào dân thường và khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự củ Ukraine.

Theo ông Sidharth Kaushal, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Viện Các quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI), việc sử dụng số lượng lớn RM48U có thể giúp Nga vừa gây sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine, vừa dành các loại tên lửa có độ chính xác và năng lực tác chiến cao hơn cho những mục tiêu quan trọng.

“Việc sử dụng chúng cho phép Nga tiết kiệm các loại tên lửa có năng lực tác chiến cao hơn như Iskander, KN-23 và Zircon để dành cho mùa đông, khi Moscow có thể tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo”, ông Kaushal nhận định.

Số liệu do phía Ukraine công bố cho thấy trong tháng 7, khi các cuộc tấn công bằng RM48U gia tăng, số tên lửa Iskander được sử dụng giảm xuống còn 38 quả, so với hơn 100 quả trong tháng trước đó.

RM48U bay theo quỹ đạo đạn đạo

RM48U, trong đó “RM” là viết tắt của cụm từ tiếng Nga “raketa mishen”, nghĩa là “tên lửa mục tiêu”, có khả năng bay theo quỹ đạo đạn đạo với tốc độ cao. Thông tin này được Văn phòng Tổng Công tố Ukraine và Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) cung cấp cho Reuters.

Theo Văn phòng Tổng Công tố Ukraine, RM48U có sức công phá và độ chính xác thấp hơn Iskander – loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn chủ lực của Nga.

Dữ liệu của Ukraine cho thấy mùa hè năm nay là lần đầu tiên loại tên lửa này được ghi nhận sử dụng với số lượng lớn. RM48U được phóng từ các hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Theo các chuyên gia quân sự Ukraine, RM48U có thể lệch khỏi mục tiêu dự kiến trung bình khoảng 300 m. Khi phát nổ, đầu đạn của loại tên lửa này có thể tạo ra vùng mảnh văng rộng.

Ông Volodymyr Bihun, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự quận Brovary, cho biết vụ tấn công đường sắt xảy ra ngay sau nửa đêm. Theo ông, Nga cũng phóng một số tên lửa nhằm vào các cơ sở hậu cần trong khu vực. Hình ảnh vệ tinh do công ty thương mại Planet Labs cung cấp cho thấy một khu nhà kho gần sân ga Kvitnevyi bị hư hại. Hai cột khói bốc lên từ khu vực này.

Cường độ tấn công tăng mạnh

Cả Nga và Ukraine đều gia tăng các hoạt động tấn công đường không. Nga đã sử dụng hàng trăm tên lửa đạn đạo trong mùa hè và được dự báo có thể tiếp tục tập trung vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trong mùa đông. Ukraine cũng tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng UAV tầm xa nhằm vào các cơ sở hạ tầng và mục tiêu kinh tế trên lãnh thổ Nga.

Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), Nga có khoảng 100 tên lửa Iskander và khoảng 400 RM48U trong kho. GUR cho biết Nga cũng sở hữu số lượng nhỏ hơn các tên lửa đạn đạo KN-23, KN-24 cùng các tên lửa siêu thanh Zircon và Kinzhal.

Chuyên gia Kaushal thuộc RUSI ước tính Nga sản xuất khoảng 750 tên lửa Iskander mỗi năm. Theo ông, động cơ nhiên liệu rắn là một trong những yếu tố hạn chế năng lực sản xuất, khiến Moscow phải sử dụng loại tên lửa này một cách có tính toán.

Chuyên gia RUSI cho rằng RM48U có thể được sử dụng để tấn công những mục tiêu có giá trị thấp hơn và dễ bị đánh trúng, chẳng hạn các kho lương thực. Giới chức Ukraine cho biết những cơ sở như vậy đã bị tấn công và chịu thiệt hại đáng kể trong thời gian gần đây.

Theo GUR, Nga có kế hoạch tăng hơn gấp đôi sản lượng RM48U trong năm nay, từ khoảng 200 quả năm 2025 lên 480 quả. Ukraine tiếp tục kêu gọi Mỹ và các đồng minh cung cấp thêm tên lửa đánh chặn Patriot nhằm củng cố năng lực phòng không trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết Washington có đủ đạn dược để đáp ứng các mục tiêu chiến lược, đồng thời cần ưu tiên bảo vệ những hệ thống vũ khí quan trọng và mở rộng năng lực sản xuất. Quan chức này cũng nhấn mạnh Mỹ đang xem xét các phương án hợp tác công nghiệp quốc phòng với Ukraine trong tương lai, song chưa có quyết định cụ thể nào được đưa ra.

Những diễn biến trên cho thấy việc Nga tăng sử dụng RM48U đang trở thành một yếu tố đáng chú ý trong các cuộc tấn công đường không nhằm vào Ukraine, đồng thời giúp Moscow có thêm lợi thế cũng như giảm mức tiêu hao các loại tên lửa đắt tiền và có độ chính xác cao hơn.