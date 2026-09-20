English
/ QUAN SÁT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ukraine thử nghiệm xe buggy điều khiển từ xa, tham vọng “robot hóa” tiền tuyến

Chủ Nhật, 16:40, 20/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ukraine thông báo lần đầu tiên thử nghiệm các mẫu xe địa hình (buggy) có khả năng điều khiển từ xa do chính nước này sản xuất.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ukraine tìm kiếm những phương tiện phù hợp để bảo đảm hoạt động tiếp tế cho binh sĩ trong mùa đông sắp tới.

ukraine thu nghiem xe buggy dieu khien tu xa, tham vong robot hoa tien tuyen hinh anh 1
Xe buggy điều khiển từ xa của Ukraine. Ảnh: Brave 1

Tập đoàn Brave1 - nền tảng đổi mới sáng tạo do nhà nước Ukraine hậu thuẫn, cho biết đã tổ chức các cuộc thử nghiệm kín đối với những mẫu buggy do các nhà sản xuất trong nước phát triển, phối hợp với một đơn vị đặc biệt thuộc Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR).

Các cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng vận hành của những mẫu xe có thể sử dụng cả chế độ có người lái và điều khiển từ xa trong điều kiện chiến trường, đặc biệt là trong thời tiết mùa đông khắc nghiệt.

“Khi mùa đông đến gần, quân đội Ukraine cần những phương tiện có chi phí hợp lý, tốc độ cao và khả năng cơ động tốt, có thể vận hành cả khi có người lái lẫn điều khiển từ xa”, Brave1 cho biết.

Trong năm nay, robot mặt đất ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong hoạt động hậu cần của Ukraine, đồng thời trở thành một phần trong nỗ lực của quân đội nước này nhằm đưa máy móc vào những nhiệm vụ nguy hiểm tại tiền tuyến, qua đó giảm mức độ hiện diện trực tiếp của binh sĩ khi.

Tuy nhiên, theo Brave1, nhiều mẫu robot mặt đất hiện nay vẫn còn những hạn chế nhất định. Tổ chức này cho rằng các phương tiện đó di chuyển tương đối chậm và có thể gặp khó khăn khi hoạt động trên tuyết hoặc bùn lầy trong mùa đông.

Ukraine tìm cách hoàn thiện xe buggy điều khiển từ xa

Ukraine đã sử dụng xe buggy địa hình trong một số nhiệm vụ tác chiến đặc biệt. Những phương tiện này có tốc độ cao và khả năng cơ động tốt trên địa hình gồ ghề, nhưng thường không được trang bị lớp giáp bảo vệ. Với các phiên bản điều khiển từ xa, hạn chế này trở nên ít đáng ngại hơn do không cần bố trí người điều khiển trực tiếp trên xe.

Ukraine hiện ưu tiên phát triển các mẫu buggy sản xuất trong nước nhằm bổ sung năng lực cho những nhiệm vụ mà các phương tiện hiện có chưa đáp ứng tốt.

Các lực lượng Ukraine từ lâu đã sử dụng nhiều mẫu buggy do nước ngoài sản xuất. Đây là những phương tiện bốn bánh hạng nhẹ, thường không có giáp bảo vệ, được sử dụng cho các nhiệm vụ cơ động của bộ binh, vận chuyển, hậu cần và một số nhiệm vụ chuyên biệt.

Các đơn vị đặc nhiệm Ukraine cũng sử dụng buggy trong những nhiệm vụ yêu cầu tốc độ và khả năng cơ động cao, trong đó có việc di chuyển trên địa hình phức tạp và tránh các mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) đối phương.

Tuy nhiên, Brave1 cho biết một số mẫu buggy hiện nay vẫn có những hạn chế như chi phí cao, khả năng điều khiển từ xa chưa đáp ứng yêu cầu và chưa phù hợp hoàn toàn với điều kiện tác chiến thực tế.

“Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một thị trường xe buggy hoàn chỉnh tại Ukraine”, Brave1 tuyên bố, đồng thời cho biết đã cấp kinh phí cho hơn một nửa số dự án phát triển buggy trong nước và đang phối hợp với các nhà sản xuất để tích hợp khả năng điều khiển từ xa cho các phương tiện này.

Hướng tới triển khai quy mô lớn

Sau các cuộc thử nghiệm, Brave1 cho biết các nhà sản xuất đang tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện xe dựa trên những phản hồi và đánh giá thu được. Bước tiếp theo là phối hợp với Bộ Quốc phòng Ukraine để mở rộng quy mô triển khai các phương tiện này trên chiến trường. Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine từng bày tỏ ý định sản xuất hàng loạt các mẫu xe địa hình buggy.

Việc đẩy mạnh sử dụng xe buggy điều khiển từ xa nằm trong nỗ lực rộng hơn của quân đội Ukraine nhằm đưa robot, UAV và các hệ thống tự hành vào hoạt động tác chiến. Kiev coi đây là một trong những giải pháp nhằm giảm nguy cơ đối với binh sĩ trong các nhiệm vụ tại tiền tuyến.

“Chúng tôi đang từng bước hướng tới một tiền tuyến được tự động hóa nhiều hơn bằng robot, qua đó bảo vệ binh sĩ trước các mối nguy hiểm”, Brave1 cho biết.

Hồng Anh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nga đánh trạm xăng ở Kiev, Ukraine lập tức đáp trả bằng đòn tầm xa
Nga đánh trạm xăng ở Kiev, Ukraine lập tức đáp trả bằng đòn tầm xa

VOV.VN - Cả Nga và Ukraine vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng hai bên đã nhất trí dừng các cuộc tấn công này.

Nga đánh trạm xăng ở Kiev, Ukraine lập tức đáp trả bằng đòn tầm xa

Nga đánh trạm xăng ở Kiev, Ukraine lập tức đáp trả bằng đòn tầm xa

VOV.VN - Cả Nga và Ukraine vẫn tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, bất chấp tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng hai bên đã nhất trí dừng các cuộc tấn công này.

Ukraine tuyên bố mở chiến dịch tấn công ở phía bắc Donetsk
Ukraine tuyên bố mở chiến dịch tấn công ở phía bắc Donetsk

VOV.VN - Một chỉ huy quân sự cấp cao Ukraine ngày 15/9 cho biết các lực lượng nước này đã phát động một chiến dịch tấn công ở phía bắc vùng Donetsk, nơi diễn ra những trận giao tranh ác liệt trong hơn 4 năm xung đột.

Ukraine tuyên bố mở chiến dịch tấn công ở phía bắc Donetsk

Ukraine tuyên bố mở chiến dịch tấn công ở phía bắc Donetsk

VOV.VN - Một chỉ huy quân sự cấp cao Ukraine ngày 15/9 cho biết các lực lượng nước này đã phát động một chiến dịch tấn công ở phía bắc vùng Donetsk, nơi diễn ra những trận giao tranh ác liệt trong hơn 4 năm xung đột.

Tên lửa 800 km của Nga sắp xung trận, Ukraine lo “đòn khó đỡ”
Tên lửa 800 km của Nga sắp xung trận, Ukraine lo “đòn khó đỡ”

VOV.VN - Nga chuẩn bị thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm bắn 800 km, có khả năng cơ động ở pha cuối, khiến Ukraine lo phòng không sẽ đối mặt với thách thức lớn hơn.

Tên lửa 800 km của Nga sắp xung trận, Ukraine lo “đòn khó đỡ”

Tên lửa 800 km của Nga sắp xung trận, Ukraine lo “đòn khó đỡ”

VOV.VN - Nga chuẩn bị thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm bắn 800 km, có khả năng cơ động ở pha cuối, khiến Ukraine lo phòng không sẽ đối mặt với thách thức lớn hơn.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ