Ukraine thử nghiệm xe buggy điều khiển từ xa, tham vọng “robot hóa” tiền tuyến

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ukraine tìm kiếm những phương tiện phù hợp để bảo đảm hoạt động tiếp tế cho binh sĩ trong mùa đông sắp tới.

Xe buggy điều khiển từ xa của Ukraine. Ảnh: Brave 1

Tập đoàn Brave1 - nền tảng đổi mới sáng tạo do nhà nước Ukraine hậu thuẫn, cho biết đã tổ chức các cuộc thử nghiệm kín đối với những mẫu buggy do các nhà sản xuất trong nước phát triển, phối hợp với một đơn vị đặc biệt thuộc Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR).

Các cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng vận hành của những mẫu xe có thể sử dụng cả chế độ có người lái và điều khiển từ xa trong điều kiện chiến trường, đặc biệt là trong thời tiết mùa đông khắc nghiệt.

“Khi mùa đông đến gần, quân đội Ukraine cần những phương tiện có chi phí hợp lý, tốc độ cao và khả năng cơ động tốt, có thể vận hành cả khi có người lái lẫn điều khiển từ xa”, Brave1 cho biết.

Trong năm nay, robot mặt đất ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong hoạt động hậu cần của Ukraine, đồng thời trở thành một phần trong nỗ lực của quân đội nước này nhằm đưa máy móc vào những nhiệm vụ nguy hiểm tại tiền tuyến, qua đó giảm mức độ hiện diện trực tiếp của binh sĩ khi.

Tuy nhiên, theo Brave1, nhiều mẫu robot mặt đất hiện nay vẫn còn những hạn chế nhất định. Tổ chức này cho rằng các phương tiện đó di chuyển tương đối chậm và có thể gặp khó khăn khi hoạt động trên tuyết hoặc bùn lầy trong mùa đông.

Ukraine tìm cách hoàn thiện xe buggy điều khiển từ xa

Ukraine đã sử dụng xe buggy địa hình trong một số nhiệm vụ tác chiến đặc biệt. Những phương tiện này có tốc độ cao và khả năng cơ động tốt trên địa hình gồ ghề, nhưng thường không được trang bị lớp giáp bảo vệ. Với các phiên bản điều khiển từ xa, hạn chế này trở nên ít đáng ngại hơn do không cần bố trí người điều khiển trực tiếp trên xe.

Ukraine hiện ưu tiên phát triển các mẫu buggy sản xuất trong nước nhằm bổ sung năng lực cho những nhiệm vụ mà các phương tiện hiện có chưa đáp ứng tốt.

Các lực lượng Ukraine từ lâu đã sử dụng nhiều mẫu buggy do nước ngoài sản xuất. Đây là những phương tiện bốn bánh hạng nhẹ, thường không có giáp bảo vệ, được sử dụng cho các nhiệm vụ cơ động của bộ binh, vận chuyển, hậu cần và một số nhiệm vụ chuyên biệt.

Các đơn vị đặc nhiệm Ukraine cũng sử dụng buggy trong những nhiệm vụ yêu cầu tốc độ và khả năng cơ động cao, trong đó có việc di chuyển trên địa hình phức tạp và tránh các mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) đối phương.

Tuy nhiên, Brave1 cho biết một số mẫu buggy hiện nay vẫn có những hạn chế như chi phí cao, khả năng điều khiển từ xa chưa đáp ứng yêu cầu và chưa phù hợp hoàn toàn với điều kiện tác chiến thực tế.

“Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một thị trường xe buggy hoàn chỉnh tại Ukraine”, Brave1 tuyên bố, đồng thời cho biết đã cấp kinh phí cho hơn một nửa số dự án phát triển buggy trong nước và đang phối hợp với các nhà sản xuất để tích hợp khả năng điều khiển từ xa cho các phương tiện này.

Hướng tới triển khai quy mô lớn

Sau các cuộc thử nghiệm, Brave1 cho biết các nhà sản xuất đang tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện xe dựa trên những phản hồi và đánh giá thu được. Bước tiếp theo là phối hợp với Bộ Quốc phòng Ukraine để mở rộng quy mô triển khai các phương tiện này trên chiến trường. Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine từng bày tỏ ý định sản xuất hàng loạt các mẫu xe địa hình buggy.

Việc đẩy mạnh sử dụng xe buggy điều khiển từ xa nằm trong nỗ lực rộng hơn của quân đội Ukraine nhằm đưa robot, UAV và các hệ thống tự hành vào hoạt động tác chiến. Kiev coi đây là một trong những giải pháp nhằm giảm nguy cơ đối với binh sĩ trong các nhiệm vụ tại tiền tuyến.

“Chúng tôi đang từng bước hướng tới một tiền tuyến được tự động hóa nhiều hơn bằng robot, qua đó bảo vệ binh sĩ trước các mối nguy hiểm”, Brave1 cho biết.