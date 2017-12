Thế giới 7 ngày: Các nhà lãnh đạo thế giới mong điều gì cho năm mới?

Trong bài phát biểu nhân dịp Năm mới 2018, Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi toàn dân Đức "Hãy đoàn kết" (Ảnh: Reuters). Bà nói: "Điều quan trọng là chúng ta không được chia rẽ... Người Đức phải tự tin và tự do, chu đáo và có tính quốc tế..." Nước Đức từ 7/1 đến 12/1/2018 sẽ tiến hành thăm dò thành lập chính phủ liên minh. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện qua điện thoại với trẻ em từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida vào hôm 24/12. (Ảnh: Reuters). “Nước Mỹ trên hết” là khẩu hiệu và cam kết nổi bật nhất của vị Tổng thống thứ 45. 2017 là năm Mỹ có nhiều thay đổi dưới sự điều hành của Tổng thống Donald Trump. Người Mỹ mong đợt những điều tốt đẹp hơn sẽ đến trong năm 2018. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại một cuộc diễu hành quân sự nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Kim Il Sung ở Bình Nhưỡng (Ảnh: Reuters). Triều Tiên hôm 30/12 tổng kết lại các thành tựu trong năm và thông báo sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân, đồng thời sẽ là 1 quốc gia hạt nhân “có trách nhiệm” và “bất khả chiến bại”. Tổng thống Nga trong thông điệp năm mới đã gửi lời chúc mừng năm mới tới một số nhà lãnh đạo thế giới và nhân vật nổi tiếng, đưa ra các mục tiêu mới cho sự phát triển mối quan hệ của Nga với các quốc gia. Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng rằng Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Emmanuel Macron sẽ tới thăm Nga trong năm tới. (Ảnh: Sputnik) Ngày 27/12/2017, ông Putin đã nộp hồ sơ đăng ký tranh cử lên Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga. Theo cuộc thăm dò ý kiến mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu dư luận toàn Nga, nếu cuộc bầu cử Tổng thống tổ chức vào lúc này thì 84% cử tri sẽ ủng hộ đương kim Tổng thống Putin. Trong ảnh: Tổng thống Nga Putin vui đùa với trẻ em trên quảng trường Moscow (Sputnik). Ngày 27/12/2017 đã xảy ra một vụ nổ tại một siêu thị ở thành phố St. Petergurg, Nga, làm 13 người bị thương. Ảnh: Những thiệt hại bên trong siêu thị sau vụ nổ (AP). Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/12 tuyên bố rằng vụ nổ ở thành phố Saint Peterburg là một vụ đánh bom khủng bố. Hình ảnh bên ngoài của siêu thị tại thành phố St. Peterburg, bị đánh bom khủng bố ngày 27/12. (Sputnik). Một vụ tấn công khủng bố vừa xảy ra ngày 29/12 tại phía nam thủ đô Cairo, Ai Cập làm ít nhất 10 người thiệt mạng. Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết, vụ tấn công xảy ra tại thờ Cơ đốc giáo ở quận Helwan, phía nam Cairo khi những người Cơ đốc giáo đang tụ họp chuẩn bị đón mừng năm mới. Trang mạng của báo Al-Ahram đưa hình ảnh nghi phạm đã bị tiêu diệt. Trong ảnh: Lực lượng chức năng Ai Cập đang điều tra hiện trường vụ tấn công (AFP). Một vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 19h ngày 28/12 (giờ địa phương) tại một tòa nhà chung cư thuộc quận Bronx, TP New York, Mỹ. Vụ hỏa hoạn được xem là nghiêm trọng nhất trong 25 năm qua tại TP này đã cướp đi sinh mạng của 12 người, trong đó có 1 trẻ sơ sinh. (Ảnh: Reuters). Cơ quan phòng cháy chữa cháy tại New York, Mỹ hôm 29/12 thông báo nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn là do một cậu bé 3 tuổi chơi nghịch lửa trên bếp, vô tình làm khởi phát đám cháy. (Ảnh: Lực lượng chữa cháy dập tắt đám cháy tại chung cư- Reuters). Ít nhất 12 người thiệt mạng và 3 người bị thương nặng trong vụ cháy tòa nhà cao tầng đêm 28/12 tại trung tâm tài chính Mumbai, Ấn Độ. Phần lớn người thiệt mạng là phụ nữ đang dự tiệc sinh nhật trên tầng thượng của tòa nhà. (Ảnh: MSN) Một vụ đánh bom kép đã xảy ra ngày 28/12 tại thủ đô Kabul của Afghanistan khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương. Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau đó lên tiếng thừa nhận thực hiện loạt vụ đánh bom liều chết này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong muốn những người bị thương nhanh chóng phục hồi. Trong ảnh: Người nhà nạn nhân chia sẻ nỗi đat mất mát (Reuters)./.