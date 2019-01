Tổng thống Donald Trump tiếp tục là mục tiêu của FBI

PC_Article_AfterShare_1

Tờ New York Times đưa tin, năm 2017, Cục Điều Tra Liên Bang Mỹ (FBI) đã mở một cuộc điều tra về việc liệu Tổng thống Donald Trump có "bắt tay" với người Nga hay không? Cuộc điều tra được tiến hành ngay sau khi Giám đốc FBI James Corney bị sa thải vào tháng 05/2017. Đây là một cuộc điều tra kép về các cáo buộc liên quan đến phản gián và phạm tội hình sự- New York Times trích dẫn các nguồn tin giấu tên.



Về khía cạnh phản gián bao gồm việc xác định liệu ông Trump có đang cố ý hay vô tình làm việc cho Moscow và liệu ông có phải là mối đe dọa an ninh quốc gia hay không? Bên cạnh đó, việc ông Trump sa thải ông Corney cũng được đưa vào yếu tố cấu thành tội danh hình sự.

Công tố viên Robert Mueller (Ảnh AFP)

Cuộc điều tra này của FBI tiến hành song song với cuộc điều tra của công tố viên Robert Mueller về sự can thiệp của Nga vào cuộc bỏ phiếu năm 2016 và có thể có sự thông đồng giữa chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump và Moscow.

Tờ New York Times cũng cho biết FBI nghi ngờ về mối quan hệ giữ ông Trum và LB Nga trong chiến dịch tranh cử năm 2016. Nhưng việc mở một cuộc điều tra độc lập đã bị trì hoãn cho đến khi Tổng thống sa thải ông Corney, người đã từ chối tuyên thệ trung thành và ngưng cuộc điều tra mà Mueller đang tiến hành.



Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích và gọi cuộc điều tra của Mueller là một "cuộc săn phù thủy" và coi đó là một vết nhơ về sự hợp pháp của nhiệm kỳ tổng thống thứ 45 Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Nhưng trong khi ông Trump chỉ trích nặng nề và kêu gọi chấm dứt cuộc điều tra vô căn cứ, thì Mueller đã đưa ra hàng chục bản cáo trạng và kiên quyết buộc tội một số cộng sự thân cận của Tổng thống - bao gồm cựu cố vấn an ninh Quốc gia, cựu luật sư riêng và cựu giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Trump.



Trong đó cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn đã nhận tội nói dối với cơ quan điều tra về mối quan hệ của mình với Moscow. Luật sư Michael Cohen đã bị kết án 3 năm tù vì nhiều tội danh, bao gồm những cáo buộc của công tố viên về vi phạm nghiêm trọng về tài chính trong chiến dịch tranh cử của ông Trump.



Và Paul Manafort, cựu Giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Trump đã bị kết án trong một vụ án do Mueller công bố. Ông này đã nhận tội trong một vụ án về các vi phạm tài chính và làm giả số liệu trong công tác tại Ukraine trước năm 2016.



Thông qua dữ liệu truy xuất từ viễn thông di động cho thấy, Cohen đã ở Prague trong mùa hè năm 2016 và có những cáo buộc ông ta đã gặp một số quan chức Nga cùng thời điểm với Chiến dịch tranh cử tổng thống 2016 diễn ra, Tin tức MacClatchy cho hay.



Cohen là người sẽ làm chứng trước Quốc hội vào ngày 07/02 tới đây, ông khẳng định rằng chưa bao giờ đến Prague, nhưng đã viết thêm 1 dòng tweet: "#Mueller biết tất cả mọi thứ!".



CNN cho biết, Manafort thừa nhận trong một phiên tòa xét xử vì việc chia sẻ dữ liệu bầu cử với nhà tư vấn chính trị Nga Konstantin Kilimnik, người được cho là 1 gián điệp. Tuy nhiên Manafort phủ nhận cáo buộc rằng ông đã giấu những thỏa thuận này, ông ta chỉ quên chi tiết này trong chiến dịch vận động tranh cử rất bận rộn.



Các chi tiết cụ thể các cáo buộc của Mueller trước đây không được công khai, hồ sơ đã được bôi đen vào ngày 07/12/2018 bởi một nhóm các công tố viên. Hồ sơ cuộc điều tra của Mueller được công bố như tiếp tục tạo ra một đám mây với Nhà Trắng. Một thẩm phán đã đưa ra cho phép một bồi thẩm đoàn được giữ bí mật tiếp tục điều tra với thời hạn dài thêm 18 tháng./.