“Điểm mấu chốt là chúng tôi nhận thấy rằng bom, đạn chùm tạo ra nguy cơ gây hại cho dân thường khi những quả bom, đạn chưa phát nổ còn sót lại sau xung đột. Đây là lý do tại sao chúng tôi trì hoãn quyết định cung cấp loại vũ khí này cho Ukraine càng lâu càng tốt. Nhưng hiện quân đội Ukraine đang bất lợi so với Nga do không có đủ pháo binh”, Cố vấn an ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan giải thích nhằm biện minh cho quyết định cung cấp bom, đạn chùm cho Ukraine. Còn với Tổng thống Mỹ Joe Biden, ông chỉ nói ngắn gọn là vì hiện tại Ukraine sắp hết đạn.

Tranh cãi đằng sau việc Mỹ cung cấp bom, đạn chùm cho Ukraine. Ảnh: AP

Trong khi đó, giới chuyên gia giải thích rằng, Mỹ quyết định cung cấp bom chùm cho Ukraine ở thời điểm này là do số lượng dự trữ các loại vũ khí khác của Mỹ đã cạn kiệt và Washington không còn giải pháp thay thế.

Tướng Mỹ đã nghỉ hưu Mark Cancian cho biết: “Số lượng dự trữ các loại vũ khí khác của Mỹ đã rất thấp. Mỹ đã cung cấp cho Ukraine nhiều nhất có thể. Vì vậy, hiện tại thực sự không có giải pháp thay thế nào. Vấn đề nữa là loại vũ khí này rất hiệu quả, hiệu quả hơn nhiều hơn so với pháo thông thường chống lại các loại mục tiêu nhất định. Trong bối cảnh các cuộc phản công của Ukraine không diễn ra tốt như mọi người kỳ vọng, họ cần một sự thúc đẩy và bom chùm có thể mang lại điều đó”.

Tuy nhiên, ông Mark Cancian cũng thừa nhận, sẽ không có một loại vũ khí nào có thể “thay đổi cuộc chơi” tại Ukraine và Kiev cần nhiều loại vũ khí kết hợp mới có thể đem lại lợi thế trên chiến trường.

Trước quyết định của Mỹ, Nga đã tiếng chỉ trích, gọi đây là một hành động của sự “tuyệt vọng”, không ảnh hưởng đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Tuy nhiên, nó sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho dân thường – những người không tham gia vào xung đột. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Mỹ sẽ phải “hoàn toàn có trách nhiệm về cái chết… của cả trẻ em Nga và Ukraine”.

Đến cả Anh và Canada cũng phải “bối rối” trước quyết định mới của đồng minh Mỹ. Anh và Canada cùng khẳng định tuân thủ cam kết của 2 nước này đối với một thỏa thuận của Liên Hợp Quốc về việc cấm vũ khí bom, đạn chùm.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak nhấn mạnh, London sẽ hỗ trợ Ukraine bằng các biện pháp khác. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles cho rằng, đây là quyết định của riêng Mỹ chứ không phải từ NATO.

Trước đó, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cũng đã lên tiếng phản đối quyết định của Mỹ cung cấp bom, đạn chùm cho Ukraine. Dự báo, bước đi này của Mỹ sẽ còn vấp phải sự chỉ trích từ chính nội bộ nước Mỹ, cũng như các đồng minh trong NATO và EU.

Về phía Ukraine, nước này tỏ rõ sự vui mừng khi được Mỹ cung cấp bom, đạn chùm; song cũng cam kết sẽ không sử dụng chúng để tấn công lãnh thổ Nga.