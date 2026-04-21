Mỹ bắt giữ tàu chở dầu liên quan đến Iran khi thời hạn ngừng bắn sắp hết

Thứ Ba, 22:25, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Mỹ hôm 21/4 cho biết họ đã bắt giữ một tàu chở dầu có liên hệ với Iran ở vùng biển quốc tế, trong bối cảnh thời gian ngừng bắn sắp hết và triển vọng về các cuộc đàm phán hòa bình vào phút chót vẫn chưa rõ ràng.

Việc quân đội Mỹ bắt giữ tàu chở dầu nói trên là hành động mới nhất nhằm thực thi lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran.

my bat giu tau cho dau lien quan den iran khi thoi han ngung ban sap het hinh anh 1
Một chiến hạm Mỹ. Ảnh minh họa: Hải quân Mỹ.

Quân đội Mỹ cho biết họ đã lên tàu chở dầu Tifani “mà không gặp phải sự cố nào”. Theo dữ liệu theo dõi của MarineTraffic, con tàu này (có khả năng chở 2 triệu thùng dầu thô) lần cuối báo cáo vị trí vào sáng 21/4 khi gần Sri Lanka ở Ấn Độ Dương. Nó gần như đã được chất đầy hàng và đã báo hiệu Singapore là điểm đến.

“Như chúng tôi đã nói rõ, chúng tôi sẽ theo đuổi các nỗ lực thực thi pháp luật hàng hải toàn cầu để phá vỡ các mạng lưới bất hợp pháp và chặn bắt các tàu bị trừng phạt cung cấp hỗ trợ vật chất cho Iran - bất cứ nơi nào các tàu này hoạt động”, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (Centcom) cho biết.

Không có bình luận ngay lập tức từ Iran về vụ lên tàu, nhưng động thái này có thể làm phức tạp các nỗ lực dàn xếp đàm phán hòa bình: Iran cho biết việc phong tỏa các cảng của nước này là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của Mỹ, và họ sẽ không đàm phán chừng nào lệnh phong tỏa còn được thực thi.

Trong khi đó, trong một tuyên bố ngắn gọn trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Trump nói rằng Iran đã thực hiện nhiều vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, mà không cung cấp thêm chi tiết.

Washington bày tỏ sự tin tưởng rằng các cuộc đàm phán với Iran sẽ diễn ra tại Pakistan, và một quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran đang xem xét tham gia. Nhưng với những giờ cuối cùng của thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần đang trôi qua, thời gian dành cho các cuộc đàm phán là rất ít.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Reuters
Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Iran: Tổng thống Mỹ đang biến bàn đàm phán thành “bàn đầu hàng”

VOV.VN - Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 20/4, nhà đàm phán hàng đầu Iran kiêm Chủ tịch Quốc hội nước này Mohammad Ghalibaf cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump “đang tìm cách biến bàn đàm phán này - trong trí tưởng tượng của ông ấy - thành bàn đầu hàng hoặc để biện minh việc tái khởi động chiến tranh”.

Ông Trump ít khả năng sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông rất ít khả năng sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn 2 tuần được công bố vào ngày 7/4 vừa qua. Ông hiện coi thỏa thuận ngừng bắn với Iran sẽ kết thúc vào “tối 22/4 theo giờ Washington”, nhưng ông “rất khó có khả năng” gia hạn thêm nếu không đạt được thỏa thuận với Iran.

Mỹ vội vã cố đạt một thỏa thuận hời hợt, nhiều rủi ro với Iran?

VOV.VN - Các đồng minh của Mỹ ở châu Âu lo ngại rằng nhóm đàm phán thiếu kinh nghiệm của Mỹ có thể vội vã thúc đẩy việc đạt một thỏa thuận khung với Iran nhằm gây tiếng vang nhưng kết cục lại phản tác dụng, dẫn đến bế tắc kỹ thuật, theo các nhà ngoại giao nhiều kinh nghiệm tương tác với Tehran.

