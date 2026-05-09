Quốc hội Bulgaria phê chuẩn Thủ tướng và danh sách nội các mới

Phát biểu nhậm chức, tân Thủ tướng Rumen Radev cam kết sẽ thực hiện các cải cách chống tham nhũng và xóa bỏ "mô hình tài phiệt" vốn gây tranh cãi dư luận trong nhiều năm qua. Ngoài ra, ưu tiên hàng đầu của chính phủ mới là kiềm chế tăng giá và cải cách luật tư pháp. Theo đó, Chính phủ của Thủ tướng Rudev sẽ không áp dụng giá trần, tuy nhiên cam kết công khai toàn bộ quy trình định giá, đồng thời trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với các trường hợp cạnh tranh không lành mạnh.

Tân Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev. Ảnh: Reuters

Về Kế hoạch Phục hồi và Khả năng phục hồi của EU, Thủ tướng Radev khẳng định sẽ sử dụng các dự luật đã đệ trình, bổ sung sửa đổi để có thể tiếp cận khoản viện trợ gần 400 triệu euro (khoảng 471 triệu USD) từ EU.

Về chính sách đối ngoại, nhà lãnh đạo Bulgaria nhấn mạnh, chính phủ mới sẽ giữ lập trường tương đồng với đa số các nhà lãnh đạo EU hiện nay. Về hoạt động viện trợ của EU cho Ukraine, tân Thủ tướng Radev cho biết, ông sẽ không phủ quyết các gói viện trợ của EU dành cho Ukraine, dù cho rằng Bulgaria không nên trực tiếp đóng góp tài chính cho các gói viện trợ này.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã chúc mừng ông Rumen Radev sau khi đắc cử Thủ tướng mới của Bulgaria, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác chặt chẽ giữa Sofia và Brussels trong bối cảnh thách thức địa chính trị toàn cầu hiện nay. Bà von der Leyen cũng chỉ ra một số lĩnh vực trọng điểm mà Bulgaria và EU dự kiến ​​sẽ hợp tác, bao gồm an ninh, quốc phòng, năng lực cạnh tranh kinh tế, việc làm và độc lập năng lượng.

Trước đó, trong cuộc bầu cử ngày 19/4 vừa qua, liên minh trung tả “Bulgaria Tiến bộ” của ông Rumen Radev giành được 131 trên tổng số 240 ghế tại Quốc hội, cho phép đảng này thành lập chính phủ mà không cần phụ thuộc vào các liên minh phức tạp.

Theo giới phân tích, mặc dù Chính phủ mới tại Bulgaria có thể sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức cấp bách, bao gồm kiềm chế lạm phát tăng cao và cải cách hệ thống tư pháp đang bị đình trệ, tuy nhiên việc chính phủ của ông Rumen Radev chính thức đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ đưa Bulgaria bước vào thời kỳ ổn định chính trị-xã hội và nhanh chóng phục hồi kinh tế.