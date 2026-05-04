Bulgaria chính thức vận hành hệ thống tiền tệ Euro ổn định

Theo Ủy ban châu Âu (EC), cả giai đoạn chuẩn bị lẫn quá trình chuyển đổi thực tế sang đồng euro tại Bulgaria đều tuân thủ đúng kế hoạch đề ra, không xảy ra gián đoạn lớn nào trong hệ thống tài chính, thanh toán hay đời sống hàng ngày của người dân.

EC nhấn mạnh, một trong những yếu tố then chốt góp phần vào thành công này là chiến dịch thông tin được EU đồng tài trợ. Chiến dịch đã được triển khai rộng rãi trước và trong thời điểm chuyển đổi, giúp người dân Bulgaria nắm rõ các bước thay thế đồng lev bằng đồng euro. Điều này cũng giúp quá trình thay thế tiền tệ được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, ngân hàng và các cơ quan liên quan, đảm bảo sự chuyển giao diễn ra thuận lợi.

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận công cộng được EC trích dẫn trong báo cáo, 78% người Bulgaria cảm thấy được thông tin đầy đủ về quá trình chuyển đổi sang đồng euro, đồng thời, 62% người được khảo sát đánh giá toàn bộ quá trình diễn ra thuận lợi và hiệu quả.

EC cũng ghi nhận rằng, giai đoạn chuyển tiếp quan trọng, khi đồng lev và đồng euro cùng lưu hành song song trong một tháng, cũng diễn ra mà không gặp gián đoạn lớn. Người dân và doanh nghiệp có đủ thời gian để làm quen với đồng tiền mới, thực hiện các giao dịch và điều chỉnh thói quen thanh toán, trong khi toàn bộ hoạt động kinh tế và tài chính vẫn duy trì ổn định, không xuất hiện tình trạng hoang mang hay gián đoạn chuỗi cung ứng.

EC cũng lo ngại về việc giá cả có thể tăng vọt sau khi chuyển sang đồng euro, vốn là lo ngại thường thấy đối với các quốc gia mới gia nhập khu vực này. Tuy nhiên, Chính quyền Bulgaria đã chủ động áp dụng các cơ chế giám sát chặt chẽ và biện pháp trừng phạt đối với hành vi tăng giá bất hợp lý trong giai đoạn chuyển tiếp. EC đánh giá cao các biện pháp kiểm soát của Chính phủ Bulgaria, đồng thời cho rằng, biến động giá cả chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố theo mùa vụ hơn là do sự chuyển đổi tiền tệ.