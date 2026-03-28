Quốc hội Lào xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước

Thứ Bảy, 10:01, 28/03/2026
VOV.VN - Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Lào khoá X đã bế mạc vào chiều 27/3. Tại Kỳ họp này, Quốc hội Lào đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

 

Tại kỳ họp, Quốc hội Lào khoá X đã tiến hành bầu, phê chuẩn chức danh lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng… và các chức danh theo thẩm quyền.

Quốc hội Lào xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Nguồn: Đài Phát thanh quốc gia Lào

Quốc hội Lào cũng đã xem xét, thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ X (2026–2030). Theo đó, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 6% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 3,104 USD vào năm 2030. Chính phủ Lào cũng xác định 6 mục tiêu lớn, các nhiệm vụ trọng tâm và hơn 200 dự án ưu tiên cho giai đoạn 5 năm tới.

Quốc hội nước này cũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp, trong nước còn nhiều khó khăn về kinh tế - tài chính. Tuy nhiên, Chính phủ Lào cũng cần tập trung chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương phát huy các thành tựu đã đạt được, khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, kịp thời xử lý những vấn đề mới phát sinh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Quốc hội Lào thông qua về nguyên tắc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào - Việt Nam, đoạn từ thị xã Thakhek thuộc tỉnh Khammuon (Lào) đến cửa khẩu Mụ Giạ thuộc tỉnh Quảng Trị (Việt Nam), theo hình thức BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao). Đây là một trong những dự án được dư luận nước này đặc biệt quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphon homvihane nhấn mạnh: "Dự án đường sắt Lào - Việt Nam là dự án quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược trong kết nối theo Hành lang kinh tế Đông - Tây, phục vụ định hướng đưa Lào từ quốc gia không giáp biển trở thành quốc gia kết nối với khu vực và quốc tế".

Chủ tịch Quốc hội Lào cũng đề nghị Chính phủ rà soát, đàm phán chặt chẽ hợp đồng nhượng quyền nhằm bảo đảm lợi ích cao nhất cho Nhà nước; đồng thời giải quyết thỏa đáng vấn đề bồi thường, hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng; xây dựng cơ chế quản lý, giám sát việc nhập khẩu tạm thời vật tư, thiết bị, phương tiện phục vụ thi công; phân định rõ trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương để bảo đảm dự án được triển khai đạt hiệu quả cao nhất.

VOV.VN - Chiều 25/3 tại thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức trọng thể kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).

VOV.VN - Hôm nay (22/2), hơn 4.764.000 cử tri trên cả nước Lào sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa V.

VOV.VN - Ngày 8/1 là ngày làm việc cuối cùng của Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng NDCM Lào lần thứ 12 (XII). Trong ngày làm việc cuối cùng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào đã bầu các chức danh chủ chốt trong đảng và thông qua Nghị quyết Đại hội.

