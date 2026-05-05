Chính phủ Romania sụp đổ sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thứ Ba, 23:25, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Romania dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Ilie Bolojan đã chính thức sụp đổ hôm nay (5/5) sau khi Quốc hội nước này thông qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với tỷ lệ áp đảo, đẩy quốc gia thành viên EU và NATO vào một giai đoạn bất ổn chính trị mới chưa đầy một năm sau khi liên minh cầm quyền thành lập.

Theo kết quả do Quốc hội Romania công bố, có 281 nghị sĩ bỏ phiếu thuận trong tổng số 464 ghế, vượt xa ngưỡng tối thiểu 233 phiếu cần thiết để thông qua kiến nghị bất tín nhiệm.

Sau khi chính phủ sụp đổ, ông Ilie Bolojan sẽ tiếp tục điều hành với tư cách quyền Thủ tướng trong tối đa 45 ngày, với thẩm quyền bị hạn chế, chủ yếu xử lý các công việc hành chính thường nhật và không được ban hành sắc lệnh khẩn cấp hoặc đề xuất luật mới.

chinh phu romania sup do sau cuoc bo phieu bat tin nhiem hinh anh 1
Thủ tướng Romania Ilie Bolojan. (Ảnh: Reuters)

Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm được khởi xướng bởi liên minh giữa Đảng Dân chủ Xã hội (PSD) – lực lượng chính trị lớn nhất tại Romania và đảng đối lập Liên minh Vì sự thống nhất của người Romania (AUR), một đảng cực hữu đang gia tăng ảnh hưởng trên chính trường. Sự hợp tác này đã vấp phải nhiều chỉ trích, khi bị cho là góp phần hợp thức hóa vai trò của phe cực hữu.

Trước đó, vào tháng 4, Đảng Dân chủ Xã hội đã rút khỏi liên minh cầm quyền gồm bốn đảng do ông Ilie Bolojan lãnh đạo, do bất đồng sâu sắc liên quan đến các biện pháp thắt chặt chi tiêu nhằm giảm thâm hụt ngân sách – vốn được đánh giá là ở mức cao nhất trong EU. Sau khi rời liên minh, đảng này đã phối hợp với phe đối lập để thúc đẩy kiến nghị bất tín nhiệm.

Tổng thống Romania Nicusor Dan, người có thẩm quyền đề cử thủ tướng, được cho là sẽ tiến hành tham vấn các đảng phái nhằm tìm kiếm giải pháp thành lập chính phủ mới. Một trong những kịch bản được cân nhắc là tái lập liên minh ủng hộ EU với sự lãnh đạo của một nhân sự khác thuộc đảng Tự do, hoặc lựa chọn một nhân vật kỹ trị.

Đây là lần thứ bảy một Chính phủ Romania bị lật đổ bởi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm kể từ cuộc Cách mạng Romania năm 1989, phản ánh tình trạng bất ổn kéo dài trong đời sống chính trị của quốc gia Đông Âu này.

chau_au.jpg

EU sẵn sàng đáp trả các đe dọa áp thuế của Mỹ

VOV.VN - Ngày 5/5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) đã chuẩn bị cho mọi kịch bản để đối phó với khả năng Mỹ đơn phương áp thuế mới lên ô tô và xe tải nhập khẩu từ khối này.

Văn Huy/VOV1
Iran úp mở “nước đi” mới khiến Mỹ đối mặt rủi ro xung đột leo thang
VOV.VN - Khi căng thẳng ở eo biển Hormuz lại leo thang, Iran cảnh báo rằng nước này có rất nhiều biện pháp để khiến tình hình phức tạp hơn đối với Mỹ nếu quyền kiểm soát tuyến đường thủy này bị đe dọa.

Mỹ chặn 6 tàu tìm cách vượt phong tỏa tại eo biển Hormuz
VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 4/5 cho biết, 6 tàu đã tìm cách vượt qua vòng phong tỏa của quân đội Mỹ tại các cảng Iran trong chiến dịch mở lại eo biển Hormuz, song đều bị buộc phải quay đầu.

