Chính phủ Romania sụp đổ sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Theo kết quả do Quốc hội Romania công bố, có 281 nghị sĩ bỏ phiếu thuận trong tổng số 464 ghế, vượt xa ngưỡng tối thiểu 233 phiếu cần thiết để thông qua kiến nghị bất tín nhiệm.

Sau khi chính phủ sụp đổ, ông Ilie Bolojan sẽ tiếp tục điều hành với tư cách quyền Thủ tướng trong tối đa 45 ngày, với thẩm quyền bị hạn chế, chủ yếu xử lý các công việc hành chính thường nhật và không được ban hành sắc lệnh khẩn cấp hoặc đề xuất luật mới.

Thủ tướng Romania Ilie Bolojan. (Ảnh: Reuters)

Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm được khởi xướng bởi liên minh giữa Đảng Dân chủ Xã hội (PSD) – lực lượng chính trị lớn nhất tại Romania và đảng đối lập Liên minh Vì sự thống nhất của người Romania (AUR), một đảng cực hữu đang gia tăng ảnh hưởng trên chính trường. Sự hợp tác này đã vấp phải nhiều chỉ trích, khi bị cho là góp phần hợp thức hóa vai trò của phe cực hữu.

Trước đó, vào tháng 4, Đảng Dân chủ Xã hội đã rút khỏi liên minh cầm quyền gồm bốn đảng do ông Ilie Bolojan lãnh đạo, do bất đồng sâu sắc liên quan đến các biện pháp thắt chặt chi tiêu nhằm giảm thâm hụt ngân sách – vốn được đánh giá là ở mức cao nhất trong EU. Sau khi rời liên minh, đảng này đã phối hợp với phe đối lập để thúc đẩy kiến nghị bất tín nhiệm.

Tổng thống Romania Nicusor Dan, người có thẩm quyền đề cử thủ tướng, được cho là sẽ tiến hành tham vấn các đảng phái nhằm tìm kiếm giải pháp thành lập chính phủ mới. Một trong những kịch bản được cân nhắc là tái lập liên minh ủng hộ EU với sự lãnh đạo của một nhân sự khác thuộc đảng Tự do, hoặc lựa chọn một nhân vật kỹ trị.

Đây là lần thứ bảy một Chính phủ Romania bị lật đổ bởi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm kể từ cuộc Cách mạng Romania năm 1989, phản ánh tình trạng bất ổn kéo dài trong đời sống chính trị của quốc gia Đông Âu này.