Quốc vương Na Uy qua đời ở tuổi 89

Theo thông cáo từ cung điện hoàng gia Na Uy, Quốc vương Harald đã băng hà tại Bệnh viện Đại học Oslo vào lúc 6h35 giờ địa phương (khoảng 11h35 giờ Việt Nam).

Quốc vương Harald của Na Uy qua đời ở tuổi 89. Ảnh: Reuters

Sau khi thông tin được công bố, lá cờ tại cung điện hoàng gia ở Oslo đã được hạ xuống nửa cột, trong khi người dân tập trung bên ngoài để đặt vòng hoa và bày tỏ lòng kính trọng đối với Quốc vương Harald.

Quốc vương Harald nhập viện từ ngày 17/8 vừa qua do mắc bệnh thiếu máu tán huyết, tình trạng các tế bào hồng cầu bị phá hủy nhanh hơn bình thường, gây mệt mỏi và khó thở.

Trước đó, vào năm 2024, ông đã phải nhập viện vì nhiễm trùng khi đang đi nghỉ ở Malaysia và được cấy máy tạo nhịp tim tạm thời tại một bệnh viện ở đó. Ông được lực lượng vũ trang Na Uy đưa về nước bằng máy bay và sau đó được cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn. Cũng trong năm đó, Quốc vương Harald cho biết ông đã giảm số lượng các hoạt động chính thức tham gia nhưng loại trừ khả năng thoái vị, khẳng định rằng lời thề của ông với tư cách là quốc vương trọn đời.

Sự ra đi của Quốc vương Harald xảy ra vào thời điểm đầy biến động đối với hoàng gia. Hiện Thái tử Haakon, 53 tuổi, sẽ kế thừa ngôi vị.