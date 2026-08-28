English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quốc vương Na Uy qua đời ở tuổi 89

Thứ Sáu, 15:45, 28/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quốc vương Harald của Na Uy, một nhà cải cách được yêu mến trong hơn ba thập kỷ trị vì và là vị quân chủ cao tuổi nhất châu Âu, đã qua đời hôm nay (28/8) ở tuổi 89, sau 10 ngày nhập viện.

Theo thông cáo từ cung điện hoàng gia Na Uy, Quốc vương Harald đã băng hà tại Bệnh viện Đại học Oslo vào lúc 6h35 giờ địa phương (khoảng 11h35 giờ Việt Nam).

quoc vuong na uy qua doi o tuoi 89 hinh anh 1
Quốc vương Harald của Na Uy qua đời ở tuổi 89. Ảnh: Reuters

Sau khi thông tin được công bố, lá cờ tại cung điện hoàng gia ở Oslo đã được hạ xuống nửa cột, trong khi người dân tập trung bên ngoài để đặt vòng hoa và bày tỏ lòng kính trọng đối với Quốc vương Harald.

Quốc vương Harald nhập viện từ ngày 17/8 vừa qua do mắc bệnh thiếu máu tán huyết, tình trạng các tế bào hồng cầu bị phá hủy nhanh hơn bình thường, gây mệt mỏi và khó thở.

Trước đó, vào năm 2024, ông đã phải nhập viện vì nhiễm trùng khi đang đi nghỉ ở Malaysia và được cấy máy tạo nhịp tim tạm thời tại một bệnh viện ở đó. Ông được lực lượng vũ trang Na Uy đưa về nước bằng máy bay và sau đó được cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn. Cũng trong năm đó, Quốc vương Harald cho biết ông đã giảm số lượng các hoạt động chính thức tham gia nhưng loại trừ khả năng thoái vị, khẳng định rằng lời thề của ông với tư cách là quốc vương trọn đời.

Sự ra đi của Quốc vương Harald xảy ra vào thời điểm đầy biến động đối với hoàng gia. Hiện Thái tử Haakon, 53 tuổi, sẽ kế thừa ngôi vị.

Nho Biển/VOV1
Theo: Reuters
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nổ lớn gần Đại sứ quán Mỹ ở Oslo
Nổ lớn gần Đại sứ quán Mỹ ở Oslo

VOV.VN - Cảnh sát Na Uy thông báo xác nhận đã xảy ra một vụ nổ gần Đại sứ quán Mỹ ở Oslo vào rạng sáng 8/3. Nguyên nhân vụ việc chưa được xác định và chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào.

Nổ lớn gần Đại sứ quán Mỹ ở Oslo

Nổ lớn gần Đại sứ quán Mỹ ở Oslo

VOV.VN - Cảnh sát Na Uy thông báo xác nhận đã xảy ra một vụ nổ gần Đại sứ quán Mỹ ở Oslo vào rạng sáng 8/3. Nguyên nhân vụ việc chưa được xác định và chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào.

Xả súng ở thủ đô Oslo, cảnh sát Na Uy điều tra theo hướng khủng bố
Xả súng ở thủ đô Oslo, cảnh sát Na Uy điều tra theo hướng khủng bố

VOV.VN - Cảnh sát Na Uy ngày 25/6 thông báo đang tiến hành điều tra vụ nổ súng tại câu lạc bộ ban đêm ở miền Trung thủ đô Oslo theo hướng hành động khủng bố.

Xả súng ở thủ đô Oslo, cảnh sát Na Uy điều tra theo hướng khủng bố

Xả súng ở thủ đô Oslo, cảnh sát Na Uy điều tra theo hướng khủng bố

VOV.VN - Cảnh sát Na Uy ngày 25/6 thông báo đang tiến hành điều tra vụ nổ súng tại câu lạc bộ ban đêm ở miền Trung thủ đô Oslo theo hướng hành động khủng bố.

Giới chức Palestine dọa "đóng băng" thỏa thuận hòa bình Oslo
Giới chức Palestine dọa "đóng băng" thỏa thuận hòa bình Oslo

VOV.VN - Đây là phản ứng trước quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Giới chức Palestine dọa "đóng băng" thỏa thuận hòa bình Oslo

Giới chức Palestine dọa "đóng băng" thỏa thuận hòa bình Oslo

VOV.VN - Đây là phản ứng trước quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Na Uy nâng cảnh báo an ninh sau khi phát hiện thiết bị nổ ở Oslo
Na Uy nâng cảnh báo an ninh sau khi phát hiện thiết bị nổ ở Oslo

VOV.VN - Cảnh sát Na Uy hôm qua (9/4) đã nâng mức cảnh báo an ninh sau khi phát hiện một thiết bị nổ ở trung tâm thủ đô Oslo.

Na Uy nâng cảnh báo an ninh sau khi phát hiện thiết bị nổ ở Oslo

Na Uy nâng cảnh báo an ninh sau khi phát hiện thiết bị nổ ở Oslo

VOV.VN - Cảnh sát Na Uy hôm qua (9/4) đã nâng mức cảnh báo an ninh sau khi phát hiện một thiết bị nổ ở trung tâm thủ đô Oslo.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ