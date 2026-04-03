Bộ trưởng Tư pháp Mỹ lên tiếng sau khi bị sa thải

Thứ Sáu, 09:58, 03/04/2026
VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pamela Bondi cho biết sẽ tiến hành chuyển giao công việc trong vòng một tháng tới, trước khi đảm nhận vai trò mới trong khu vực tư nhân, đồng thời khẳng định tiếp tục ủng hộ Tổng thống Donald Trump và chính quyền hiện tại.

Trong thông điệp đăng tải trên trang Instagram cá nhân, bà Pamela Bondi cho biết sẽ làm việc “không mệt mỏi” trong tháng tới nhằm bảo đảm quá trình chuyển giao tại Bộ Tư pháp Mỹ diễn ra suôn sẻ cho người kế nhiệm là ông Todd Blanche.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pamela Bondi. Ảnh: AP

Bà Bondi đồng thời bày tỏ niềm vui với vai trò mới trong khu vực tư nhân, nơi bà cho biết sẽ tiếp tục đồng hành và “chiến đấu vì Tổng thống Trump và chính quyền”.

Đánh giá về thời gian đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Tư pháp, bà Bondi cho rằng việc dẫn dắt các nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm tăng cường an ninh và an toàn cho nước Mỹ là “vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp”, đồng thời nhận định đây là “năm đầu tiên có ý nghĩa nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ”.

Theo bà, kể từ tháng 2/2025, Bộ Tư pháp Mỹ đã đạt được nhiều kết quả đáng chú ý, bao gồm việc ghi nhận tỷ lệ giết người thấp nhất trong 125 năm trở lại đây, tiến hành các vụ kết án liên quan đến khủng bố, triệt phá các băng nhóm tội phạm trong và ngoài nước, bắt giữ hơn 90 nhân vật chủ chốt của các đường dây ma túy, cũng như giành được 24 phán quyết có lợi tại Tòa án Tối cao.

Kết thúc thông điệp, bà Bondi bày tỏ trân trọng với sự tin tưởng mà Tổng thống Trump đã dành cho bà trong quá trình thực hiện mục tiêu “đưa nước Mỹ an toàn trở lại”.

Tình báo Mỹ: Iran vẫn duy trì năng lực tên lửa đáng kể

VOV.VN - Theo các đánh giá tình báo mới nhất của Mỹ, khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn và nước này vẫn sở hữu hàng nghìn UAV cảm tử, bất chấp các đợt không kích liên tục của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự trong suốt 5 tuần qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cách chức Bộ trưởng Tư pháp

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/4 đã quyết định cách chức Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi sau thời gian dài bày tỏ sự thất vọng đối với hoạt động của Bộ Tư pháp, đặc biệt liên quan đến việc xử lý hồ sơ Epstein.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/4 đã quyết định cách chức Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi sau thời gian dài bày tỏ sự thất vọng đối với hoạt động của Bộ Tư pháp, đặc biệt liên quan đến việc xử lý hồ sơ Epstein.

Hé lộ kế hoạch Mỹ đưa quân vào Iran thu giữ urani

VOV.VN - Kế hoạch triển khai biệt kích Mỹ để thu giữ urani làm giàu cao của Iran được đánh giá là chiến dịch chưa từng có tiền lệ và tiềm ẩn rủi ro quân sự rất lớn.

VOV.VN - Kế hoạch triển khai biệt kích Mỹ để thu giữ urani làm giàu cao của Iran được đánh giá là chiến dịch chưa từng có tiền lệ và tiềm ẩn rủi ro quân sự rất lớn.

Chiến sự Iran leo thang, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ bị yêu cầu từ chức

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã yêu cầu Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ từ chức, Lầu Năm Góc cho biết hôm 2/4, song không nêu rõ lý do trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành chiến dịch quân sự tại Iran.

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã yêu cầu Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ từ chức, Lầu Năm Góc cho biết hôm 2/4, song không nêu rõ lý do trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành chiến dịch quân sự tại Iran.

