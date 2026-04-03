Bộ trưởng Tư pháp Mỹ lên tiếng sau khi bị sa thải

Trong thông điệp đăng tải trên trang Instagram cá nhân, bà Pamela Bondi cho biết sẽ làm việc “không mệt mỏi” trong tháng tới nhằm bảo đảm quá trình chuyển giao tại Bộ Tư pháp Mỹ diễn ra suôn sẻ cho người kế nhiệm là ông Todd Blanche.

Bà Bondi đồng thời bày tỏ niềm vui với vai trò mới trong khu vực tư nhân, nơi bà cho biết sẽ tiếp tục đồng hành và “chiến đấu vì Tổng thống Trump và chính quyền”.

Đánh giá về thời gian đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Tư pháp, bà Bondi cho rằng việc dẫn dắt các nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm tăng cường an ninh và an toàn cho nước Mỹ là “vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp”, đồng thời nhận định đây là “năm đầu tiên có ý nghĩa nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ”.

Theo bà, kể từ tháng 2/2025, Bộ Tư pháp Mỹ đã đạt được nhiều kết quả đáng chú ý, bao gồm việc ghi nhận tỷ lệ giết người thấp nhất trong 125 năm trở lại đây, tiến hành các vụ kết án liên quan đến khủng bố, triệt phá các băng nhóm tội phạm trong và ngoài nước, bắt giữ hơn 90 nhân vật chủ chốt của các đường dây ma túy, cũng như giành được 24 phán quyết có lợi tại Tòa án Tối cao.

Kết thúc thông điệp, bà Bondi bày tỏ trân trọng với sự tin tưởng mà Tổng thống Trump đã dành cho bà trong quá trình thực hiện mục tiêu “đưa nước Mỹ an toàn trở lại”.