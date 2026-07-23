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Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand

Thứ Năm, 22:41, 23/07/2026
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VOV.VN - Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand (VietKnowledge NZ - VKNZ) vừa chính thức ra mắt với sự tham dự đại diện các nhóm cộng đồng người Việt cùng đông đảo kiều bào, người lao động, chuyên gia, học giả, doanh nhân, nghiên cứu sinh và sinh viên đang sinh sống, học tập và làm việc trên khắp New Zealand.

Sự kiện đánh dấu sự hình thành của mạng lưới kết nối tri thức người Việt đầu tiên hoạt động trên quy mô toàn New Zealand. VKNZ được thành lập nhằm kết nối và phát huy nguồn lực trí tuệ của cộng đồng người Việt, tăng cường sự gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhân dân cũng như quan hệ hợp tác  giữa hai nước, và đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Việt Nam và New Zealand.

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Một số thành viên của Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand. Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại New Zealand.

Với sự bảo trợ và đồng hành của Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand hướng tới xây dựng một cộng đồng đoàn kết, năng động và có sức lan tỏa; tạo không gian để các thành viên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và các sáng kiến; đồng thời trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác chuyên môn, phát triển cộng đồng và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và New Zealand.

Phát biểu đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của sáng kiến thành lập Mạng lưới VKNZ, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang nhấn mạnh trong bối cảnh cộng đồng người Việt tại New Zealand ngày càng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, Mạng lưới VKNZ được thành lập là vì người Việt, của người Việt và cho người Việt tại New Zealand.

Góp ý định hướng phát triển Mạng lưới thời gian tới, Đại sứ Phan Minh Giang gửi gắm thông điệp “3 nâng”, bao gồm nâng niu, chăm sóc người Việt, đoàn kết cùng phát triển, nâng cao hình ảnh Việt, giữ gìn và phát huy bản sắc Việt, và nâng tầm vị thế Việt tại New Zealand.

Việt Nga/VOV-Australia
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