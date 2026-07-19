Một Hiệp định hợp tác quốc phòng Nhật Bản - New Zealand sắp có hiệu lực



Với việc trao đổi Công hàm này, Hiệp định Mua sắm và Hỗ trợ chéo (ACSA) Nhật Bản - New Zealand sẽ có hiệu lực từ ngày 15/8/2026. Văn bản này thiết lập một khuôn khổ, bao gồm các thủ tục thanh toán cho việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ qua lại giữa Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và Lực lượng quốc phòng New Zealand.

Hiệp định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ, bao gồm thực phẩm, đạn dược, nhiên liệu, vật tư y tế, dịch vụ vận chuyển và bảo dưỡng khí tài… một cách suôn sẻ, nhanh chóng giữa lực lượng quốc phòng hai nước

Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu và bà Judith Collins, khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand, ký kết ACSA vào ngày 19/12/2025 tại Tokyo - Ảnh: BNG Nhật Bản

Đồng thời cũng sẽ thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa Lực lượng phòng vệ Nhật Bản và Lực lượng quốc phòng New Zealand, phục vụ an ninh của Nhật Bản và cho phép Nhật Bản tích cực đóng góp vào hòa bình, an ninh của cộng đồng quốc tế.

Hiệp định Mua sắm và Hỗ trợ chéo (ACSA) Nhật Bản - New Zealand được ông Motegi Toshimitsu - Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, và bà Judith Collins - khi đó là Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand, ký kết vào ngày 19/12/2025 tại Tokyo.

Cho đến nay, Nhật Bản đã ký kết ACSA với 11 quốc gia như Mỹ, Australia, Anh, Canada, Pháp, Ấn Độ, Philippines… Hiệp định này đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hợp tác an ninh - quốc phòng giữa Nhật Bản và các đồng minh, đối tác.

Đặc biệt, sau khi Tokyo sửa đổi phương châm thực hiện Ba nguyên tắc chuyển giao vũ khí – khí tài quân sự ra nước ngoài, văn bản này còn được coi là cơ sở pháp lý góp phần đẩy mạnh việc xuất khẩu vũ khí, thúc đẩy công nghiệp quốc phòng của Nhật Bản.