Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: Lukaku tỏa sáng, Bỉ thắng đậm New Zealand

12:05

Trong tình thế buộc phải thắng để đi tiếp sau khi trải qua 2 trận hòa thất vọng trước Ai Cập và Iran, Bỉ đã có màn trình diễn bùng nổ ở cuộc đối đầu với New Zealand. “Bầy quỷ” giành chiến đậm đà 5-1 trước đại diện của châu Đại Dương để tiến vào vòng knock-out World Cup 2026 với ngôi nhất bảng G.

Leandro Trossard lập cú đúp ở phút 28 và 50 để giúp Bỉ nắm lợi thế dẫn trước 2-0. Kevin De Bruyne ghi siêu phẩm giúp Bỉ nới rộng cách biệt lên 3-0 ở phút 67.

Những nỗ lực của New Zealand mang về bàn thắng danh dự nhờ công của Elijah Just ở phút 84. Sau đó, trận đấu trở thành sân khấu của Romelu Lukaku.

Ngay sau khi vào sân thay người, Romelu Lukaku đánh đầu nâng tỷ số lên 4-1 cho Bỉ ở phút 86. Tới phút 90+5, Romelu Lukaku kiến tạo để Alexis Saelemaekers ghi bàn ấn định chiến thắng 5-1 trước New Zealand.

Trossard lập cú đúp để mở ra chiến thắng tưng bừng cho Bỉ. (Ảnh: Reuters)

Trossard ghi bàn mở tỷ số trong tình huống hỗn loạn ở phút 28. (Ảnh: Reuters)

Trosssard nhân đôi cách biệt sau 2 pha dứt điểm liên tiếp ở phút 50. (Ảnh: Reuters)

De Bruyne nâng tỷ số lên 3-0 cho Bỉ ở phút 67. (Ảnh: Reuters)

De Bruyne xé lưới New Zealand với cú sút chìm hiểm hóc. (Ảnh: Reuters)

Just ghi bàn thắng danh dự cho New Zealand ở phút 84. (Ảnh: Reuters)

Lukaku vừa ghi bàn vừa kiến tạo sau khi vào sân từ ghế dự bị. (Ảnh: Reuters)

Lukaku đánh đầu nâng tỷ số lên 4-1 cho Bỉ ở phút 86. (Ảnh: Reuters)