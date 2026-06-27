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Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6: Lukaku tỏa sáng, Bỉ thắng đậm New Zealand

Thứ Bảy, 12:09, 27/06/2026
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VOV.VN - Kết quả World Cup 2026 hôm nay 27/6, Bỉ thắng New Zealand 5-1 ở lượt trận cuối bảng G trong ngày Trossard lập cú đúp, De Bruyne ghi siêu phẩm còn Lukaku vừa ghi bàn vừa kiến tạo.

12:05

Trong tình thế buộc phải thắng để đi tiếp sau khi trải qua 2 trận hòa thất vọng trước Ai Cập và Iran, Bỉ đã có màn trình diễn bùng nổ ở cuộc đối đầu với New Zealand. “Bầy quỷ” giành chiến đậm đà 5-1 trước đại diện của châu Đại Dương để tiến vào vòng knock-out World Cup 2026 với ngôi nhất bảng G.

Leandro Trossard lập cú đúp ở phút 28 và 50 để giúp Bỉ nắm lợi thế dẫn trước 2-0. Kevin De Bruyne ghi siêu phẩm giúp Bỉ nới rộng cách biệt lên 3-0 ở phút 67.

Những nỗ lực của New Zealand mang về bàn thắng danh dự nhờ công của Elijah Just ở phút 84. Sau đó, trận đấu trở thành sân khấu của Romelu Lukaku.

Ngay sau khi vào sân thay người, Romelu Lukaku đánh đầu nâng tỷ số lên 4-1 cho Bỉ ở phút 86. Tới phút 90+5, Romelu Lukaku kiến tạo để Alexis Saelemaekers ghi bàn ấn định chiến thắng 5-1 trước New Zealand.

ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 lukaku toa sang, bi thang dam new zealand hinh anh 1
Trossard lập cú đúp để mở ra chiến thắng tưng bừng cho Bỉ. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 lukaku toa sang, bi thang dam new zealand hinh anh 2
Trossard ghi bàn mở tỷ số trong tình huống hỗn loạn ở phút 28. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 lukaku toa sang, bi thang dam new zealand hinh anh 3
Trosssard nhân đôi cách biệt sau 2 pha dứt điểm liên tiếp ở phút 50. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 lukaku toa sang, bi thang dam new zealand hinh anh 4
De Bruyne nâng tỷ số lên 3-0 cho Bỉ ở phút 67. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 lukaku toa sang, bi thang dam new zealand hinh anh 5
De Bruyne xé lưới New Zealand với cú sút chìm hiểm hóc. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 lukaku toa sang, bi thang dam new zealand hinh anh 6
Just ghi bàn thắng danh dự cho New Zealand ở phút 84. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 lukaku toa sang, bi thang dam new zealand hinh anh 7
Lukaku vừa ghi bàn vừa kiến tạo sau khi vào sân từ ghế dự bị. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 lukaku toa sang, bi thang dam new zealand hinh anh 8
Lukaku đánh đầu nâng tỷ số lên 4-1 cho Bỉ ở phút 86. (Ảnh: Reuters)
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 lukaku toa sang, bi thang dam new zealand hinh anh 9
Saelemaekers ấn định chiến thắng 5-1 cho Bỉ sau pha kiến tạo của Lukaku ở phút 90+5. (Ảnh: Reuters)
17:40
ket qua world cup 2026 hom nay 27 6 lukaku toa sang, bi thang dam new zealand hinh anh 11

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, màn so tài giữa New Zealand và Bỉ tại bảng G diễn ra lúc 10h ngày 27/6 trên sân vận động BC Place Vancouver, Canada.

Trước lượt trận cuối, cục diện tại bảng G rất căng thẳng khi cả 4 đội đều còn cơ hội đi tiếp. Ai Cập dẫn đầu với 4 điểm, Bỉ có cùng 1 điểm như Iran nhưng xếp thứ 3 do ghi ít bàn thắng hơn, New Zealand đứng cuối bảng với 1 điểm.

Tình thế hiện tại khiến New Zealand và Bỉ đều buộc phải chiến thắng để có thể giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026.

Về sức mạnh đội hình và bề dày truyền thống, Bỉ được đánh giá trội hơn New Zealand. Tuy nhiên, dàn sao Bỉ đã gây thất vọng khi liên tiếp hòa Ai Cập 1-1 và Iran 0-0 trong 2 lượt trận đầu tiên.

New Zealand đã hòa Iran 2-2 và thua Ai Cập 1-3. Đội bóng châu Đại Dương thể hiện lối chơi tương đối khó chịu và tinh thần chiến đấu máu lửa, nhưng tỏ ra thiếu lì lợm và thiếu chiều sâu đội hình khi đã rơi điểm trong thế dẫn trước đối phương ở cả 2 trận đã qua.

Theo tính toán của Opta, Bỉ có khả năng giành chiến thắng lên tới 80,3% ở trận này. Khả năng New Zealand chiến thắng chỉ là 7,9%. Khả năng xảy ra kịch bản hòa là 11,8%. Opta cũng đánh giá Bỉ có 92% cơ hội giành quyền đi tiếp, trong khi khả năng vào vòng knock-out của New Zealand là 8%.

 
09:11

Đội hình xuất phát:

New Zealand (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Surman, Bindon, Cacace; Stamenic, Bell; Thomas, Singh, Just; Wood.

Bỉ (4-2-3-1): Courtois; De Cuyper, Theate, Mechele, Castagne; Tielemans, Vanaken; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere.

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Danh sách đăng ký thi đấu của New Zealand và Bỉ. (Ảnh: FIFA)
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Các cầu thủ New Zealand tới sân. (Ảnh: Reuters)
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Các cầu thủ Bỉ tới sân. (Ảnh: Reuters)
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CĐV New Zealand tiến về sân vận động BC Place Vancouver. (Ảnh: Reuters)
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CĐV Bỉ tràn đầy khí thế. (Ảnh: Reuters)
09:44
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Các cầu thủ New Zealand khởi động. (Ảnh: Reuters)
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Đội trưởng Tielemans của Bỉ. (Ảnh: Reuters)
10:00

Trận đấu bắt đầu!!! Bỉ giao bóng

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Khoảnh khắc trận đấu bắt đầu. (Ảnh: Reuters)
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Bỉ ra sân trong màu áo đỏ. (Ảnh: Reuters)
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New Zealand sử dụng trang phục màu trắng. (Ảnh: Reuters)
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Cầu thủ và khán giả dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân thảm họa động đất ở Venezuela. (Ảnh: Reuters)
10:07

4': Cơ hội đầu tiên!!! Tielemans tung cú sút vọt xà ngang khi bóng nảy ra tuyến hai sau đợt tấn công của Bỉ.

10:10

9': Bỉ tấn công dồn dập!!! Tam tấu De Bruyne, Doku, Trossard liên tục hoán đổi vị trí và thực hiện những pha phối hợp ở tốc độ cao và buộc hàng phòng ngự New Zealand phải vất vả chống đỡ.

10:12

11': CỘT DỌC TỪ CHỐI BÀN THẮNG MỞ TỶ SỐ!!! Khung thành New Zealand rung chuyển sau cú sút chéo góc của Trossard.

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Trossard dứt điểm dội cột dọc. (Ảnh: Reuters)
10:17

16': VẪN CHƯA CÓ BÀN THẮNG!!! Pha phối hợp chóng mặt của Bỉ tạo ra cơ hội trong vòng cấm cho Doku. Tiếc rằng, cú sút của Doku không thắng được thủ môn New Zealand.

10:21

21': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN CHO BỈ!!! Trossard sút bóng đập tay trung vệ Surman trong vòng cấm. Ban đầu trọng tài thổi phạt đền. Tuy nhiên, VAR can thiệp và trọng tài xác định cầu thủ New Zealand không cố tình dùng tay chơi bóng và cánh tay không khiến cơ thể phình to bất thường. 

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Trossard sút bóng trúng tay Surman. (Ảnh: Reuters)
10:29

28': VÀO!!! Bỉ 1-0 New Zealand

Quả phạt góc của Bỉ gây ra hỗn loạn trước khung thành New Zealand và Trossard nhanh chân đưa bóng vào lưới.

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Trossard đưa Bỉ vượt lên dẫn trước New Zealand. (Ảnh: Reuters)
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Tình huống Bỉ ghi bàn mở tỷ số trước New Zealand. (Ảnh: Reuters)
10:37

34': Bỉ giảm tốc sau khi có bàn thắng!!! Bỉ không còn tấn công dồn dập như ở đầu trận mà chủ động kiểm soát bóng và thực hiện những pha phối hợp ở khu vực giữa sân.

10:39

38': Bỉ thót tim!!! Trung vệ Mechele phá bóng chệch cột dọc khi ngăn cản quả tạt khó chịu của New Zealand.

10:41

40': KHÔNG VÀO!!! Doku đi bóng lắt léo khiến hậu vệ New Zealand ngã nhào. Tiếc rằng, cú sút từ rìa vòng cấm của Doku đưa bóng đi vọt xà ngang. 

10:43

42': Vẫn chưa có bàn nhân đôi cách biệt!!! De Bruyne dứt điểm vọt xà ngang sau pha phối hợp ăn ý với Trossard.

10:44

43': New Zealand thoát bàn thua trông thấy!!! Thủ môn Crocombe đổ người cản phá xuất sắc khi đối mặt De Ketelaere trong vòng cấm.

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De Ketelaere bỏ lỡ cơ hội mười mươi. (Ảnh: Reuters)
10:48

45'+2: Dứt điểm!!! Trossard đánh gót tinh tế, Vanaken xử lý bình tĩnh rồi tung cú sút nhưng bóng đập chân hậu vệ New Zealand đi chệch cột dọc trong gang tấc.

10:52

Hiệp 1 kết thúc!!! Bỉ bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước New Zealand 1-0.

11:07

Hiệp 2 bắt đầu!!! New Zealand giao bóng

11:08

46': New Zealand điều chỉnh sau giờ nghỉ!!! Ben Old, Randall vào thay Thomas, Sarpreet Singh.

11:12

50': VÀO!!! Bỉ 2-0 New Zealand

Trossard nhảy múa trong vòng cấm rồi sút bóng đập chân đồng đội. Trái bóng nảy ra, Trossard dứt điểm bồi tung lưới New Zealand.

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Trossard lập cú đúp vào lưới New Zealand. (Ảnh: Reuters)
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Trossard ghi bàn sau 2 nỗ lực dứt điểm liên tiếp. (Ảnh: Reuters)
11:17

54': Cơ hội của New Zealand!!! Just đột phá trung lộ rồi tung cú sút quyết đoán khiến thủ môn Courtois vất vả cản phá.

11:19

57': Doku rời sân!!! Bỉ đưa Fernandez-Pardo vào thay thế.

11:23

61': Dứt điểm liên tiếp!!! Theate bật cao đánh đầu chệch cột dọc trong tình huống phạt góc. Ngay sau đó, Theate lại có pha dứt điểm trong vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn New Zealand.

11:28

65': Đáng tiếc!!! Bỉ phản công thần tốc sau khi hóa giải quả phạt góc của New Zealand. Fernandez-Pardo băng lên dứt điểm vọt xà ngang.

11:29

67': VÀO!!! Bỉ 3-0 New Zealand

De Bruyne tung cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm đánh bại thủ môn New Zealand. Nếu tỷ số hiện tại giữ nguyên và Ai Cập hòa Iran thì Bỉ sẽ đứng đầu bảng G.

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De Bruyne ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: Reuters)
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De Bruyne xé lưới New Zealand với cú sút đẹp mắt. (Ảnh: Reuters)
11:36

72': Hai tác giả bàn thắng rời sân!!! Trossard và De Bruyne ra nghỉ. Bỉ đưa Onana và Saelemaekers vào sân.

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De Bruyne rời sân cùng Trossard ngay sau khi ghi bàn. (Ảnh: Reuters)
11:41

78': KHÔNG VÀO!!! Bỉ được hưởng quả phạt ngay trước vòng cấm New Zealand nhưng cú sút của De Cuyper thiếu chính xác.

11:46

83': VÀO!!! New Zealand 1-3 Bỉ

Just đón bóng bật ra sau tình huống hỗn loạn rồi tung cú sút cháy lưới Bỉ, rút ngắn cách biệt cho New Zealand.

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Just rút ngắn cách biệt cho New Zealand. (Ảnh: Reuters)
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Just tung cú dứt điểm thành bàn. (Ảnh: Reuters)
11:49

86': VÀO!!! Bỉ 4-1 New Zealand

Lukaku ghi bàn ngay sau khi vào sân thay người. Lukaku đánh đầu tung lưới New Zealand sau quả tạt của Raskin.

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Lukaku ghi bàn ngay trong pha chạm bóng đầu tiên sau khi vào sân thay người. (Ảnh: Reuters)
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Lukaku đánh đầu cận thành tung lưới New Zealand. (Ảnh: Reuters)
11:55

90'+2: CỨU THUA NGOẠN MỤC!!! Các cầu thủ Bỉ phối hợp ngẫu hứng trong vòng cấm rồi nhả bóng ra tuyến hai để De Cruyper băng lên tung cú sút trái phá. Tuy nhiên, thủ môn Crocombe có pha bay người cản phá đẹp mắt.

11:57

90'+5: VÀO!!! Bỉ 5-1 New Zealand

Lukaku kiến tạo để Saelemaekers sút tung lưới New Zealand ngay trước khi trận đấu kết thúc.

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Saelemaekers ghi bàn ngay trước khi hết giờ. (Ảnh: Reuters)
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Thủ môn Crocombe bó tay trước cú dứt điểm của đối phương. (Ảnh: Reuters)

 

11:58

Hết giờ!!! Bỉ giành chiến thắng 5-1 trước New Zealand ở lượt trận cuối bảng G để tiến vào vòng knock-out World Cup 2026.

Trực tiếp New Zealand vs Bỉ bảng G World Cup 2026

Hoàng Long/VOV.VN
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