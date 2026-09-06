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Rơi máy bay quân sự tại Hy Lạp, 2 phi công thiệt mạng

Chủ Nhật, 06:08, 06/09/2026
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VOV.VN - Ngày 5/9, chiếc máy bay chiến đấu F-4 Phantom hai chỗ ngồi của Không quân Hy Lạp đã gặp nạn trong buổi trình diễn thuộc Tuần lễ Hàng không Athens tại căn cứ không quân Tanagra, khiến 2 phi công thiệt mạng.

Theo thông tin từ đội phản ứng khẩn cấp (ERT) của Hy Lạp, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h (giờ địa phương) khi chiếc F-4 Phantom đột ngột mất độ cao và lao xuống đất, dẫn đến một vụ nổ xảy ra ngay sau đó. Máy bay rơi cách căn cứ không quân Tanagra, phía bắc Athens khoảng vài kilomet trong một buổi trình diễn hàng không thuộc Tuần lễ Hàng không Athens 2026. Hai phi công không kịp kích hoạt ghế phóng và được xác nhận đã thiệt mạng.

Ngay sau vụ tai nạn, ban tổ chức Tuần lễ Hàng không Athens đã sơ tán khu vực và hủy toàn bộ sự kiện còn lại trong cuối tuần. Tổng thống Hy Lạp Konstantinos Tasoulas và Bộ trưởng Quốc phòng Nikos Dendias đã hoãn và rút ngắn lịch trình tham dự các sự kiện trong nước để trở về Athens.

roi may bay quan su tai hy lap, 2 phi cong thiet mang hinh anh 1
Khói bốc lên sau vụ rơi máy bay chiến đấu F-4 Phantom của Hy Lạp trong buổi trình diễn hàng không thuộc Tuần lễ Hàng không Athens ở Tanagra, ngày 5/9 (Ảnh: Theo Reuters)

Theo quyết định của Bộ trưởng Dendias, Bộ Tổng Tham mưu Quốc phòng Hy Lạp (GEETHA) đã tuyên bố 3 ngày quốc tang trên toàn lực lượng vũ trang, từ ngày 5/9 đến hết ngày 7/9 để tưởng niệm hai thành viên tổ bay. Hiện Ủy ban chuyên trách của Không quân Hy Lạp đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Máy bay chiến đấu F-4 Phantom rơi đã gây ra một vụ cháy tại Tanagra và ngọn lửa lan sang khu vực rừng xung quanh. Lực lượng cứu hỏa Hy Lạp đã điều động khoảng 115 nhân viên, 36 xe chuyên dụng cùng ba đội cứu hộ mặt đất để dập lửa. Chiều cùng ngày, tình hình đám cháy đã được kiểm soát và không ghi nhận thương vong.

Tuần lễ Hàng không Athens năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 5-6/9 tại Tanagra và là một trong những triển lãm hàng không lớn nhất khu vực Đông Nam châu Âu. Chương trình gồm bay đội hình, động tác nhào lộn độ khó cao và nhảy dù, với sự tham gia của các đội bay quân sự và dân sự đến từ nhiều nước châu Âu và châu Á.

Như Hoa/VOV-Praha
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