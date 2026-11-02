Lời cuối ám ảnh của nạn nhân vụ máy bay Learjet: “Chúng ta hết thời gian rồi”

“Chúng ta hết thời gian rồi”, một thành viên phi hành đoàn nữ hét lên với kiểm soát viên không lưu trong những giây cuối cùng trước khi máy bay lao thẳng xuống mặt đất vào khoảng 13h ngày 1/11.

Hiện trường khu vực máy bay Learjet 60 rơi tại khu dân cư Greenacres, phía Nam bang Florida, Mỹ ngày 1/11 (Ảnh: Reuters)

Chỉ ít phút trước đó, phi công thông báo với Trung tâm Kiểm soát không lưu Miami về tình trạng nhiễu động vừa phải và “băng trong, nhẹ, có thể kiểm soát được”.

Chiếc máy bay phản lực Learjet 60 đang trên hành trình từ thành phố Austin, bang Texas, tới sân bay North Eleuthera ở Bahamas. Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Phi công phát tín hiệu khẩn cấp “mayday” và báo máy bay đang giảm độ cao với tốc độ chóng mặt.

“Chúng tôi đang giảm độ cao 8.000 feet (2.500 mét) – mayday, mayday – tốc độ giảm 10.000 feet mỗi phút”, phi công Learjet 60 nói. Trước đó, phi công hét lên: “Máy bay đang vượt quá tốc độ cho phép, chúng tôi đang giảm độ cao 20.000 feet mỗi phút”. “Chúng tôi sẽ đâm xuống đất”, thành viên phi hành đoàn nói, trước khi bật lên tiếng hét kinh hoàng.

Kiểm soát viên không lưu đáp lại: “… Tôi đang ở đây với các bạn, hãy nói cho tôi biết tình hình”. Thành viên phi hành đoàn sau đó báo máy bay đang giảm độ cao 22.000 feet (6.700 mét), nghiêng cánh 60 độ và yêu cầu kiểm soát viên “nhìn ra bên ngoài”, trước khi phát đi thông điệp cuối cùng đầy ám ảnh.

Chiếc Learjet 60 lao xuống khu dân cư Greenacres, nơi tập trung các căn nhà di động và nhà lắp ghép ở miền Nam Florida, tạo quả cầu lửa lớn.

Theo Aviation 24/7, máy bay va vào một cây lớn và làm đổ đường dây điện. Một nhân chứng mô tả tiếng va chạm lớn đến mức “giống như một quả tên lửa”. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy xác máy bay và một căn nhà di động bị phá hủy. Khu vực xảy ra tai nạn cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump ở Palm Beach khoảng 15 km.

Hình ảnh từ một chiếc camera hành trình ghi lại khoảnh khắc máy bay Learjet 60 rơi tại Palm Beach, Florida (Nguồn video: AP)