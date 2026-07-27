Romania bắn hạ chiếc máy bay không người lái thứ ba xâm phạm không phận

Theo Bộ Quốc phòng Romania, ngay sau khi hệ thống radar phát hiện một máy bay không người lái (UAV) vi phạm không phận quốc gia, phi công F-16 của Không quân Romania đã bắn hạ thiết bị này cách Sulina khoảng 12 km về phía đông bắc, gần biên giới với Ukraine. Việc đánh chặn được thực hiện trên vùng biển thuộc chủ quyền của Romania và không gây thiệt hại hay thương vong cho người dân.

Bộ trưởng Quốc phòng Radu Miruță nhấn mạnh, sự việc này một lần nữa cho thấy cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục tạo ra những rủi ro vượt ra ngoài biên giới Kiev. Romania sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền và không phận, đồng thời khẳng định những hành động tương tự như vậy phải được chấm dứt.

Ảnh minh họa-Theo Reuters

Trong khi đó, Tổng thống Romania Nicușor Dan cho rằng, những chiếc UAV bị bắn hạ liên tiếp trong ba ngày qua không chỉ xâm phạm không phận Romania, mà còn là không phận của NATO và EU. Do đó, Romania sẽ xử lý với mức độ nghiêm trọng tối đa cùng các đồng minh.

Hiện các cuộc điều tra về hai chiếc UAV bị bắn hạ vào ngày 25 và 26/7 vẫn đang tiếp diễn. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm và thu thập mảnh vỡ của hai thiết bị này để xác định nguồn gốc và đặc điểm kỹ thuật cụ thể.

Việc Romania bắn hạ chiếc UAV thứ ba trong ba ngày liên tiếp diễn ra trong bối cảnh, thời gian gần đây quốc gia Đông Nam Âu này ghi nhận số lượng các vụ UAV vi phạm không phận ngày càng tăng. Bên cạnh đó, với vị trí địa lý là quốc gia nằm ở sườn phía Đông của NATO và chia sẻ đường biên giới dài với Ukraine, Romania thường xuyên phải duy trì khả năng sẵn sàng ứng phó với mọi thách thức an ninh phát sinh từ cuộc xung đột tại nước láng giềng.