Romania bắn hạ máy bay không người lái xâm phạm không phận

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Romania, một máy bay F-16 của Không quân nước này đã khóa mục tiêu và bắn hạ UAV bằng tên lửa không đối không, sau khi hệ thống giám sát radar phát hiện UAV này xâm phạm không phận. Vụ việc xảy ra tại khu vực không có người ở gần vùng Buzau.

Ảnh: Polskieradio.pl

Tổng thống Nicușor Dan xác nhận, một máy bay không người lái đã xâm nhập không phận quốc gia và bị phi công Romania lái máy bay F-16 bắn hạ vào khoảng 11 giờ sáng ngày 24/7. Ông Dan nhấn mạnh, UAV đang bay trên khu vực không có người ở, do đó phi công có thể bắn hạ mà không gây nguy hiểm cho người dân. Hiện các cơ quan chức năng Romania đang tiến hành kiểm tra hiện trường nơi UAV rơi xuống nhằm làm rõ các chi tiết của vụ việc, nhất là xác định cách thức thiết bị xâm nhập không phận, cũng như nguồn gốc của UAV này. Thông tin bổ sung về vụ việc sẽ được công bố sau khi cuộc điều tra hoàn tất.

Hiện các nhà chức trách Romania chưa tiết lộ nguồn gốc của UAV, cũng như chưa khẳng định về khả năng thiết bị này có thể tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với Romania.

Vụ việc trên đánh dấu lần đầu tiên Romania bắn hạ một máy bay không người lái xâm phạm không phận. Tuy nhiên trước đó quốc gia Đông Nam Âu này đã ghi nhận nhiều vụ xâm phạm không phận kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022. Gần đây nhất, vào tháng 5/2026, một thiết bị bay không người lái đã va chạm vào tòa nhà dân cư tại thành phố Galati, miền Đông Romania, làm hai người bị thương. Sự cố này làm gia tăng lo ngại về an ninh biên giới và thúc đẩy biện pháp cảnh giác cao hơn từ Romania, cũng như các đồng minh NATO.