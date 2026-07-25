Romania bắn hạ máy bay không người lái thứ 2 xâm phạm không phận

Bộ Quốc phòng Romania cho biết vụ máy bay không người lái xâm phạm không phận đã được radar phát hiện lúc 8h22 sáng ngày 25/7 và họ đã điều động hai máy bay chiến đấu F-16 ngăn chặn. Tuy nhiên, bộ này không nêu rõ nguồn gốc của chiếc UAV vừa bị bắn hạ.

Tiêm kích F-16. Ảnh minh họa: Reuters.

Trước đó, hôm 24/7, Romania cũng bắn hạ một máy bay không người lái bị cho là xâm phạm không phận. Đây cũng là lần đầu tiên Romania bắn hạ UAV sau hàng chục vụ việc UAV bị cho là xâm phạm không phận nước này.

Romania, quốc gia có chung đường biên giới trên bộ dài 650 km với Ukraine cáo buộc máy bay không người lái của Nga đã xâm phạm không phận nước này khoảng 30 lần kể từ khi Moscow bắt đầu tấn công các cảng của Ukraine bên kia sông Danube, sau khi cuộc xung đột nổ ra ở Ukraine năm 2022.

Vào tháng 5/2026, một máy bay không người lái được cho là của Nga đã rơi xuống một tòa nhà chung cư ở thị trấn Galati, phía đông nam Romania, gần biên giới Ukraine, làm bị thương hai người.

Tướng Gheorghita Vlad, Tham mưu trưởng quân đội Romania, cho biết các cuộc tấn công của Nga vào khu vực xung quanh cảng Odesa của Ukraine đã gia tăng trước mùa thu hoạch, gây thêm áp lực lên các tuyến đường năng lượng và thương mại quan trọng ở Biển Đen.