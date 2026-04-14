Sáng kiến 5 điểm giữa Trung Quốc và Pakistan vẫn là hướng giải quyết vấn đề Iran

Tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị được đưa ra tại cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar ngày 13/4.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp ông Khaldoon Khalifa Al Mubarak, Đặc phái viên của Tổng thống UAE về các vấn đề Trung Quốc. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Ông cho rằng, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là nỗ lực hết sức ngăn chặn chiến sự bùng phát trở lại và duy trì đà ngừng bắn không dễ gì có được. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục tăng cường nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, phản đối bất kỳ hành động nào làm suy yếu lệnh ngừng bắn hoặc leo thang đối đầu.

Ông Vương Nghị cho rằng, sáng kiến 5 điểm giữa Trung Quốc và Pakistan về khôi phục hòa bình và ổn định ở vùng Vịnh và Trung Đông phản ánh đồng thuận của cộng đồng quốc tế và “vẫn có thể trở thành hướng giải quyết vấn đề”. Trung Quốc hoan nghênh Pakistan đóng vai trò lớn hơn và sẵn sàng cùng với cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Pakistan, tiếp tục đóng góp tích cực vào việc sớm khôi phục hòa bình và ổn định ở Trung Đông.

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan không đạt được thỏa thuận, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực.

Trong một tuyên bố về cuộc đàm phán, ông Ishaq Dar cho biết, Pakistan sẽ tiếp tục đóng vai trò của mình trong việc thúc đẩy trao đổi và đối thoại giữa Iran và Mỹ trong những ngày tới.

Cùng ngày, trong cuộc gặp ông Khaldoon Khalifa Al Mubarak, Đặc phái viên của Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) về vấn đề Trung Quốc, người đang tháp tùng ông Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, thái tử Abu Dhabi của UAE, trong chuyến thăm Trung Quốc, ông Vương Nghị tái khẳng định, đóng cửa eo biển Hormuz không phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, việc đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao vẫn là con đường căn bản để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Trong khi đó, đặc phái viên UAE mong muốn Bắc Kinh sẽ đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong tiến trình này, theo thông tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Trước đó, ngày 12/4, Tổng thống Mỹ Trump đã ra lệnh cho hải quân nước này phong tỏa eo biển Hormuz, đẩy thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh giữa Mỹ và Iran vào tình thế nguy hiểm.