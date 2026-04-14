Sáng kiến 5 điểm giữa Trung Quốc và Pakistan vẫn là hướng giải quyết vấn đề Iran

Thứ Ba, 11:34, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 13/4 cho biết, cục diện ngừng bắn hiện nay giữa Mỹ và Iran vô cùng mong manh và tình hình khu vực đang ở vào bước ngoặt then chốt.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị được đưa ra tại cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar ngày 13/4.

sang kien 5 diem giua trung quoc va pakistan van la huong giai quyet van de iran hinh anh 1
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gặp ông Khaldoon Khalifa Al Mubarak, Đặc phái viên của Tổng thống UAE về các vấn đề Trung Quốc. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Ông cho rằng, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là nỗ lực hết sức ngăn chặn chiến sự bùng phát trở lại và duy trì đà ngừng bắn không dễ gì có được. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục tăng cường nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, phản đối bất kỳ hành động nào làm suy yếu lệnh ngừng bắn hoặc leo thang đối đầu.

Ông Vương Nghị cho rằng, sáng kiến 5 điểm giữa Trung Quốc và Pakistan về khôi phục hòa bình và ổn định ở vùng Vịnh và Trung Đông phản ánh đồng thuận của cộng đồng quốc tế và “vẫn có thể trở thành hướng giải quyết vấn đề”. Trung Quốc hoan nghênh Pakistan đóng vai trò lớn hơn và sẵn sàng cùng với cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Pakistan, tiếp tục đóng góp tích cực vào việc sớm khôi phục hòa bình và ổn định ở Trung Đông.

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Pakistan không đạt được thỏa thuận, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực.

Trong một tuyên bố về cuộc đàm phán, ông Ishaq Dar cho biết, Pakistan sẽ tiếp tục đóng vai trò của mình trong việc thúc đẩy trao đổi và đối thoại giữa Iran và Mỹ trong những ngày tới.

Cùng ngày, trong cuộc gặp ông Khaldoon Khalifa Al Mubarak, Đặc phái viên của Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) về vấn đề Trung Quốc, người đang tháp tùng ông Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, thái tử Abu Dhabi của UAE, trong chuyến thăm Trung Quốc, ông Vương Nghị tái khẳng định, đóng cửa eo biển Hormuz không phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, việc đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao vẫn là con đường căn bản để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Trong khi đó, đặc phái viên UAE mong muốn Bắc Kinh sẽ đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong tiến trình này, theo thông tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Trước đó, ngày 12/4, Tổng thống Mỹ Trump đã ra lệnh cho hải quân nước này phong tỏa eo biển Hormuz, đẩy thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh giữa Mỹ và Iran vào tình thế nguy hiểm.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz sáng kiến 5 điểm Trung Quốc Pakistan
Tin liên quan

Trung Quốc bác tin viện trợ vũ khí cho Iran, kêu gọi tránh để chiến sự bùng lại
Trung Quốc bác tin viện trợ vũ khí cho Iran, kêu gọi tránh để chiến sự bùng lại

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (13/4) đã bác bỏ thông tin về việc nước này viện trợ vũ khí cho Iran, cho rằng nguyên nhân gốc rễ của việc cản trở giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz nằm ở tình hình chiến sự tại Iran. Ông kêu gọi các bên tránh để chiến sự bùng phát trở lại.

Trung Quốc bác tin viện trợ vũ khí cho Iran, kêu gọi tránh để chiến sự bùng lại

Trung Quốc bác tin viện trợ vũ khí cho Iran, kêu gọi tránh để chiến sự bùng lại

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (13/4) đã bác bỏ thông tin về việc nước này viện trợ vũ khí cho Iran, cho rằng nguyên nhân gốc rễ của việc cản trở giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz nằm ở tình hình chiến sự tại Iran. Ông kêu gọi các bên tránh để chiến sự bùng phát trở lại.

Trung Quốc: 5 năm tới là giai đoạn then chốt chuyển đổi năng lượng toàn cầu
Trung Quốc: 5 năm tới là giai đoạn then chốt chuyển đổi năng lượng toàn cầu

VOV.VN - Ông Lưu Chấn Dân, Đặc phái viên về biến đổi khí hậu của Trung Quốc, cho biết cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu hiện nay một lần nữa cho thấy những rủi ro lớn của việc quá phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch truyền thống.

Trung Quốc: 5 năm tới là giai đoạn then chốt chuyển đổi năng lượng toàn cầu

Trung Quốc: 5 năm tới là giai đoạn then chốt chuyển đổi năng lượng toàn cầu

VOV.VN - Ông Lưu Chấn Dân, Đặc phái viên về biến đổi khí hậu của Trung Quốc, cho biết cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu hiện nay một lần nữa cho thấy những rủi ro lớn của việc quá phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch truyền thống.

Ông Trump cảnh báo Trung Quốc về khả năng cung cấp vũ khí cho Iran
Ông Trump cảnh báo Trung Quốc về khả năng cung cấp vũ khí cho Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 11/4, cảnh báo Trung Quốc sẽ đối mặt với "vấn đề lớn" nếu cung cấp vũ khí cho Iran, trong bối cảnh Mỹ cùng Iran đang ngồi vào bàn đàm phán để tìm ra tiếng nói chung về cuộc xung đột tại Trung Đông.

Ông Trump cảnh báo Trung Quốc về khả năng cung cấp vũ khí cho Iran

Ông Trump cảnh báo Trung Quốc về khả năng cung cấp vũ khí cho Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 11/4, cảnh báo Trung Quốc sẽ đối mặt với "vấn đề lớn" nếu cung cấp vũ khí cho Iran, trong bối cảnh Mỹ cùng Iran đang ngồi vào bàn đàm phán để tìm ra tiếng nói chung về cuộc xung đột tại Trung Đông.

