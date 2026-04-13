Trung Quốc bác tin viện trợ vũ khí cho Iran, kêu gọi tránh để chiến sự bùng lại

Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn đưa ra tại cuộc họp báo chiều 13/4 khi trả lời câu hỏi về những thông tin liên quan đến việc “Trung Quốc đang lên kế hoạch cung cấp vũ khí cho Iran” và “Trung Quốc đã cung cấp cho Iran các công nghệ lưỡng dụng và các linh kiện liên quan”. Ông gọi các thông tin này là “vô căn cứ”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

“Trung Quốc luôn giữ thái độ thận trọng và có trách nhiệm đối với xuất khẩu quân sự, thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt theo luật và quy định về kiểm soát xuất khẩu trong nước cũng như các nghĩa vụ quốc tế. Chúng tôi phản đối những lời vu khống vô căn cứ hoặc những liên hệ ác ý”.

Hôm 11/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cảnh báo Trung Quốc sẽ đối mặt với “vấn đề lớn” nếu cung cấp vũ khí cho Iran. Ông nhấn mạnh Washington sẽ có phản ứng mạnh mẽ đối với bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ quân sự cho Tehran. Trước đó, ông cũng từng đe dọa áp thuế lên tới 50% đối với các nước bị cáo buộc cung cấp vũ khí cho Iran.

Đề cập đến việc Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz, chặn các tàu ra vào các cảng của Iran, người phát ngôn cho rằng, eo biển Hormuz là tuyến đường thương mại quốc tế quan trọng đối với hàng hóa và năng lượng quốc tế. Do đó, việc duy trì an ninh, ổn định và lưu thông thông suốt của tuyến đường này sẽ đảm bảo lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Ông tuyên bố: “Trung Quốc hy vọng các bên liên quan tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, kiên trì giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp chính trị và ngoại giao, tránh để chiến sự bùng phát trở lại, tạo điều kiện để sớm lập lại hòa bình và yên ổn ở khu vực vùng Vịnh”.

Là nước nhập khẩu dầu thô lớn trên thế giới và đối tác thương mại chính của Iran trước chiến tranh, Trung Quốc khẳng định sẵn sàng đóng vai trò “tích cực và mang tính xây dựng” trong việc tháo gỡ khủng hoảng.

Trong khi đó, theo ghi nhận thực trạng trên eo biển Hormuz vào ngày 12-13/4 của hãng giám sát hàng hải Lloyd's List, có trụ sở chính tại London, ngay sau tuyên bố phong tỏa trên biển của Tổng thống Trump, toàn bộ hoạt động lưu thông qua eo biển đã ngừng lại.