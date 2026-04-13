中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc bác tin viện trợ vũ khí cho Iran, kêu gọi tránh để chiến sự bùng lại

Thứ Hai, 20:00, 13/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (13/4) đã bác bỏ thông tin về việc nước này viện trợ vũ khí cho Iran, cho rằng nguyên nhân gốc rễ của việc cản trở giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz nằm ở tình hình chiến sự tại Iran. Ông kêu gọi các bên tránh để chiến sự bùng phát trở lại.

Tuyên bố trên được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn đưa ra tại cuộc họp báo chiều 13/4 khi trả lời câu hỏi về những thông tin liên quan đến việc “Trung Quốc đang lên kế hoạch cung cấp vũ khí cho Iran” và “Trung Quốc đã cung cấp cho Iran các công nghệ lưỡng dụng và các linh kiện liên quan”. Ông gọi các thông tin này là “vô căn cứ”.

trung quoc bac tin vien tro vu khi cho iran, keu goi tranh de chien su bung lai hinh anh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

“Trung Quốc luôn giữ thái độ thận trọng và có trách nhiệm đối với xuất khẩu quân sự, thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt theo luật và quy định về kiểm soát xuất khẩu trong nước cũng như các nghĩa vụ quốc tế. Chúng tôi phản đối những lời vu khống vô căn cứ hoặc những liên hệ ác ý”.

Hôm 11/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cảnh báo Trung Quốc sẽ đối mặt với “vấn đề lớn” nếu cung cấp vũ khí cho Iran. Ông nhấn mạnh Washington sẽ có phản ứng mạnh mẽ đối với bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ quân sự cho Tehran. Trước đó, ông cũng từng đe dọa áp thuế lên tới 50% đối với các nước bị cáo buộc cung cấp vũ khí cho Iran.

Đề cập đến việc Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz, chặn các tàu ra vào các cảng của Iran, người phát ngôn cho rằng, eo biển Hormuz là tuyến đường thương mại quốc tế quan trọng đối với hàng hóa và năng lượng quốc tế. Do đó, việc duy trì an ninh, ổn định và lưu thông thông suốt của tuyến đường này sẽ đảm bảo lợi ích chung của cộng đồng quốc tế.

Ông tuyên bố: “Trung Quốc hy vọng các bên liên quan tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, kiên trì giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp chính trị và ngoại giao, tránh để chiến sự bùng phát trở lại, tạo điều kiện để sớm lập lại hòa bình và yên ổn ở khu vực vùng Vịnh”.

Là nước nhập khẩu dầu thô lớn trên thế giới và đối tác thương mại chính của Iran trước chiến tranh, Trung Quốc khẳng định sẵn sàng đóng vai trò “tích cực và mang tính xây dựng” trong việc tháo gỡ khủng hoảng.

Trong khi đó, theo ghi nhận thực trạng trên eo biển Hormuz vào ngày 12-13/4 của hãng giám sát hàng hải Lloyd's List, có trụ sở chính tại London, ngay sau tuyên bố phong tỏa trên biển của Tổng thống Trump, toàn bộ hoạt động lưu thông qua eo biển đã ngừng lại.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc Trung Quốc bác tin viện trợ viện trợ cho Iran chiến sự Trung Đông cuộc chiến Iran phản ứng của Trung Quốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Những bài học về chiến tranh hiện đại trong xung đột ở Iran
VOV.VN - Cuộc chiến Iran phản ánh một sự chuyển dịch rộng lớn trong bản chất của chiến tranh hiện đại.

Iran cảnh báo "đòn đáp trả toàn cầu" nếu bị phong tỏa cảng
VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 13/4 đã có các cuộc điện đàm với người đồng cấp Saudi Arabia và Qatar nhằm thảo luận về những gì Tehran gọi là "rủi ro từ các hành động khiêu khích của Mỹ", đặc biệt liên quan đến khả năng phong tỏa các cảng của Iran.

Mỹ và Iran vẫn duy trì liên lạc, các nhà trung gian nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận
VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trở lại tại vùng Vịnh sau khi tiến trình đàm phán Mỹ - Iran đổ vỡ, các nhà trung gian quốc tế đang nỗ lực khôi phục đối thoại, duy trì lệnh ngừng bắn, hướng tới chấm dứt xung đột.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ