Saudi Arabia khôi phục hoạt động bay tại thủ đô Riyadh

Truyền hình nhà nước Saudi Arabia cho biết, toàn bộ hoạt động tại sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, đã trở lại mức bình thường, bao gồm cả hoạt động chuyên chở hành khách, hàng hóa và các dịch vụ hàng không khác.

Nguồn tin nhấn mạnh sự khôi phục nhanh chóng hoạt động tại sân bay King Khalid, phản ánh sự chuẩn bị sẵn sàng về hạ tầng bay, cũng như khả năng ứng phó linh hoạt của hệ thống hàng không dân sự tại Saudi Arabia với các tình huống bất ngờ. Nguồn tin đồng thời khẳng định an toàn của hành khách và đội ngũ bay, vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của hoạt động hàng không tại Vương quốc.

Khói và lửa bốc lên từ sân bay quốc tế của Saudi Arabia sau khi lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công sân bay này hôm 8/10. Ảnh: Mạng xã hội/Reuters

Trước đó, loạt cuộc tấn công dữ dội bằng tên lửa đạn đạo của lực lượng Houthi ở Yemen nhắm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh hôm 7/10, đã khiến 3 người thiệt mạng, trong đó có một phi công, đồng thời khiến ít nhất 275 chuyến bay đến và đi từ sân bay này bị hủy. Hai hãng hàng không quốc tế là Lufthansa và Air India tuyên bố tạm dừng hoạt động khai thác tại sân bay King Khalid.

Tiếp đến, trong sáng nay, Cơ quan An toàn Hàng không của Liên minh châu Âu (EASA), đã thông báo mở rộng cảnh báo an toàn bay qua không phận Saudi Arabia. Thông báo của cơ quan này nhấn mạnh các cuộc tập kích của Houthi mới đây cho thấy nhóm này có khả năng cũng như ý định tấn công các mục tiêu nằm sâu hơn trong lãnh thổ Saudi Arabia, chứ không chỉ dừng lại ở các mục tiêu tại khu vực phía Nam và Tây Nam quốc gia Arab như thời gian gian trước.