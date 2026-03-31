Séc bắt giữ nghi phạm thứ 5 trong vụ hỏa hoạn có dấu hiệu tấn công khủng bố

Theo Bộ trưởng Nội vụ Lubomír Metnar, vụ việc đang được điều tra theo hướng có thể liên quan đến khủng bố. Hiện đã có 4 người tại Séc bị khởi tố hình sự về tội khủng bố và tham gia nhóm khủng bố. Trong đó, 2 nghi phạm đầu tiên là 1 người đàn ông mang quốc tịch Ai Cập và 1 phụ nữ là công dân Séc. Cả 2 nghi phạm đã phủ nhận mọi cáo buộc.

Luật sư bào chữa cho người đàn ông Ai Cập cho biết, thân chủ có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng vào thời điểm vụ việc xảy ra. Nghi phạm thứ 4 bị bắt giữ cũng khẳng định không tham gia bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào. Ngoài ra, 1 công dân Mỹ đang bị giam giữ tại Slovakia do có liên quan trực tiếp đến vụ tấn công.

Toàn bộ cuộc điều tra hiện do Trung tâm Quốc gia Chống Khủng bố, Chủ nghĩa Cực đoan và Tội phạm Mạng Séc (NCTEKK) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Viện Kiểm sát Praha và các cơ quan chức năng liên quan khác.

Cảnh sát Séc cho biết, cùng với việc việc bắt giữ nghi phạm thứ 5, lực lượng chức năng nước này đang tiếp tục truy tìm thêm các nghi phạm khác. Dù các nghi phạm đều phủ nhận cáo buộc, các cơ quan thực thi pháp luật vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra để làm rõ động cơ, mạng lưới và mức độ liên quan của từng cá nhân.

Trước đó, ngày 20/3, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại khu phức hợp công nghiệp ở thành phố Pardubice, nơi đặt trụ sở của Công ty công nghệ quốc phòng LPP Holding, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, Bộ trưởng Nội vụ Séc Metnar đã triệu tập nhóm chuyên trách xử lý khủng hoảng để ứng phó sự việc.

Giới lãnh đạo Séc nhận định, đây có thể là một vụ tấn công khủng bố có chủ đích, đặc biệt sau khi nhóm tự xưng là "Phe Động đất" lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đốt phá và công khai tuyên bố mục đích là nhằm phản đối sự hợp tác quốc phòng giữa công ty LPP Holding của Séc và Tập đoàn sản xuất vũ khí Elbit Systems của Israel. Đại diện của LPP Holding khẳng định, việc hợp tác với Israel chưa bao giờ diễn ra và không có bất kỳ máy bay không người lái nào được sản xuất ở khu vực này.