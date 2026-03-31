中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Séc bắt giữ nghi phạm thứ 5 trong vụ hỏa hoạn có dấu hiệu tấn công khủng bố

Thứ Ba, 09:25, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 30/3, Bộ trưởng Nội vụ Séc Lubomír Metnar cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ nghi phạm thứ năm liên quan đến vụ hỏa hoạn lớn có dấu hiệu tấn công khủng bố tại khu phức hợp công nghiệp ở thành phố Pardubice vào nửa cuối tháng 3 vừa qua.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Lubomír Metnar, vụ việc đang được điều tra theo hướng có thể liên quan đến khủng bố. Hiện đã có 4 người tại Séc bị khởi tố hình sự về tội khủng bố và tham gia nhóm khủng bố. Trong đó, 2 nghi phạm đầu tiên là 1 người đàn ông mang quốc tịch Ai Cập và 1 phụ nữ là công dân Séc. Cả 2 nghi phạm đã phủ nhận mọi cáo buộc.

Luật sư bào chữa cho người đàn ông Ai Cập cho biết, thân chủ có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng vào thời điểm vụ việc xảy ra. Nghi phạm thứ 4 bị bắt giữ cũng khẳng định không tham gia bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào. Ngoài ra, 1 công dân Mỹ đang bị giam giữ tại Slovakia do có liên quan trực tiếp đến vụ tấn công.

sec bat giu nghi pham thu 5 trong vu hoa hoan co dau hieu tan cong khung bo hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Toàn bộ cuộc điều tra hiện do Trung tâm Quốc gia Chống Khủng bố, Chủ nghĩa Cực đoan và Tội phạm Mạng Séc (NCTEKK) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Viện Kiểm sát Praha và các cơ quan chức năng liên quan khác.

Cảnh sát Séc cho biết, cùng với việc việc bắt giữ nghi phạm thứ 5, lực lượng chức năng nước này đang tiếp tục truy tìm thêm các nghi phạm khác. Dù các nghi phạm đều phủ nhận cáo buộc, các cơ quan thực thi pháp luật vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra để làm rõ động cơ, mạng lưới và mức độ liên quan của từng cá nhân.

Trước đó, ngày 20/3, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại khu phức hợp công nghiệp ở thành phố Pardubice, nơi đặt trụ sở của Công ty công nghệ quốc phòng LPP Holding, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, Bộ trưởng Nội vụ Séc Metnar đã triệu tập nhóm chuyên trách xử lý khủng hoảng để ứng phó sự việc.

Giới lãnh đạo Séc nhận định, đây có thể là một vụ tấn công khủng bố có chủ đích, đặc biệt sau khi nhóm tự xưng là "Phe Động đất" lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đốt phá và công khai tuyên bố mục đích là nhằm phản đối sự hợp tác quốc phòng giữa công ty LPP Holding của Séc và Tập đoàn sản xuất vũ khí Elbit Systems của Israel. Đại diện của LPP Holding khẳng định, việc hợp tác với Israel chưa bao giờ diễn ra và không có bất kỳ máy bay không người lái nào được sản xuất ở khu vực này.

Như Hoa/VOV-Praha
Tag: khủng bố tấn công khủng bố hỏa hoạn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
PHÁP LUẬT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ