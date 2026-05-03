Séc đối mặt nguy cơ đợt hạn hán lịch sử, cảnh báo cháy rừng lan rộng trên cả nước

Chủ Nhật, 05:46, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cộng hòa Séc đang phải đối mặt với đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 65 năm qua, cảnh báo cháy rừng được ban hành khẩn cấp trong bối cảnh điều kiện khô hạn đang lan rộng nhiều nơi trên khắp cả nước.


Cộng hòa Séc đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong hơn sáu thập kỷ, các nhà khí tượng học cảnh báo về nguy cơ cháy rừng gia tăng trên diện rộng khắp cả nước. Viện Khí tượng Thủy văn Séc (ČHMÚ) đã đưa ra cảnh báo cháy rừng cho một khu vực rộng lớn trải dài từ vùng Ústí nad Labem qua miền trung Bohemia đến miền nam Moravia, do điều kiện khô hạn và nắng nóng bất thường tiếp tục ảnh hưởng đến độ ẩm của đất và thảm thực vật. Các nhà chức trách chia sẻ sự kết hợp giữa tình trạng thiếu hụt lượng mưa kéo dài và nhiệt độ tăng cao làm gia tăng đáng kể nguy cơ cháy rừng và ở các khu vực đồng bằng.

sec doi mat nguy co dot han han lich su, canh bao chay rung lan rong tren ca nuoc hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Cảnh báo hỏa hoạn hiện áp dụng cho hơn mười tỉnh, thành phố trên toàn Séc như Praha, Bohemia, Pardubice, Hradec Králové, Liberec, Ústí nad Labem, Zlín… Các nhà khí tượng học cho biết nguy cơ này xuất phát từ cả tình trạng hạn hán kéo dài và điều kiện thời tiết ấm dần, khiến thảm thực vật trở nên cực kỳ khô hạn. Người dân được khuyến cáo tránh đốt lửa, đặc biệt là trong rừng khi cắm trại và không vứt tàn thuốc bừa bãi. Cảnh báo có hiệu lực hết tuần này.

Theo Viện Khí tượng Thủy văn Séc (ČHMÚ), lượng mưa trong cả tháng 3 và tháng 4 năm nay ở Cộng hòa Séc thấp nhất kể từ năm 1961. Độ ẩm đất hiện đang thấp hơn mức trung bình đáng kể ở nhiều khu vực, với một số vùng cho thấy độ bão hòa ở mức nguy hiểm. Các nhà khí tượng học cảnh báo hạn hán không chỉ ảnh hưởng bề mặt mà còn cả mực nước ngầm.

Dự báo sẽ có mưa vào đầu tuần tới, tuy nhiên lượng mưa ngắn hạn sẽ không giải quyết ngay được tình trạng thiếu nước hiện tại. Tình trạng hạn hán kéo dài đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, với những dấu hiệu ban đầu cho thấy sự kém phát triển ở các loại cây trồng như củ cải đường, ngô và cải dầu. Nông dân ở Séc và các nước láng giềng bao gồm cả Ba Lan, cũng đang báo cáo tình hình nông nghiệp ngày càng xấu đi, làm dấy lên lo ngại về áp lực lên nguồn cung lương thực trong khu vực.

Hải Đăng/VOV-Praha
Thái Lan ghi nhận hàng nghìn điểm nhiệt và nguy cơ cháy rừng tại Chiang Mai
VOV.VN - Giới chức Thái Lan hôm qua (31/3) cho biết đã ghi nhận hàng nghìn điểm nhiệt trên cả nước. Đây là những khu vực có mức nhiệt cao bất thường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy. Cùng ngày, chính quyền tỉnh Chiang Mai cũng công bố hai huyện là vùng thảm họa cháy rừng.

VOV.VN - Giới chức Thái Lan hôm qua (31/3) cho biết đã ghi nhận hàng nghìn điểm nhiệt trên cả nước. Đây là những khu vực có mức nhiệt cao bất thường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy. Cùng ngày, chính quyền tỉnh Chiang Mai cũng công bố hai huyện là vùng thảm họa cháy rừng.

Cháy rừng tiếp tục lan rộng tại Gunma (Nhật Bản)

VOV.VN - Bắt đầu từ trưa 21/3, một đám cháy rừng đã bùng phát tại khu vực Ueno thuộc tỉnh Gunma – miền Trung Nhật Bản và vẫn đang tiếp tục lan rộng.  

VOV.VN - Bắt đầu từ trưa 21/3, một đám cháy rừng đã bùng phát tại khu vực Ueno thuộc tỉnh Gunma – miền Trung Nhật Bản và vẫn đang tiếp tục lan rộng.  

Cháy rừng nghiêm trọng tại Chile khiến ít nhất 15 người thiệt mạng

VOV.VN - Giới chức Chile cho biết, các vụ cháy rừng lớn đang hoành hành tại khu vực miền trung và miền nam nước này đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, thiêu rụi hàng chục nghìn ha rừng và phá hủy nhiều nhà cửa, trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ đang trải qua một đợt nắng nóng gay gắt.

