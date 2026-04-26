  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Cháy rừng vẫn tiếp tục tàn phá thị trấn Otsuchi – Nhật Bản

Chủ Nhật, 10:54, 26/04/2026
VOV.VN - Bất chấp mọi nỗ lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy, đám cháy rừng bùng phát từ hôm 22/4 tại thị trấn Otsuchi thuộc tỉnh Iwate – Đông Bắc Nhật Bản vẫn đang tiếp lục lan rộng, đe dọa cả các khu vực ngoài vùng cảnh báo nguy hiểm.

Theo thống kê sơ bộ, mới chỉ đến sáng ngày 24/4 – 2 ngày sau khi đám cháy rừng bùng phát tại Otsuchi, Nhật Bản, đã có tới 730 ha rừng bị thiêu cháy hoàn toàn, 1.176 ha đang nằm trong khu vực bị lửa và khói đen dày đặc bao phủ. Đến thời điểm sáng nay 26/4, đám cháy tiếp tục lan rộng đe dọa cả các khu vực ngoài vùng cảnh báo nguy hiểm.

Đám cháy tiếp tục lan rộng đe dọa cả các khu vực ngoài vùng cảnh báo nguy hiểm. Ảnh: Jiji Press

Hiện nay, ngoài lực lượng sẵn có của Iwate, các địa phương khác và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cũng phái cử nhân sự đến tham gia hỗ trợ dập lửa. Theo đó, Iwate đang duy trì cơ chế chữa cháy đồng thời với nhân số lên tới 1.500 người, cùng nhiều trực thăng và phương tiện chuyên dụng.

Tuy nhiên, đến tận thời điểm trưa nay, đám cháy vẫn chưa được khoanh vùng, khiến 1.541 hộ gia đình, với 3.233 người phải nhận lệnh rời nhà đi lánh nạn, đồng thời gây ảnh hưởng đến giao thông nội vùng, do nhiều tuyến cao tốc đã bị phong tỏa.

Trong cuộc họp báo khẩn cấp vừa diễn ra, đại diện lực lượng đang tham gia chữa cháy cho biết: “Mặc dù đã khống chế được ngọn lửa ở một số khu vực, đám cháy vẫn đang lan rộng. Chúng tôi sẽ theo dõi sát các yếu tố thời tiết như hướng và sức gió, khả năng mưa… để tiếp tục áp dụng các biện pháp dập lửa phù hợp”.

Trong thời gian gần đây, tại Iwate đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng nghiêm trọng. Trong đó, gần đây nhất là vụ cháy xảy ra từ 19/2 đến 5/3/2025 tại thành phố Ofunato, khiến 1 người tử vong và đã thiêu rụi một diện tích lên tới 2.900 ha, tương đương 9% tổng diện tích của cả thành phố này.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Cháy rừng lại hoành hành và gây thiệt hại nghiêm trọng ở Nhật Bản
Cháy rừng lại hoành hành và gây thiệt hại nghiêm trọng ở Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 22/4, tại tỉnh Iwate, thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản đã xảy ra liên tiếp 2 đám cháy rừng gây thiệt hại nghiêm trọng.

Người dân Nhật Bản sẵn sàng ứng phó trước khả năng xảy ra động đất lớn

VOV.VN - Hôm nay (23/4), ba ngày sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,7 tại tỉnh phía Bắc Nhật Bản Aomori, Chính phủ Nhật Bản và các chuyên gia tiếp tục đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra một trận động đất lớn khác ở khu vực ngoài khơi Hokkaido/Sanriku.

Nhật Bản cảnh báo nguy cơ địa chấn hậu phát sau động đất 7,7 độ

VOV.VN - Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) vẫn đang duy trì cảnh báo về nguy cơ địa chấn hậu phát với nhiều diễn biến nguy hiểm, sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 vừa qua.

