Cháy rừng vẫn tiếp tục tàn phá thị trấn Otsuchi – Nhật Bản

Theo thống kê sơ bộ, mới chỉ đến sáng ngày 24/4 – 2 ngày sau khi đám cháy rừng bùng phát tại Otsuchi, Nhật Bản, đã có tới 730 ha rừng bị thiêu cháy hoàn toàn, 1.176 ha đang nằm trong khu vực bị lửa và khói đen dày đặc bao phủ. Đến thời điểm sáng nay 26/4, đám cháy tiếp tục lan rộng đe dọa cả các khu vực ngoài vùng cảnh báo nguy hiểm.

Hiện nay, ngoài lực lượng sẵn có của Iwate, các địa phương khác và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cũng phái cử nhân sự đến tham gia hỗ trợ dập lửa. Theo đó, Iwate đang duy trì cơ chế chữa cháy đồng thời với nhân số lên tới 1.500 người, cùng nhiều trực thăng và phương tiện chuyên dụng.

Tuy nhiên, đến tận thời điểm trưa nay, đám cháy vẫn chưa được khoanh vùng, khiến 1.541 hộ gia đình, với 3.233 người phải nhận lệnh rời nhà đi lánh nạn, đồng thời gây ảnh hưởng đến giao thông nội vùng, do nhiều tuyến cao tốc đã bị phong tỏa.

Trong cuộc họp báo khẩn cấp vừa diễn ra, đại diện lực lượng đang tham gia chữa cháy cho biết: “Mặc dù đã khống chế được ngọn lửa ở một số khu vực, đám cháy vẫn đang lan rộng. Chúng tôi sẽ theo dõi sát các yếu tố thời tiết như hướng và sức gió, khả năng mưa… để tiếp tục áp dụng các biện pháp dập lửa phù hợp”.

Trong thời gian gần đây, tại Iwate đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng nghiêm trọng. Trong đó, gần đây nhất là vụ cháy xảy ra từ 19/2 đến 5/3/2025 tại thành phố Ofunato, khiến 1 người tử vong và đã thiêu rụi một diện tích lên tới 2.900 ha, tương đương 9% tổng diện tích của cả thành phố này.