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Séc phát triển hệ thống cảnh báo mới trong trường hợp khẩn cấp

Thứ Hai, 06:56, 31/08/2026
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VOV.VN - Hệ thống cảnh báo mới được thiết kế để tạo ra một bức tranh tổng thể, thống nhất về tình hình, thay cho cách thu thập thông tin rời rạc bằng điện thoại và bảng tính như hiện nay.

Quân đội Séc đang phát triển hệ thống cảnh báo mới, nhằm giúp chính phủ và các cơ quan khẩn cấp phản ứng nhanh hơn khi xảy ra khủng hoảng. Hệ thống có tên đầy đủ là Hệ thống Thông tin An ninh Quốc phòng (IS ZOS).

Đây là nền tảng do lực lượng thông tin liên lạc của Quân đội Séc xây dựng, tập hợp thông tin được chọn lọc từ các hệ thống nhà nước, sổ đăng ký, cảm biến, trung tâm điều khiển, cùng nguồn dữ liệu liên quan từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU).

Nền tảng không lưu toàn bộ dữ liệu trên 1 máy tính hay máy chủ duy nhất, mà vận hành như một mạng lưới linh hoạt, được thiết kế để tiếp tục hoạt động ngay cả khi một phần hạ tầng gặp sự cố.

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Hệ thống cảnh báo mới do lực lượng thông tin liên lạc của Quân đội Séc xây dựng

Hệ thống tạo ra một bản tổng quan tình hình chung và các báo cáo phục vụ các tổ chức tham gia quản lý khủng hoảng. Một modul chống máy bay không người lái cũng được tích hợp, nhằm phát hiện các phương tiện bay không người lái phát tín hiệu nhận dạng.

Mục tiêu của hệ thống là cung cấp cho chính phủ và các lực lượng ứng phó thông tin tổng quan và tình hình chung, về những gì đang xảy ra trong khủng hoảng lớn, giúp phối hợp thông tin nhanh hơn trong nhiều loại tình huống khẩn cấp.

Thiếu tướng Petr Šnajdárek, Giám đốc Ban Hệ thống Thông tin và Truyền thông thuộc Bộ Quốc phòng Séc cho biết, quân đội đang xây mạng cảm biến rộng để thu thập thông tin từ các phương tiện bay không người lái phát tín hiệu nhận dạng. Ông nhấn mạnh, các cơ quan liên quan có thể cùng nhìn thấy bức tranh tình hình chung, tuy nhiên chỉ cơ quan có thẩm quyền pháp lý rõ ràng mới được phép can thiệp.

Theo giới phân tích, trong bối cảnh an ninh khu vực diễn biến phức tạp hiện nay, việc Quân đội Séc thiết lập hệ thống mới này không chỉ giúp bảo đảm nhà nước vẫn vận hành khi khủng hoảng, kết nối dữ liệu trong nước với nguồn dữ liệu của NATO và EU, còn phát hiện máy bay không người lái vi phạm không phận, giúp chính phủ và các cơ quan khẩn cấp phản ứng nhanh hơn khi xảy ra khủng hoảng.

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Séc cảnh báo rủi ro an ninh khi phụ thuộc vào công nghệ Trung Quốc

VOV.VN - Người đứng đầu Cơ quan An ninh mạng và Thông tin Quốc gia Cộng hòa Séc kêu gọi chính phủ nước này thận trọng trước sự phụ thuộc ngày càng tăng vào công nghệ Trung Quốc, đồng thời khuyến cáo xây dựng phương án dự phòng trong bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi.

Hải Đăng/VOV-Praha
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