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Séc chấm dứt chế độ bảo hộ tạm thời cho nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ

Thứ Năm, 07:35, 06/08/2026
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VOV.VN - Từ đầu tháng 8/2026, Séc sẽ chấm dứt chế độ bảo hộ tạm thời cho nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ. Đây là thay đổi quan trọng trong chính sách tiếp nhận người tị nạn của Séc, phản ánh nỗ lực của nước này nhằm kiểm soát dòng người nhập cư vào thời điểm năng lực tiếp nhận của quốc gia đã gần đạt giới hạn.

Các hạn chế bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/8 đối với nam giới Ukraine thuộc độ tuổi từ 23 đến 60. Những người thuộc nhóm này sẽ chỉ được cấp quy chế bảo vệ tạm thời nếu chứng minh được họ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại Ukraine.

Bộ trưởng Nội vụ Séc Lubomír Metnar nhấn mạnh, bước đi này đánh dấu sự chuyển biến đáng kể trong hệ thống cung cấp sự bảo vệ tạm thời của Séc. Trước đó, Chính phủ Séc đã ủng hộ những hạn chế tương tự và các quốc gia thành viên EU cũng đã đạt được thỏa thuận chung về biện pháp này.

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Người tị nạn Ukraine. Ảnh minh họa: Reuters

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Nội vụ Séc Adéla Dittmannová cho biết, từ đầu tháng 8 năm nay, khi nộp đơn, những nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ sẽ phải cung cấp bằng chứng về việc đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự thông qua ứng dụng Reserve+. Những nam giới đã được cấp quy chế bảo hộ tạm thời trước khi các quy định này có hiệu lực sẽ tiếp tục được hưởng chế độ này đến tháng 3 năm sau và có thể sẽ được gia hạn thêm 1 năm. Theo bà Dittmannová, biện pháp này nhằm đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình xét duyệt, đồng thời tránh tạo ra khoảng trống pháp lý cho những trường hợp đã được công nhận trước đó.

Bộ Nội vụ Séc cũng nhiều lần cảnh báo, năng lực tiếp nhận người tị nạn Ukraine của nước này đang bị quá tải nghiêm trọng. Một làn sóng người tị nạn  mới có thể vượt quá khả năng đáp ứng của hệ thống hành chính, chỗ ở tạm thời cũng như các dịch vụ công cộng cơ bản. Do đó, quyết định siết chặt điều kiện cấp bảo hộ sẽ cắt giảm số lượng người tị nạn mới xuống hàng chục phần trăm. Điều này giúp giảm đáng kể áp lực lên hệ thống phúc lợi xã hội và chăm sóc sức khỏe của Séc.

Hiện Séc đang tiếp nhận hơn 393.000 người tị nạn từ Ukraine. Tính theo đầu người, Séc thường xuyên đứng đầu EU về số lượng người tị nạn.

Theo giới phân tích, việc các nước EU thống nhất áp dụng hạn chế tương tự tạo ra khung pháp lý chung, giúp các thành viên phối hợp hiệu quả hơn trong việc quản lý dòng người di cư. Quyết định của Séc không chỉ giải quyết áp lực nội tại mà còn góp phần kiểm soát tốt hơn hệ thống tiếp nhận người di cư của EU.

Như Hoa/VOV-Praha
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