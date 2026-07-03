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Séc sẽ tiếp tục Sáng kiến cung cấp đạn dược cho Ukraine

Thứ Sáu, 08:24, 03/07/2026
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VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jaromír Zůna mới đây tuyên bố, Sáng kiến đạn dược do Séc dẫn đầu sẽ tiếp tục được thực hiện với mục tiêu cung cấp khoảng một triệu quả đạn pháo trong năm nay nhằm hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.


Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Séc Zůna cho biết, nước này sẽ tiếp tục thực hiện Sáng kiến đạn dược nhằm đảm bảo nguồn cung đạn pháo cần thiết, đặc biệt là đạn pháo cỡ 155 mm cho Ukraine. Theo ông Zůna, châu Âu phải chịu trách nhiệm lớn hơn cho an ninh của khối vì kết quả của cuộc xung đột tại Ukraine sẽ định hình môi trường an ninh tương lai của châu Âu. Việc viện trợ quân sự giúp Ukraine có khả năng tự vệ là điều cần thiết không chỉ đối với Kiev mà còn cho an ninh của sườn phía Đông NATO và các quốc gia như Séc.

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Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jaromír Zůna (Ảnh: Theo euractiv.com)

Bộ trưởng Zůna cũng lưu ý, theo Sáng kiến ​​này, Séc đã cung cấp khoảng 1,5 triệu quả đạn pháo trong năm 2024, 1,8 triệu quả vào năm ngoái và dự kiến ​​sẽ cung cấp một triệu quả trong năm nay với tổng chi phí 5 tỷ euro do các quốc gia ủng hộ Ukraine chi trả. Hoạt động viện trợ theo Sáng kiến này đã giúp Ukraine cải thiện hiệu quả hoạt động của Lực lượng Vũ trang, đồng thời gây sức ép đáng kể đối với Nga, nhất là trong những tháng gần đây.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Séc cho biết thêm, hiện nay Lực lượng Vũ trang nước này đang được hiện đại hóa theo hướng tăng cường khả năng phòng thủ và phối hợp tác chiến trong NATO, đặc biệt thông qua việc mua sắm 44 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A8. Ngoài ra, Séc vẫn tiếp tục kế hoạch mua 24 máy bay F-35, dự kiến giao hàng vào năm 2031. Theo ông Zůna, các hoạt động mua sắm này dựa trên nhu cầu quốc phòng dài hạn của Séc và yêu cầu đảm bảo khả năng tương tác với các đồng minh NATO.

Bộ trưởng Zůna khẳng định, Séc đặt mục tiêu đến năm 2040 Lực lượng Vũ trang nước này đạt tổng cộng khoảng 37.000 quân nhân, trong đó có khoảng 32.000 binh sĩ chuyên nghiệp, còn lại là nhân sự bổ sung từ Bộ Quốc phòng. Để đạt được mục tiêu này, chính phủ không có kế hoạch tái áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, vốn đã bị bãi bỏ vào năm 2004, thay vào đó, Séc sẽ tập trung vào việc tăng cường tuyển quân và ổn định nhân sự hiện có để đáp ứng các yêu cầu về năng lực quốc phòng trong tương lai.

Những tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Zůna cho thấy nỗ lực của Séc trong việc duy trì vai trò hỗ trợ Ukraine, cũng như hiện đại hóa và mở rộng Lực lượng Vũ trang, qua đó góp phần bảo đảm an ninh chung của châu Âu trước những thách thức từ cuộc xung đột Nga - Ukraine có xu hướng kéo dài.

Như Hoa/VOV-Praha
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