Siêu El Nino có thể đẩy nhiệt độ Malaysia lên mức cao nhất lịch sử

Tổng Giám đốc Cục Khí tượng Malaysia Mohd Hisham Mohd Anip ngày 10/9 cho biết tác động của siêu El Nino tại nước này sẽ bắt đầu rõ rệt hơn từ những tháng đầu năm 2027, đặc biệt tại phía Bắc bán đảo Malaysia. Cơ quan này dự báo đợt nắng nóng cực đoan sẽ đạt đỉnh vào khoảng tháng 3 - tháng 4/2027.

Ảnh minh họa: The Star

Theo Cục Khí tượng Malaysia, nước này từng trải qua ba đợt siêu El Nino. Trong đó, nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận là 40,1 độ C tại bang Perlis vào tháng 4/1998. Đợt siêu El Nino lần này được dự báo mạnh hơn các đợt trước, cộng với tác động của tình trạng nóng lên toàn cầu, có thể đẩy nhiệt độ tại một số khu vực lên 40,5 độ C, thậm chí 41 độ C.

Cùng với đó, nguy cơ khô hạn kéo dài cũng đang gây lo ngại. Trong các đợt El Nino trước đây, một số khu vực phía Bắc Malaysia như Langkawi và Alor Setar từng trải qua tới 70 ngày liên tục không mưa. Ông Mohd Hisham Mohd Anip cảnh báo kịch bản tương tự có thể xảy ra thời gian tới. Trước đó, ông Ahmad Fairudz Jamaluddin, Giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia từng cảnh báo lượng mưa một số khu vực tại Malaysia có thể giảm tới 40% - 60% so với mức bình thường.

Các chuyên gia phân tích của công ty chứng khoán CIMB cho rằng siêu El Nino có thể tạo sức ép lớn lên hệ thống điện và nước, nhất là trong giai đoạn nắng nóng đạt đỉnh vào khoảng tháng 3 - tháng 5/2027. Trong khi đó, nguồn cung nước tại một số khu vực đã xuất hiện dấu hiệu căng thẳng. Tính đến ngày 31/8, hai trong số 49 hồ chứa được theo dõi trên toàn quốc đã xuống mức báo động. Trong các đợt El Nino mạnh trước đây, từng có hồ chứa tại bang Melaka cạn hoàn toàn nước.

Cục Khí tượng Malaysia khẳng định sẽ tăng cường theo dõi, cảnh báo sớm; sẵn sàng hỗ trợ triển khai các đợt gieo mây tạo mưa tại những khu vực có nguy cơ cao. Người dân được khuyến cáo sử dụng điện, nước tiết kiệm và hạn chế hoạt động ngoài trời trong những thời điểm nắng nóng cực đoan để bảo vệ sức khỏe.