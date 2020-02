Số ca tử vong do virus corona vượt dịch SARS trên phạm vi toàn cầu

Theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đưa ra vào sáng nay (9/2), đã có 89 trường hợp tử vong mới liên quan đến chủng mới của virus corona, nâng tổng số ca tử vong tại Trung Quốc tới thời điểm này là 811 và trên toàn cầu là 813 người. Con số này đã vượt qua số người tử vong do dịch bệnh SARS (2002-2003), là 774 người.

Bệnh nhân virus corona trên xe cáng. Ảnh: Financial Times.

Hiện cả thế giới đang tập trung mọi nỗ lực cho cuộc chiến chống dịch bệnh – vốn chưa biết điểm kết thúc.



Trong đợt bùng phát dịch SARS từ tháng 11/2002 đến tháng 7/2003, cũng xuất phát từ Trung Quốc và do một chủng virus corona gây ra, số người tử vong là 774, ở hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi, số ca nhiễm chỉ là 8.098 – con số này thấp hơn nhiều so với dịch bệnh viêm phổi do chủng mới của virus corona gây ra, vốn đã vượt hơn 37.000 trường hợp bị nhiễm. Những số liệu này đến nay cho thấy, tỷ lệ tử vong vì SARS cao hơn hẳn chủng virus corona mới.

Tuy nhiên, giáo sư Allen Cheng - chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Monash tại Australia cho biết, rất khó để nói mức độ gây tử vong thực sự của chủng virus corona mới là như thế nào chỉ trong một khoảng thời gian và dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

Liên quan đến tình hình chống dịch bệnh, tại Trung Quốc, hôm qua, bệnh viện dã chiến thứ 2 tại Vũ Hán, mang tên Lôi Thần Sơn đã chính thức đi vào hoạt động. Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc, bệnh viện có 32 phòng, với 1.600 giường bệnh và một phòng phẫu thuật. Các đội ngũ y tế đầu tiên đã có mặt tại bệnh viện này và bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân trong ngày hôm qua. Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc cũng vừa mới cử hai quan chức cấp cao từ trung ương đến Vũ Hán để chỉ huy và giám sát công tác chống dịch, giữa làn sóng chỉ trích mới nhằm vào giới chức sau cái chết của một bác sĩ từng cảnh báo về dịch bệnh ngay trong những ngày đầu.

Hôm 8/2, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng cho biết, người đứng đầu của đội ngũ quốc tế do WHO dẫn đầu điều tra dịch bệnh liên quan đến chủng mới của virus corona sẽ tới Trung Quốc vào ngày 10 hoặc 11/2.

“Chúng tôi đã gửi đi danh sách phái đoàn và tôi đã nhận được phản hồi chính thức ngày hôm nay. Vì vậy, Trưởng nhóm chuyên gia sẽ đến Trung Quốc vào thứ Hai hoặc thứ Ba - đó là những gì chúng tôi đang hướng tới bây giờ. Các chuyên gia còn lại cũng sẽ đến Trung Quốc ngay sau đó.”

WHO hiện cũng đang nỗ lực phối hợp với các khu vực tư nhân trên toàn cầu nhằm đảm bảo nguồn cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) như các bộ thử nhanh, khẩu trang, găng tay, mặt nạ phòng độc và áo bảo hộ y tế, để phân phối tới các khu vực có người nhiễm bệnh.

Cũng trong ngày 8/2, Nga cử một máy bay vận tải chở 23 tấn hàng hóa nhân đạo đến Trung Quốc nhằm hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Phát biểu trước khi máy bay cất cánh, ông Vladimir Solovyov, người đứng đầu Văn phòng công tác nước ngoài thuộc Bộ tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết: “Chính phủ Nga đã quyết định gửi hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Trung Quốc. Theo chỉ dẫn từ Tổng thống và chính phủ, Bộ tình trạng khẩn cấp Nga đã gửi 23 tấn hàng hóa nhân đạo (190 mét khối) chất đầy lên máy bay vận tải. Chuyến bay sẽ cất cánh trong vài giờ tới. Hiện Phi hành đoàn và đội cứu hộ đã sẵn sàng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.”

Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, hàng hóa bao gồm dược phẩm và thiết bị bảo hộ y tế./.