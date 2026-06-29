English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Số công dân Hàn Quốc bị bắt cóc, giam cầm ở nước ngoài tăng đột biến

Thứ Hai, 17:59, 29/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo một báo cáo do Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trình lên Quốc hội hôm nay (29/6), trong giai đoạn từ năm 2021-2025, số lượng người Hàn Quốc trở thành nạn nhân của tội phạm ở nước ngoài gia tăng nghiêm trọng. 

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, từ năm 2021 đến cuối năm 2025, số lượng các vụ án mang tính hình sự, bao gồm trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, xâm hại tình dục phụ nữ, bắt cóc, giam cầm… có nạn nhân là công dân Hàn Quốc ở nước ngoài và được trình báo với các cơ quan ngoại giao của nước này đã tăng tới gần 3 lần.

so cong dan han quoc bi bat coc, giam cam o nuoc ngoai tang dot bien hinh anh 1
Nơi bảo quản thi hài một công dân Hàn Quốc bị giết hại tại Campuchia năm 2025. Ảnh: Yonhap

Đáng chú ý là số lượng các vụ việc luôn gia tăng năm sau cao hơn năm trước. Nếu như trong năm 2021, con số này chỉ là 6.498 trường hợp thì đến năm 2025 lên tới 19.359 vụ. Trong đó, nhiều nhất là các vụ việc liên quan mất tài sản, chiếm khoảng trên 30%.

Đáng chú ý, các vụ bắt cóc, giam cầm công dân Hàn Quốc ở nước ngoài tăng đột biến. Nếu như trong năm 2021, chỉ có 31 vụ được báo cáo, thì đến cuối năm 2025, con số này đã tăng hơn 20 lần, lên mức 624 vụ. Đặc biệt nghiêm trọng là các vụ công dân Hàn Quốc bị sát hại tại nước ngoài, với con số tăng từ 15 trường hợp của năm 2021 lên 24 trường hợp vào năm 2025. Ngoài ra, số các vụ phụ nữ Hàn Quốc bị cưỡng bức, xâm hại tình dục ở nước ngoài cũng có xu hướng gia tăng.

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cho biết, trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ, châu Âu là địa bàn xảy ra nhiều nhất các vụ việc, vụ án có nạn nhân là công dân Hàn Quốc, với 20.716 vụ, tính từ năm 2021 đến năm 2025, trong đó có 7.111 vụ cưỡng đoạt tài sản.

Trong bối cảnh đó, các nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc lên tiếng cảnh báo người dân cần hết sức chú ý, đề phòng khi đi ra nước ngoài, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, khi mùa du lịch hè 2026 đang bước vào giai đoạn cao điểm.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàn Quốc tố Triều Tiên vi phạm Hiệp định đình chiến 1953
Hàn Quốc tố Triều Tiên vi phạm Hiệp định đình chiến 1953

VOV.VN - Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc xác nhận phía Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên đang tiến hành lắp đặt nhiều “chướng ngại vật” dọc khu vực phía Bắc ranh giới quân sự liên Triều (MDL). 

Hàn Quốc tố Triều Tiên vi phạm Hiệp định đình chiến 1953

Hàn Quốc tố Triều Tiên vi phạm Hiệp định đình chiến 1953

VOV.VN - Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc xác nhận phía Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên đang tiến hành lắp đặt nhiều “chướng ngại vật” dọc khu vực phía Bắc ranh giới quân sự liên Triều (MDL). 

Hàn Quốc sẽ nới lỏng ranh giới vùng đệm tại biên giới với Triều Tiên
Hàn Quốc sẽ nới lỏng ranh giới vùng đệm tại biên giới với Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 17/6 đã công bố kế hoạch nới lỏng ranh giới vùng đệm do quân đội kiểm soát dọc biên giới với Triều Tiên, để cho phép người dân tiếp cận rộng rãi hơn và thúc đẩy tăng trưởng khu vực.

Hàn Quốc sẽ nới lỏng ranh giới vùng đệm tại biên giới với Triều Tiên

Hàn Quốc sẽ nới lỏng ranh giới vùng đệm tại biên giới với Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 17/6 đã công bố kế hoạch nới lỏng ranh giới vùng đệm do quân đội kiểm soát dọc biên giới với Triều Tiên, để cho phép người dân tiếp cận rộng rãi hơn và thúc đẩy tăng trưởng khu vực.

Tổng thống Hàn Quốc sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp
Tổng thống Hàn Quốc sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp

VOV.VN - Nhà Xanh, tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc, cho hay Tổng thống nước này Lee Jae Myung sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước phát triển (G7) tại Evian-les-Bains, Pháp.

Tổng thống Hàn Quốc sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp

Tổng thống Hàn Quốc sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp

VOV.VN - Nhà Xanh, tức Phủ Tổng thống Hàn Quốc, cho hay Tổng thống nước này Lee Jae Myung sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước phát triển (G7) tại Evian-les-Bains, Pháp.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ