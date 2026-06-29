Số công dân Hàn Quốc bị bắt cóc, giam cầm ở nước ngoài tăng đột biến

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, từ năm 2021 đến cuối năm 2025, số lượng các vụ án mang tính hình sự, bao gồm trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, xâm hại tình dục phụ nữ, bắt cóc, giam cầm… có nạn nhân là công dân Hàn Quốc ở nước ngoài và được trình báo với các cơ quan ngoại giao của nước này đã tăng tới gần 3 lần.

Nơi bảo quản thi hài một công dân Hàn Quốc bị giết hại tại Campuchia năm 2025. Ảnh: Yonhap

Đáng chú ý là số lượng các vụ việc luôn gia tăng năm sau cao hơn năm trước. Nếu như trong năm 2021, con số này chỉ là 6.498 trường hợp thì đến năm 2025 lên tới 19.359 vụ. Trong đó, nhiều nhất là các vụ việc liên quan mất tài sản, chiếm khoảng trên 30%.

Đáng chú ý, các vụ bắt cóc, giam cầm công dân Hàn Quốc ở nước ngoài tăng đột biến. Nếu như trong năm 2021, chỉ có 31 vụ được báo cáo, thì đến cuối năm 2025, con số này đã tăng hơn 20 lần, lên mức 624 vụ. Đặc biệt nghiêm trọng là các vụ công dân Hàn Quốc bị sát hại tại nước ngoài, với con số tăng từ 15 trường hợp của năm 2021 lên 24 trường hợp vào năm 2025. Ngoài ra, số các vụ phụ nữ Hàn Quốc bị cưỡng bức, xâm hại tình dục ở nước ngoài cũng có xu hướng gia tăng.

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng cho biết, trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ, châu Âu là địa bàn xảy ra nhiều nhất các vụ việc, vụ án có nạn nhân là công dân Hàn Quốc, với 20.716 vụ, tính từ năm 2021 đến năm 2025, trong đó có 7.111 vụ cưỡng đoạt tài sản.

Trong bối cảnh đó, các nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc lên tiếng cảnh báo người dân cần hết sức chú ý, đề phòng khi đi ra nước ngoài, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, khi mùa du lịch hè 2026 đang bước vào giai đoạn cao điểm.