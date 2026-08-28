Số người thiệt mạng trong trận lũ quét ở Nepal tăng lên ít nhất 389 người

Theo cảnh sát Nepal, tính đến cuối ngày 27/8, số người thiệt mạng do lũ quét đã lên tới 389 người, trong khi 466 người bị thương.

Ở cả Nepal và Trung Quốc, hơn 1.300 người được xác định đang mất tích. Hàng nghìn người khác mất nhà cửa và khu dân cư bị nước lũ cuốn trôi. Các đội cứu hộ đang được tăng cường tại miền Trung Nepal để tìm kiếm và giải cứu những người sống sót. Liên hợp quốc cũng đã huy động các đội ứng phó khẩn cấp, song điều kiện sau lũ, tình trạng mất liên lạc, mất điện và thiếu nguồn lực đang cản trở đáng kể hoạt động cứu hộ.

Một chiếc máy xúc bị vùi một phần trong bùn sau lũ quét và sạt lở đất tại Galchhi, Nepal, ngày 27/8/2026. Ảnh: Reuters

Hơn 700 công dân nước ngoài mất tích

Trong số hơn 1.300 người mất tích có hơn 700 công dân nước ngoài đến từ khoảng 2 chục quốc gia. Hội đồng Du lịch Nepal cho biết ít nhất 517 người nước ngoài đang mất tích tại Nepal, trong khi giới chức Trung Quốc xác nhận thêm 260 trường hợp mất tích tại nước này.

Hàng chục công dân nước ngoài đã được giải cứu, nhưng nhiều quốc gia vẫn tiếp tục cập nhật danh sách những người chưa thể liên lạc.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 27/8 cho biết 90 công dân nước này có thể bị ảnh hưởng bởi lũ quét tại Nepal và hiện chưa thể xác nhận tình trạng của họ. Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã đề nghị hỗ trợ Nepal “bất cứ điều gì họ cần”.

Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho biết một công dân và một người cư trú tại nước này đang mất tích. Bộ Ngoại giao Pháp cũng cho biết một số công dân Pháp chưa thể liên lạc, nhưng không nêu rõ số lượng.

Theo phía Malaysia, 55 công dân nước này hiện chưa thể liên lạc. Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand cho biết ít nhất 30 công dân và thường trú nhân Canada tại Nepal và khu vực Tây Tạng đang mất tích, đồng thời quyết định cử thêm 5 quan chức lãnh sự tới Kathmandu để hỗ trợ công dân Canada và phối hợp với chính quyền địa phương.

Ukraine cũng thông báo ít nhất 56 công dân nước này vẫn mất tích.

Theo Hội đồng Du lịch Nepal, trong số những người mất tích còn có 178 công dân Ấn Độ, 35 công dân Australia và 33 công dân Anh.

Các lực lượng chức năng Nepal đang tiếp tục mở rộng hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, trong bối cảnh số người thiệt mạng và mất tích có thể còn thay đổi khi việc tiếp cận các khu vực bị cô lập được cải thiện.