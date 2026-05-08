Số người thiệt mạng vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc tăng lên 37

Giới chức địa phương cho biết con số 37 người thiệt mạng được xác định sau quá trình tìm kiếm, rà soát hiện trường và đối chiếu dữ liệu liên quan, bao gồm kiểm đếm số người ra vào khu nhà xưởng, trích xuất camera, khảo sát hiện trường, gọi điện và nhận dạng qua ADN. Hiện vẫn còn 1 người mất tích, 51 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng đang được điều trị. Cảnh sát cũng đã triệu tập 8 cá nhân bị tình nghi liên quan vụ nổ.

Khói bốc cao từ nhà máy pháo hoa bị phát nổ ở Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: CCTV.

Sau khi xảy ra vụ nổ tại Nhà máy pháo hoa Hoa Thịnh ở thành phố Lưu Dương vào khoảng 16h43 chiều ngày 4/5, chính quyền địa phương đã huy động hơn 1.500 người tham gia cứu hộ, ứng phó và điều trị y tế cho các nạn nhân. Công tác tìm kiếm tại hiện trường đã được tuyên bố hoàn tất về cơ bản vào ngày 5/5.

Cùng ngày, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình và yêu cầu của Thủ tướng Lý Cường, Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh đã dẫn đầu một đoàn công tác đến thành phố Lưu Dương, chỉ đạo công tác cứu hộ và xử lý sau sự cố. Ông yêu cầu thành lập một tổ điều tra của chính phủ, để điều tra chi tiết nguyên nhân vụ việc, truy cứu trách nhiệm của những người gây ra vụ nổ.

Ông cũng yêu cầu xử lý nghiêm các hoạt động bất hợp pháp và vi phạm trong ngành công nghiệp pháo hoa và hóa chất nguy hiểm, cũng như rút kinh nghiệm ở các địa phương và bộ ngành liên quan; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm; không được lấy phạt tiền thay cho quản lý và truy cứu trách nhiệm tới cùng.

Thành phố Lưu Dương nổi tiếng về sản xuất pháo hoa, cũng là nơi sản xuất pháo hoa lớn nhất Trung Quốc và thế giới. Dịp Tết Nguyên đán 2026 vừa qua, 20 người đã thiệt mạng vì các vụ nổ pháo hoa ở Trung Quốc. Những năm qua, nhiều tỉnh, thành ở nước này đã đưa ra các biện pháp hạn chế, thậm chí là cấm đốt pháo do lo ngại về chất lượng không khí và an toàn.