Số người thiệt mạng vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc tăng lên 37

Thứ Sáu, 15:37, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vụ nổ ngày 4/5 tại nhà máy pháo hoa ở thành phố Lưu Dương (tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc) đã khiến 37 người thiệt mạng tính đến trưa 8/5, theo nhà chức trách.

Giới chức địa phương cho biết con số 37 người thiệt mạng được xác định sau quá trình tìm kiếm, rà soát hiện trường và đối chiếu dữ liệu liên quan, bao gồm kiểm đếm số người ra vào khu nhà xưởng, trích xuất camera, khảo sát hiện trường, gọi điện và nhận dạng qua ADN. Hiện vẫn còn 1 người mất tích, 51 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng đang được điều trị. Cảnh sát cũng đã triệu tập 8 cá nhân bị tình nghi liên quan vụ nổ.

so nguoi thiet mang vu no nha may phao hoa o trung quoc tang len 37 hinh anh 1
Khói bốc cao từ nhà máy pháo hoa bị phát nổ ở Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: CCTV.

Sau khi xảy ra vụ nổ tại Nhà máy pháo hoa Hoa Thịnh ở thành phố Lưu Dương vào khoảng 16h43 chiều ngày 4/5, chính quyền địa phương đã huy động hơn 1.500 người tham gia cứu hộ, ứng phó và điều trị y tế cho các nạn nhân. Công tác tìm kiếm tại hiện trường đã được tuyên bố hoàn tất về cơ bản vào ngày 5/5.

Cùng ngày, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình và yêu cầu của Thủ tướng Lý Cường, Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Quốc Thanh đã dẫn đầu một đoàn công tác đến thành phố Lưu Dương, chỉ đạo công tác cứu hộ và xử lý sau sự cố. Ông yêu cầu thành lập một tổ điều tra của chính phủ, để điều tra chi tiết nguyên nhân vụ việc, truy cứu trách nhiệm của những người gây ra vụ nổ.

Ông cũng yêu cầu xử lý nghiêm các hoạt động bất hợp pháp và vi phạm trong ngành công nghiệp pháo hoa và hóa chất nguy hiểm, cũng như rút kinh nghiệm ở các địa phương và bộ ngành liên quan; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm; không được lấy phạt tiền thay cho quản lý và truy cứu trách nhiệm tới cùng.

Thành phố Lưu Dương nổi tiếng về sản xuất pháo hoa, cũng là nơi sản xuất pháo hoa lớn nhất Trung Quốc và thế giới. Dịp Tết Nguyên đán 2026 vừa qua, 20 người đã thiệt mạng vì các vụ nổ pháo hoa ở Trung Quốc. Những năm qua, nhiều tỉnh, thành ở nước này đã đưa ra các biện pháp hạn chế, thậm chí là cấm đốt pháo do lo ngại về chất lượng không khí và an toàn.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Hơn 80 người thương vong do nổ nhà máy pháo hoa, Trung Quốc yêu cầu xử lý nghiêm

VOV.VN - Số người thiệt mạng và thương vong trong vụ nổ nhà máy sản xuất pháo hoa ở Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc tăng mạnh, khiến Chủ tịch Tập Cận Bình phải ra chỉ thị ngay trong đêm, yêu cầu điều tra nhanh và nghiêm trị những người chịu trách nhiệm.

VOV.VN - Số người thiệt mạng và thương vong trong vụ nổ nhà máy sản xuất pháo hoa ở Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc tăng mạnh, khiến Chủ tịch Tập Cận Bình phải ra chỉ thị ngay trong đêm, yêu cầu điều tra nhanh và nghiêm trị những người chịu trách nhiệm.

Trung Quốc: Nổ nhà máy pháo hoa, gần 30 người thương vong

VOV.VN - Một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 25 người bị thương.

VOV.VN - Một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 25 người bị thương.

