Trung Quốc: Nổ nhà máy pháo hoa, gần 30 người thương vong

Theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố Lưu Dương, một vụ nổ đã xảy ra tại Nhà máy pháo hoa Hoa Thịnh ở thị trấn Quan Độ thuộc thành phố này vào khoảng 4h43 chiều ngày 4/5.

Số liệu mới nhất do cơ quan này cung cấp cho thấy, tính đến 7h tối cùng ngày, vụ nổ đã khiến 3 người thiệt mạng, 25 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Theo lời kể của người dân địa phương, khi vụ nổ xảy ra, cửa ra vào và cửa sổ nhà của những người gần đó đã bị vỡ và biến dạng, hàng trăm kg đất đá bay văng ra đường. Có người khi nghe thấy những tiếng nổ lớn đã sợ hãi rời khỏi làng.

Cột khói bốc cao sau vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: CCTV News

Trước đó, theo Nhân Dân nhật báo, một vụ nổ từng xảy ra tại Công ty sản xuất pháo hoa Bích Khê ở thành phố Lưu Dương, khiến 13 người thiệt mạng và 13 người bị thương vào ngày 4/12/2019. Khi đó, 3 quan chức đã bị cách chức. Ngay ngày hôm sau, thành phố này đã yêu cầu tạm ngừng sản xuất tất cả các doanh nghiệp pháo để chấn chỉnh và rà soát.

Ngoài vụ nổ ở tỉnh Hồ Nam, trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Trung Quốc đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông. Trong đó, nghiêm trọng nhất là vụ tai nạn do lái xe chở quá số người cho phép và đâm vào cây ven đường lúc khoảng 7h sáng ngày 3/5 ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc nước này, cướp đi sinh mạng của 8 người và làm 13 người khác bị thương.

Trong khi đó, nhiệt độ bất ngờ giảm mạnh, gió lớn và tuyết rơi vào chiều ngày 2/5 đã khiến nhiều người bị mắc kẹt tại khu thắng cảnh núi Ngũ Đài ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. May mắn không có thương vong nào được ghi nhận trong quá trình cứu hộ. Tính đến nửa đêm ngày 3/5, 300 người leo núi đã được giải cứu.