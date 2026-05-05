  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hơn 80 người thương vong do nổ nhà máy pháo hoa, Trung Quốc yêu cầu xử lý nghiêm

Thứ Ba, 11:09, 05/05/2026
VOV.VN - Số người thiệt mạng và thương vong trong vụ nổ nhà máy sản xuất pháo hoa ở Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc tăng mạnh, khiến Chủ tịch Tập Cận Bình phải ra chỉ thị ngay trong đêm, yêu cầu điều tra nhanh và nghiêm trị những người chịu trách nhiệm.

Theo thông tin mới nhất của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, tính đến 8h sáng ngày 5/5, vụ nổ xảy ra tại nhà máy pháo hoa ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, 61 người bị thương.

Chính quyền địa phương đã phải điều động 5 đội cứu hộ gồm 482 người đến hiện trường vụ nổ, nhanh chóng tiến hành các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Các chuyên gia y tế địa phương cũng được huy động để điều trị cho những người bị thương, trong khi chuyên gia của Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã được cử đến hiện trường để chỉ đạo các nỗ lực cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ dập lửa trong vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy pháo hoa ở Lưu Dương. Ảnh: Tân Hoa xã

Người dân đã được di dời khỏi khu vực nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ cao gần hai kho thuốc pháo của nhà máy. Để ngăn ngừa tai nạn thứ cấp xảy ra, các đội cứu hộ đã thiết lập các vành đai ngăn cháy và cách ly xung quanh khu vực nhà máy.

Ban chỉ huy cứu hộ tại hiện trường đang tiến hành đợt ra soát thứ hai, trong khi cơ quan công an đã kiểm soát những người có trách nhiệm của công ty và điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Trước đó, vào lúc 0h10 ngày 5/5 (giờ Bắc Kinh), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra chỉ thị quan trọng, yêu cầu phải đẩy nhanh việc tìm kiếm người mất tích, điều trị y tế đầy đủ cho những người bị thương, nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ nổ, truy cứu trách nhiệm và trừng phạt nghiêm minh những người chịu trách nhiệm.

Đánh giá vụ nổ gây thương vong nặng nề, ông đã yêu cầu các địa phương và cơ quan chức năng rút bài học sâu sắc từ vụ việc này và tăng cường trách nhiệm về an toàn lao động, rà soát, chấn chỉnh các mối nguy hiểm và rủi ro tiềm ẩn trong các lĩnh vực trọng điểm, tăng cường quản lý an toàn công cộng, nỗ lực bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Vụ nổ tại Nhà máy pháo hoa Hoa Thịnh ở thành phố Lưu Dương xảy ra vào khoảng 4h43 chiều ngày 4/5. Theo lời kể của người dân địa phương, khi vụ nổ xảy ra, cửa ra vào và cửa sổ nhà của những người gần đó đã bị vỡ và biến dạng, hàng trăm kg đất đá bay văng ra đường.

Thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam từng xảy ra một vụ nổ tại Công ty sản xuất pháo hoa Bích Khê vào ngày 4/12/2019, khiến 13 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Ngay ngày hôm sau, thành phố này đã yêu cầu tạm ngừng sản xuất tất cả các doanh nghiệp pháo để chấn chỉnh và rà soát.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tin liên quan

Nổ nhà máy pháo hoa ở Ấn Độ khiến ít nhất 23 người thiệt mạng

VOV.VN - Hiện các đội cứu hộ vẫn đang có mặt tại hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân có thể còn sống, sau vụ nổ xảy ra tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở khu vực Virudhunagar, bang Tamil Nadu của Ấn Độ

VOV.VN - Hiện các đội cứu hộ vẫn đang có mặt tại hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân có thể còn sống, sau vụ nổ xảy ra tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở khu vực Virudhunagar, bang Tamil Nadu của Ấn Độ

Nổ nhà máy điện tại Ấn Độ khiến nhiều công nhân thiệt mạng

VOV.VN - Hôm qua (14/4), một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy điện ở bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ đã khiến ít nhất 14 công nhân đã thiệt mạng và gần 20 người khác bị thương.

VOV.VN - Hôm qua (14/4), một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy điện ở bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ đã khiến ít nhất 14 công nhân đã thiệt mạng và gần 20 người khác bị thương.

Vụ nổ nhà máy lọc dầu ở Port Arthur (Mỹ): Người dân được lệnh trú ẩn khẩn cấp

VOV.VN - Một vụ nổ lớn tại nhà máy lọc dầu ở bang Texas, Mỹ ngày 23/3 đã gây rung chuyển khu vực xung quanh, buộc chính quyền địa phương phải phát lệnh trú ẩn khẩn cấp đối với người dân.

VOV.VN - Một vụ nổ lớn tại nhà máy lọc dầu ở bang Texas, Mỹ ngày 23/3 đã gây rung chuyển khu vực xung quanh, buộc chính quyền địa phương phải phát lệnh trú ẩn khẩn cấp đối với người dân.

