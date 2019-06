Số thương vong vụ sập tòa nhà 7 tầng tại Campuchia tiếp tục tăng

Số nạn nhân bị thương vong trong vụ sập tòa nhà 7 tầng tại thành phố Sihanoukville, Campuchia đã tăng lên 42 người, trong khi đó lực lượng cứu hộ đang tiếp tục làm việc hết công suất để chạy đua với thời gian nhằm kịp thời cứu những nạn nhân còn mắc kẹt.

Hiện trường vụ sập nhà.

Tính đến 12h trưa nay, số nạn nhân của vụ tai nạn này tổng cộng đã lên tới 18 người chết, 24 người bị thương, lực lượng chức năng nghi ngờ vẫn còn nạn nhân đang bị vùi lấp trong trong đống đổ nát và tích cực chỉ đạo công tác cứu hộ.



Nhờ nỗ lực triển khai công tác cứu hộ suốt cả ngày lẫn đêm, đội cứu nạn Campuchia đã cứu được một số nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống gạch đá, trong đó điển hình là trường hợp cứu sống được một cô bé 16 tuổi vào khoảng 24h đêm 22/6.

Đầu giờ chiều 23/6, ngay sau khi trở về từ Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN tại Thái Lan, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã gửi thông điệp chia sẻ trên trang Facebook cá nhân và cho biết ông sẽ tiếp tục thúc đẩy công tác cứu hộ các nạn nhân của vụ tai nạn.

Trước đó, Thủ tướng Hun Sen đã công bố khoản ngân sách hỗ trợ cho các nạn nhân của vụ sập tòa nhà và điều trị miễn phí cho những người bị thương.

Vào sáng sớm hôm 22/6, một công trình cao 7 tầng đang thi công tại tỉnh Sihanoukville, phía Nam Campuchia đã bất ngờ bị đổ sập hoàn toàn.

