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SpaceX lần đầu thu hồi thành công tàu vũ trụ Starship

Chủ Nhật, 10:46, 15/11/2026
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VOV.VN - Ngày 14/11, tàu vũ trụ Starship của tập đoàn SpaceX đã trở về tháp phóng ở bang Texas (Mỹ) sau chuyến bay dài nhất trên quỹ đạo từ trước đến nay. Đây là cột mốc quan trọng đầu tiên trong việc thu hồi tầng trên của hệ thống tên lửa này.

Trước đó một ngày, tổ hợp tên lửa hai tầng khổng lồ này đã rời bệ phóng tại cơ sở Starbase. Dù tầng đẩy sơ cấp Super Heavy gặp sự cố và không thể quay lại bệ phóng sau khoảng 10 phút rời mặt đất khiến kế hoạch thu hồi đồng thời cả hai tầng tên lửa lần đầu tiên của SpaceX bất thành nhưng màn hạ cánh thành công của tàu Starship ở tầng trên vẫn đánh dấu bước ngoặt kỹ thuật mang tính lịch sử.

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Tàu Starship hạ xuống vị trí cánh tay của tháp phóng. Ảnh: Reuters

Trong sứ mệnh kéo dài hơn 22 giờ với 14 vòng bay quanh Trái Đất, Starship đã triển khai thành công 26 vệ tinh Starlink ở độ cao khoảng 260 km vào tối 13/11. Đến ngày 14/11, con tàu kích hoạt động cơ để bắt đầu quá trình hồi quyển, chịu đựng nhiệt độ cực lớn khi giảm tốc từ vận tốc quỹ đạo khoảng 27.350 km/h xuống trạng thái rơi tự do với tốc độ siêu thanh trên bầu trời. Ngay sau đó, Starship tái khởi động 3 động cơ để tự điều chỉnh về tư thế thẳng đứng và hướng thẳng về tháp phóng. Tại đây, hai cánh tay robot khổng lồ đã kẹp chặt và giữ cố định con tàu ngay trên không trung.

Thành công này củng cố tham vọng của tỷ phú Elon Musk trong việc biến Starship thành phương tiện chủ lực phục vụ mảng kinh doanh vệ tinh, cũng như hiện thực hóa mục tiêu đưa con người trở lại Mặt Trăng và tiến tới chinh phục Sao Hỏa.

Hiện tại, vị thế thống trị của SpaceX trong ngành công nghiệp phóng toàn cầu chủ yếu dựa vào tên lửa Falcon 9 với hơn 700 lần phóng kể từ năm 2010. Tuy nhiên, tê  lửa Falcon 9  mới chỉ tái sử dụng được tầng đẩy thứ nhất, còn tầng thứ hai vẫn bị bỏ lại dưới đại dương sau mỗi nhiệm vụ. Với Starship, SpaceX hướng tới một hệ thống có thể bay vào không gian và quay trở lại với tần suất tương tự máy bay thương mại.

Dù vừa ghi nhận cột mốc đáng nhớ, SpaceX vẫn còn nhiều thách thức phía trước. Hãng chưa thể thu hồi trọn vẹn cả hai tầng của Starship trong cùng một sứ mệnh. Bên cạnh đó, lớp lá chắn nhiệt gồm các tấm gạch lục giác màu đen giúp bảo vệ con tàu khi xuyên qua bầu khí quyển hiện vẫn chưa thể tái sử dụng hoàn toàn. SpaceX đang tiếp tục nghiên cứu các thiết kế vật liệu mới nhằm giảm thiểu tối đa công đoạn tân trang, sửa chữa sau mỗi lần bay.

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SpaceX lần đầu phóng thành công tàu khổng lồ Starship lên quỹ đạo

VOV.VN - Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk lần đầu tiên phóng thành công tàu Starship lên quỹ đạo. Chuyến bay thử nghiệm thứ 14 cũng triển khai thành công 26 vệ tinh Starlink thế hệ mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chương trình phát triển tên lửa lớn nhất thế giới.

Phương Anh/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
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