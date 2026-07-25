Spacex phóng thành công tên lửa Starship trong chuyến bay thử nghiệm thứ 13

Tổ hợp tên lửa Starship cao khoảng 122 mét đã rời bệ phóng, mang theo tầng đẩy Super Heavy để đưa tầng trên của Starship vào quỹ đạo tầm thấp. Mục tiêu của sứ mệnh kéo dài khoảng 1 giờ này là thử nghiệm hàng loạt tính năng mới trên không gian, bao gồm việc lần đầu tiên thả các vệ tinh thế hệ mới thuộc mạng lưới Starlink ở quỹ đạo dưới cận kề.

Spacex phóng thành công tên lửa Starship. Nguồn: Reuters

Theo kế hoạch, chuyến bay kết thúc bằng việc Starship quay trở lại khí quyển Trái Đất và hạ cánh xuống Ấn Độ Dương.

Khoảng 10 phút sau khi rời bệ phóng, khi Starship đạt vận tốc lên tới gần 26.400 km/h ngoài không gian, tầng đẩy Super Heavy đã tách ra và thực hiện quá trình trở lại Trái Đất. SpaceX cho biết, mặc dù tầng đẩy này đã kích hoạt thành công nhiều động cơ hơn so với sự cố trong đợt thử nghiệm tháng 5 trước đó, nó vẫn va chạm với mặt nước Vịnh Mexico mạnh hơn so với dự kiến.

Chuyến bay thử nghiệm lần thứ 13 mang ý nghĩa chiến lược quan trọng khi giới thiệu phiên bản Starship nâng cấp hoàn toàn mới. Đây là bước đệm then chốt trong kế hoạch mở rộng mạng lưới vệ tinh Starlink, phục vụ sứ mệnh đưa con người trở lại Mặt Trăng cho NASA, và hướng tới mục tiêu triển khai hàng nghìn vệ tinh xử lý trí tuệ nhân tạo trên quỹ đạo trong tương lai.