Sri Lanka hủy bỏ dự án logistics với Trung Quốc tại cảng Colombo

Quyết định của Sri Lanka được đưa ra sau khi các bên đánh giá lại điều kiện triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả thương mại của dự án. Theo thông tin được công bố, thỏa thuận chấm dứt dự án được đưa ra sau quá trình tham vấn giữa các bên liên quan và Chính phủ Sri Lanka. Những thay đổi về điều kiện triển khai, tiến độ thực hiện và các yếu tố thương mại khiến các bên phải đánh giá lại tính khả thi của dự án, từ đó thống nhất chấm dứt hợp tác nhằm bảo đảm lợi ích chung.

Cảng Colombo của Sri Lanka (Ảnh: Reuters)

Trước đó, dự án được công bố vào tháng 4/2023, với tổng vốn đầu tư dự kiến 392 triệu USD, nhằm xây dựng một trong những trung tâm thương mại và logistics lớn nhất Nam Á tại cảng Colombo. Dự án được triển khai theo mô hình xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT) trong thời hạn 50 năm. Theo cơ cấu liên doanh, công ty con của Tập đoàn khai thác cảng biển China Merchants của Trung Quốc nắm giữ 70% cổ phần, trong khi Cơ quan Quản lý Cảng Sri Lanka (SLPA) và Công ty Access Engineering của Sri Lanka mỗi bên sở hữu 15%.

Theo thỏa thuận chấm dứt dự án, ba đối tác dự kiến thu hồi khoảng 29,8 triệu USD trong tổng số 37,1 triệu USD đã đầu tư tính đến ngày 31/12/2025, tương đương 80%. Trong đó, Cơ quan Quản lý Cảng Sri Lanka sẽ thanh toán 21,9 triệu USD cho liên doanh trong vòng 30 ngày, sau khi khấu trừ thuế và các khoản nợ. Khoảng 7,9 triệu USD tiền mặt còn lại cũng được phân chia theo tỷ lệ sở hữu cổ phần.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Sri Lanka đang đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, hiện đại hóa hạ tầng cảng biển và củng cố vị thế trung tâm trung chuyển hàng hóa tại Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, việc hủy bỏ dự án trị giá 392 triệu USD có thể ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng năng lực logistics và nâng cao sức cạnh tranh của cảng Colombo. Diễn biến này cũng đặt ra thách thức đối với Sri Lanka trong việc tìm kiếm nguồn vốn thay thế, cải thiện môi trường đầu tư và bảo đảm tiến độ triển khai các dự án hạ tầng chiến lược.