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Hải quân Sri Lanka bắt giữ 9 ngư dân Ấn Độ và tịch thu tàu cá

Chủ Nhật, 12:20, 04/10/2026
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VOV.VN - Hải quân Sri Lanka đã bắt giữ 9 ngư dân Ấn Độ cùng một tàu cá gần đảo Delft, ngoài khơi tỉnh Jaffna, với cáo buộc vượt qua ranh giới hàng hải quốc tế và đánh bắt trái phép trong vùng biển của Sri Lanka.

Vụ việc tiếp tục cho thấy vấn đề đánh bắt cá là một điểm nhạy cảm trong quan hệ giữa Ấn Độ và Sri Lanka

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Hình ảnh những ngư dân Ấn Độ bắt cá. Ảnh: ANI

Theo thông báo của Hải quân Sri Lanka, vụ bắt giữ diễn ra ngày 3/10 ở vùng biển phía Nam đảo Delft. Một tàu cá cùng 9 ngư dân trên tàu đã bị tàu hải quân Sri Lanka bắt giữ và đưa về cảng Kankesanthurai. Hải quân Sri lanka  dự kiến sẽ bàn giao các ngư dân Ấn Độ cho Cục Thủy sản và Tài nguyên thủy sinh Sri Lanka để tiến hành các thủ tục pháp lý.

Theo các nguồn tin tại bang Tamil Nadu của Ấn Độ, 9 ngư dân bị phía Sri Lanka bắt giữ, đến từ Rameswaram, một trung tâm đánh bắt cá quan trọng của bang này. Đại diện nghiệp đoàn ngư dân Rameswaram đã kêu gọi chính phủ Ấn Độ và bang can thiệp, đồng thời đề nghị thúc đẩy đối thoại giữa ngư dân hai nước.

Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng kéo dài giữa Ấn Độ và Sri Lanka về vấn đề đánh bắt cá ở eo biển Pon (Palk). Trong một số vụ việc được cho là do lực lượng hải quân Sri Lanka đã nổ súng vào ngư dân Ấn Độ và tịch thu tàu thuyền của họ vì cáo buộc xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền của Sri Lanka.

Eo biển Palk, một dải nước hẹp ngăn cách Tamil Nadu của Ấn Độ với Sri Lanka, là ngư trường trù phú cho ngư dân của cả hai nước. Ngư dân từ Ấn Độ và Sri Lanka thường xuyên bị bắt giữ vì bị cáo buộc xâm phạm vùng biển của nhau.

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Ấn Độ duyệt gói 19 tỷ USD nâng cấp lưới điện “sạch”

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Đình Nam/VOV-New India
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