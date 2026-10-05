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Sri Lanka bác thông tin Mỹ gây sức ép liên quan tàu Iran

Thứ Hai, 15:38, 05/10/2026
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VOV.VN - Ngày 4/10, Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka Vijitha Herath đã bác bỏ thông tin Mỹ gây sức ép nhằm ngăn nước này tiếp tế cho các tàu Iran đang ở vùng biển quốc tế gần Sri Lanka. Ông khẳng định Washington không đưa ra yêu cầu hay gây sức ép với chính phủ Sri Lanka về vấn đề này.

 

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka Vijitha Herath, khoảng 47 tàu đang ở vùng biển quốc tế, ngoài giới hạn lãnh hải 12 hải lý của Sri Lanka, trong đó có khoảng 19 tàu Iran. Các tàu Iran đã hiện diện trong khu vực một thời gian và một số tàu lưu lại ngoài khơi chủ yếu liên quan đến những trở ngại hàng hải xuất phát từ tình hình tại eo biển Hormuz.

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Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka Vijitha Herath. Ảnh: Sri Lanka Mirror

Giải thích về hoạt động hỗ trợ tàu thuyền, người đứng đầu ngành ngoại giao Sri Lanka cho rằng vị trí chiến lược của nước này khiến nhiều tàu quốc tế thường xuyên sử dụng các tuyến hàng hải gần đó. Sri Lanka thực hiện hợp tác và hỗ trợ hậu cần cho tàu thuyền khi cần thiết.

Tuy nhiên, ông Herath khẳng định chính phủ chưa vận chuyển hoặc cung cấp hàng hóa cho các tàu chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Đối với các cá nhân, doanh nghiệp tư nhân cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho tàu, ông nhấn mạnh trách nhiệm tìm hiểu các quy định liên quan và hành động thận trọng.

Về lập trường của Sri Lanka, Bộ trưởng Ngoại giao Herath khẳng định Sri Lanka kiên trì chính sách đối ngoại trung lập, bảo vệ độc lập và chủ quyền quốc gia. Ông đồng thời bác bỏ nhận định rằng sự hiện diện của các tàu ngoài khơi gây bất ổn trong nước. Sri Lanka sẽ đáp ứng yêu cầu nhân đạo khi cần thiết, trên cơ sở tuân thủ luật hàng hải quốc tế.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
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