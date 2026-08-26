Sức ép với Tổng thống Mỹ Trump trước bầu cử giữa kỳ

Một cuộc thăm dò mới cho thấy đảng Dân chủ đang giành lợi thế trước đảng Cộng hòa về vấn đề chi phí sinh hoạt, báo hiệu nhiều thách thức lớn cho chính quyền Tổng thống Donald Trump trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2026.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Theo kết quả khảo sát do hãng tin Reuters phối hợp với tổ chức thăm dò dư luận Ipsos thực hiện và công bố ngày 25/8, 36% cử tri đăng ký cho rằng đảng Dân chủ có kế hoạch hoặc cách tiếp cận tốt hơn đối với vấn đề chi phí sinh hoạt, so với 28% lựa chọn đảng Cộng hòa. Khoảng cách 8 điểm phần trăm là lợi thế lớn nhất của đảng Dân chủ kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu đặt câu hỏi này vào tháng 10/2025.

Kết quả trên được xem là tín hiệu đáng chú ý trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi toàn bộ Hạ viện và 35 ghế Thượng viện Mỹ sẽ được bầu lại. Các cuộc khảo sát trong năm nay cho thấy chi phí sinh hoạt là yếu tố quan trọng nhất đối với quyết định bỏ phiếu của cử tri vào tháng 11. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa vẫn có lợi thế trong một số vấn đề khác như nhập cư và tội phạm.

Áp lực đối với đảng Cộng hòa gia tăng trong bối cảnh giá xăng và thực phẩm tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp tới các hộ gia đình Mỹ. Mặc dù giao tranh trong cuộc xung đột với Iran đã giảm, hoạt động vận chuyển dầu qua Eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế, khiến giá dầu thế giới duy trì ở mức cao.

Khảo sát cũng cho thấy chỉ khoảng một nửa số cử tri Cộng hòa ủng hộ cách Tổng thống Trump xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt, thấp hơn đáng kể so với khoảng 80% ủng hộ tổng thể đối với nhiệm kỳ của ông trong nhóm cử tri này. Một khảo sát trước đó cũng cho thấy lần đầu tiên trong khoảng một thập kỷ, cử tri đánh giá đảng Dân chủ cao hơn đảng Cộng hòa về khả năng quản lý nền kinh tế.

Cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến với 1.215 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ, với biên độ sai số khoảng 3 điểm phần trăm.