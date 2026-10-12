Ngày 12/10, lệnh cấm hoàn toàn việc đốt lửa ngoài trời được áp dụng tại khu vực đô thị Sydney mở rộng, trong bối cảnh nhiệt độ ở một số nơi lên tới 37 độ C. Gió tây bắc mang theo không khí nóng và khô càng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Bên cạnh đó, Cơ quan Khí tượng Australia cảnh báo khả năng xuất hiện sét khô (sét không kèm theo mưa) tại khu vực phía đông Sydney, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát các đám cháy rừng.

Sydney (Australia) cấm đốt lửa ngoài trời vì nguy cơ cháy rừng. Ảnh: ABC Australia

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino được đánh giá là mạnh trong năm nay, giới chức Australia lo ngại mùa cháy rừng sắp tới có thể nghiêm trọng nhất kể từ thảm họa cháy rừng Mùa hè Đen (2019–2020).

Lực lượng Cứu hỏa bang New South Wales đã kêu gọi người dân chủ động chuẩn bị trước nguy cơ cháy rừng diễn biến phức tạp. Đồng thời, lực lượng này đang tăng cường các hoạt động đốt thực bì có kiểm soát nhằm giảm lượng vật liệu dễ cháy, hạn chế nguy cơ bùng phát và cháy rừng lan rộng.