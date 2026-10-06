Báo chí và ngành công nghiệp sáng tạo Australia yêu cầu công ty AI trả tiền

Tại phiên điều trần, ông David Sutton, lãnh đạo cấp cao phụ trách chính sách và các vấn đề pháp lý của Tập đoàn phát thanh-truyền hình ABC của Australia cho biết, các bảng tóm tắt kết quả tìm kiếm do AI tạo ra đang góp phần làm giảm lượng truy cập vào nội dung các trang web của đài ABC do người dùng hài lòng với phần mô tả rút gọn của AI nên không nhấp chuột để vào xem nội dung. Không chỉ vậy, có một số bản tóm tắt của AI không chính xác nên cũng gây ra những rủi ro cho uy tín của Đài.

Jason Kwon, Giám đốc Chiến lược của OpenAI tại phiên họp của Ủy ban chung về Trí tuệ Nhân tạo, Nghị viện bang New South Wales, Australia hôm 6/10 (Ảnh: Reuters)

Ông Adam Portelli, Quyền Giám đốc điều hành của Liên minh Truyền thông, Giải trí và Nghệ thuật (MEAA) cũng cho biết các nhạc sỹ và diễn viên lồng tiếng của nước này đang bị AI thay thế bằng cả tác phẩm lẫn hình ảnh đại diện khiến cho việc làm của họ đang ngày càng ít đi.

Đây chỉ là một số ví dụ cho thấy AI đang tác động mạnh đến báo chí và ngành công nghiệp sáng tạo tại Australia. Trong bối cảnh này, cơ quan báo chí và ngành công nghiệp sáng tạo tại Australia đã đưa ra một số đề xuất.

Thứ nhất là đề nghị chính phủ không nới lỏng các quy định về bản quyền mà thay vào đó gia tăng các biện pháp để bảo vệ tốt hơn những đơn vị nhỏ nắm giữ bản quyền thay vì chú trọng nhiều hơn đến các công ty lớn sở hữu bản quyền. Ông David Sutton cho biết, luật bản quyền hiện tại của Australia yêu cầu các công ty AI phải đàm phán để được sử dụng các nội dung có bản quyền vì thế nếu quy định này được nới lỏng thì sẽ không công bằng với các nhà sáng tạo nội dung.

Thứ hai, Liên minh Truyền thông, Giải trí và Nghệ thuật đề xuất một "cơ chế chi trả thù lao công bằng", thông qua một khoản phí áp dụng riêng với các công ty AI. Nguồn thu từ khoản phí này sẽ được dùng để chi trả trực tiếp cho người lao động trong lĩnh vực sáng tạo và truyền thông, cũng như đóng góp vào quỹ văn hóa nhằm hỗ trợ ngành giải trí và báo chí của Australia. Trong khi đó, Tập đoàn phát thanh-truyền hình ABC lại đề xuất các công ty AI nền trực tiếp đàm phán với những đơn vị nắm giữ quyền sở hữu bản quyền về việc trả tiền cho việc sử dụng các nội dung này.

Các đề xuất được đưa ra trong bối cảnh AI đang ngày càng được sử dụng rộng rãi tại Australia. Tập đoàn phát thanh-truyền hình ABC đang sử dụng mô hình Claude của Anthropic làm công cụ hỗ trợ năng suất, đồng thời cũng đã phát triển một công cụ AI nội bộ để giúp nhân viên tìm kiếm các vấn đề cũng như tư liệu mà đài từng đưa tin trước đây.

Đồng thời ABC cũng cho rằng AI cũng đang cải thiện hoạt động báo chí bằng cách hỗ trợ phóng viên nghiên cứu và phân tích các tập tài liệu lớn, giúp các công việc này trở nên dễ quản lý hơn mà không thay thế vai trò của chính họ. Để có thể sử dụng AI vào các công việc đòi hỏi nhiều dữ liệu thì các cá nhân và tổ chức đều phải chi trả tiền tuy vậy các công ty AI lại chưa trả tiền cho các đơn vị sở hữu bản quyền khi sử dụng nội dung này. Vì vậy dư luận Australia đang lên tiếng để yêu cầu chính phủ bảo vệ quyền lợi của họ trong bối cảnh AI ngày càng phát triển mạnh và ảnh hưởng tới nhiều mặt của đời sống.