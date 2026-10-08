Những thay đổi mới về thị thực Australia các du học sinh cần nắm rõ

Bộ Di trú của Australia cho biết, du học sinh Việt Nam nằm trong nhóm được giảm mức phí đóng thị thực. Theo đó, nếu mức phí thị thực sinh viên quốc tế là 2.500 AUD thì với sinh viên Việt Nam, sinh viên các quốc gia thành viên ASEAN và các quốc gia ở Thái Bình Dương mức phí sẽ ít hơn. Cụ thể, sinh viên Việt Nam sẽ chỉ phải đóng 2.050 AUD khi nộp đơn xin thị thực sinh viên.

Trường Đại học New South Wales của Australia. Ành: Việt Nga

Bên cạnh đó, Bộ Di trú Australia cũng vừa công bố mẫu xin thị thực sinh viên (500) mới dành cho sinh viên quốc tế. Trong mẫu mới, ở mục Bối cảnh hiện tại (Application context) sẽ có câu hỏi về địa điểm lưu trú hiện tại của đương đơn. Nếu đương đơn khai đang ở Australia thì cần trả lời thêm các thông tin về thị thực đang nắm giữ và các thông tin về khóa học để xác định có đủ điều kiện để nộp đơn xin thị thực sinh viên trong lúc đang ở Australia hay không.

Sau khi khai các thông này, nếu đương đơn đủ điều kiện thì sẽ được khai tiếp các mục sau, còn nếu không đủ điều kiện thì sẽ nhận được thông báo “an error has occurred” (dịch là "đã có lỗi xảy ra"). Nếu nhận được thông báo này có nghĩa là đương đơn không đủ điều kiện để nộp đơn xin thị thực sinh viên khi đang ở tại nước này và chỉ khi đương đơn rời khỏi Australia thì mới được được nộp đơn. Bằng cách này, đương đơn cũng sẽ xác định được mình có đủ điều kiện nộp đơn xin thị thực sinh viên hay không mà không cần phải đóng phí.

Mẫu đơn xin thị thực sinh viên mới được Australia áp dụng sau khi nước này ban hành một loạt thay đổi chính sách đối với sinh viên quốc tế có hiệu lực từ ngày 02/10 vừa qua. Theo đó, Australia sẽ không cấp thị thực sinh viên cho những đương đơn đang ở Australia. Điều này có nghĩa là muốn xin thị thực sinh viên thì cần phải rời khỏi Australia mới có đủ điều kiện để nộp đơn.

Tuy vậy quy định này cũng có ngoại lệ khi để ngỏ khả năng cấp thị thực sinh viên cho một số đối tượng sau. Thứ nhất là những sinh viên đang được nhận học bổng của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Australia. Thứ hai là những nghiên cứu sinh tiến sỹ. Thứ ba là những người xin thị thực tới học tiểu học và trung học tại Australia. Thứ tư là những người đã kết thúc một khóa học và muốn đăng ký học ở trình độ cao hơn. Thứ năm là những người đã kết thúc khóa học không nằm trong Khung trình độ chuyên môn của Australia và muốn đăng ký khóa học mới nằm trong khung này. Thứ sáu là những người không thể tiếp tục khóa học do cơ sở đào tạo vi phạm quy định của Australia. Thứ bảy là những người cần thêm thời gian (dưới 12 tháng) để hoàn thành khóa học đã đăng ký nhưng phải học tại cùng cơ sở.

Ngoài ra, Australia cũng ban hành một loạt các quy định mới khác đối với sinh viên quốc tế nhằm hạn chế tối đa thị thực này bị lợi dụng để ở lại Australia lâu dài.

Các quy định này được ban hành trong bối cảnh chính quyền Australia đang chịu sức ép lớn từ phe đối lập nhằm cắt giảm người nhập cư để giảm sức ép đối với xã hội. Trong lúc ban hành các biện pháp thắt chặt cấp thị thực với sinh viên quốc tế Australia vẫn khẳng định nước này luôn sẵn sàng chào đón sinh viên quốc tế đến học tập và trải nghiệm tại nước này.

Dưới đây là các bước hướng dẫn xin thị thực du học tại Australia: