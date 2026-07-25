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Tai nạn đường thủy liên tiếp xảy ra ở Indonesia, thêm 1 tàu du lịch mất tích

Thứ Bảy, 18:11, 25/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng cứu hộ Indonesia đang tiến hành chiến dịch tìm kiếm một chiếc tàu du lịch với 13 người, mất tích ở Vịnh Tomini, tỉnh Trung Sulawesi.

Trong khi đó, chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân vụ đắm tàu KM Nurul Salsa ở vùng biển Selayar kết đã thúc sau 10 ngày xảy ra tai nạn, 14 người hiện vẫn mất tích.

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Lực lượng cứu hộ triển khai tìm kiếm tàu du lịch mất tích.

Chiếc tàu khởi hành từ 7h sáng 24/7, từ Khu nghỉ dưỡng lặn Sanctum Una-Una đến Cảng Marisa đã không đến đích theo lịch trình. Chiếc thuyền chở theo 11 du khách nước ngoài và hai thành viên thủy thủ đoàn. Dự kiến tàu sẽ đến cảng Marisa vào khoảng 11h sáng nay, nhưng đến 15h chiều 25/7, chiếc tàu vẫn chưa đến.

Lực lượng cứu hộ đang mở rộng khu vực tìm kiếm dọc theo các tuyến đường hàng hải trong lịch trình. Trong quá trình tìm kiếm, đội đã gặp phải trở ngại là sóng lớn kèm theo gió mạnh, vì vậy mọi hoạt động của các đơn vị tìm kiếm cứu nạn đều được thực hiện với sự an toàn của người tham gia là ưu tiên hàng đầu. Lực lượng cứu hộ cho biết tất cả các đơn vị tìm kiếm và cứu hộ sẽ tối ưu hóa công tác tìm kiếm.

Trong khi đó, chiến dịch tìm kiếm cứu nạn (SAR) các nạn nhân của vụ đắm tàu KM Nurul Salsa ở vùng biển Selayar đã chính thức kết thúc sau 10 ngày. Dựa trên sự xác nhận chung của Chính quyền Khu vực, Cảnh sát và Tham mưu trưởng Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Indonesia (KSOP), số hành khách trên tàu KM Nurul Salsa được xác định là 76 người.

Trong số này, 58 người được tìm thấy an toàn, 4 người thiệt mạng và 14 người vẫn còn mất tích. Quyết định ngừng hoạt động được đưa ra sau khi tất cả các nỗ lực tìm kiếm đã được thực hiện tối ưu theo đúng quy trình và kết quả đánh giá chung.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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