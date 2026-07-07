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Indonesia đảm bảo nguồn dự trữ gạo kỷ lục để đối phó với El Niño

Thứ Ba, 14:29, 07/07/2026
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VOV.VN - Chính phủ Indonesia tái khẳng định cam kết duy trì an ninh và ổn định lương thực quốc gia trong bối cảnh mối đe dọa của hiện tượng khí hậu El Niño, với lượng dự trữ gạo 5,2 triệu tấn, đạt mức kỷ lục.

Dựa trên những dự báo mới nhất từ ​​Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG), chính phủ Indonesia nhanh chóng chuẩn bị nhiều biện pháp dự phòng toàn diện để đối phó với các hiện tượng thời tiết khí hậu cực đoan. Những bước đi được thực hiện để đảm bảo năng suất nông nghiệp và phân phối thông suốt, giúp người dân tiếp cận được các mặt hàng lương thực thiết yếu với giá cả phải chăng.

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Indonesia có dự trữ gạo kỷ lục để đối phó với El Nino. Ảnh minh họa

Thứ trưởng Cơ quan Lương thực Quốc gia ông Sarwo Edhy cho biết, nguồn dự trữ lương thực dồi dào không chỉ là những con số; mà đóng vai trò như một vùng đệm chiến lược, tạo điều kiện cho chính phủ can thiệp để duy trì nguồn cung và giảm biến động giá cả trên thị trường.

Ông Sarwo Edhy nhấn mạnh: “Chính phủ Indonesia đã chuẩn bị nhiều biện pháp dự phòng từ thượng nguồn đến hạ nguồn để đảm bảo sản lượng ổn định. Bằng chứng cụ thể về sự chuẩn bị này là Indonesia có dự trữ gạo do chính phủ nắm giữ tại Bulog, hiện ở mức cao nhất trong lịch sử Indonesia. Báo cáo Triển vọng Lương thực của FAO tháng 6 năm 2026 xếp hạng Indonesia là nhà sản xuất gạo lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ 4 trên thế giới”.

Để đảm bảo lợi ích từ lượng dự trữ lương thực đến được trực tiếp với người dân, chính phủ Indonesia cũng đang tích cực thực hiện các biện pháp ổn định giá cả ở nhiều khu vực.

Sản lượng lương thực cao tại Indonesia cũng gắn liền với thành công của việc tăng cường sản xuất ở khâu thượng nguồn thông qua hỗ trợ mạnh mẽ cho nông dân, tối ưu hóa đất đai, tạo ra các ruộng lúa mới, tăng cường thủy lợi và chương trình tưới tiêu quy mô lớn. Những nỗ lực này đã mang lại kết quả tích cực, với việc Cục Thống kê Trung ương (BPS) ghi nhận mức tăng đáng kể 13,29% sản lượng gạo năm 2025 so với năm trước, đưa Indonesia tiến gần hơn đến mục tiêu tự túc lương thực quốc gia.

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Hàng nghìn hộ gia đình ở Indonesia thiếu nước sạch do hiện tượng El Niño

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Phạm Hà/VOV-Jakarta
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